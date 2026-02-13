Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

La llegada de la cantante a Buenos Aires reavivó los rumores de una posible participación en el concierto de Bad Bunny (Video: TikTok)

La llegada de Bad Bunny al país para sus tres conciertos en el estadio River Plate desató una auténtica revolución y la expectativa por los posibles invitados crece a medida que se acerca la primera función y el barrio de Núñez se convierte en un verdadero epicentro de fiesta. Entre los nombres que más entusiasmo generan entre los seguidores del artista puertorriqueño aparece el de Tini Stoessel, quien hasta hace pocas horas se encontraba en Santiago de Chile como parte de su gira FUTTTURA World Tour.

Tini hizo su primer concierto en el país limítrofe y, tras pasar la noche en Chile, regresó al país y fue vista por los fanáticos en el aeropuerto, lo que tano solo hizo que la ilusión por verla arriba del escenario con el puertorriqueño fuera en aumento. En el video que se volvió viral en Tik Tok, musicalizado al ritmo de “LA MuDANZA”, se la puede ver a la cantante de “Cúpido” acompañada por su Alejandro Steossel, su papá, Sofía Fernández, una de sus amigas más cercanas y un equipo de seguridad.

Su intempestiva vuelta al país lo único que hizo fue aumentar la expectativa por una posible colaboración. “TINI con Bad Bunny en el River AAAHHH”; “Por dios amaría que Tini vaya a cantar con Bad Bunny en river”; “Llega Tini el mismo finde que esta Bad Bunny“; ”osea si tini ya se está volviendo a buenos aires, hay posibilidades de RIVER CON BAD BUNNY??!!¡!!!“; ”Mañana arrancan los conciertos de Bad Bunny en Argentina. Será que veamos a Tini cantar con el artista latino del momento??? Llega ocurrir eso y me vuelvo completamente loco"; “NECESITO que sea verdad que tini va a cantar ojitos lindos con Bad Bunny“; fueron tan solo algunas de las reacciones que generó su regreso, dejando en claro que juntos puede hacer vibrar todavía más al Más Monumental.

La cantante lanzó un guiño al oriundo de Puerto Rico y se posicionó como una de las posibles invitadas a su show en el Monumental

Otro de los nombres que resuena con fuerza es el de Lali Espósito, quien no dudó en lanzar un fuerte guiño, a pesar de que el sábado por la noche tiene su presentación en el Cosquín Rock. La intérprete de Fanático sorprendió a sus seguidores al publicar un divertido video en su TikTok al ritmo de “Titi me preguntó”. En el clip en cuestión, la artista escribió: “Yo laburando de planta en el show de Bad Bunny”, al tiempo que sostiene una maceta y tapa su cara con sus hojas.

Luego, a medida que la canción avanza, Lali suelta una de sus manos y comienza a bailar al ritmo del hit. Rápidamente, la publicación fue tomada como un indicio de su presencia en River Plate este fin de semana. “¿Será esta una pista de que vas a estar en uno de los shows de Argentina?”, “¿Es un spoiler?”, “Si para River necesitas alguna planta me postulo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en el posteo.

Otro de los nombres femeninos que genera gran ilusión es el de Cazzu, para la fecha del 14 de febrero. La expectativa no es casual. La fecha coincide con el Día de los Enamorados y los seguidores recuerdan el breve pero recordado romance que Bad Bunny y Cazzu protagonizaron tiempo atrás, cuando el puertorriqueño daba sus primeros pasos en la escena argentina. Un reencuentro entre ambos sobre el escenario del Monumental en esa jornada especial sería, para muchos, el momento más esperado y simbólico de la gira.

En cuanto a los hombres mencionados, los rumores sobre posibles invitados es uno de los temas más comentados. Entre los nombres destacados figura Duki, que ya compartió escenario con Bad Bunny en 2022 en el estadio Vélez Sarsfield, además de la posibilidad de una colaboración con Bizarrap para un “set corto” o una presentación conjunta.