Teleshow

Tini Stoessel regresó a la Argentina y crece la expectativa por su posible participación en los conciertos de Bad Bunny

La cantante volvió al país luego de su concierto en Chile y los fans esperan que aparezca en el primer show del boricua en River Plate

Guardar
La llegada de la cantante a Buenos Aires reavivó los rumores de una posible participación en el concierto de Bad Bunny (Video: TikTok)

La llegada de Bad Bunny al país para sus tres conciertos en el estadio River Plate desató una auténtica revolución y la expectativa por los posibles invitados crece a medida que se acerca la primera función y el barrio de Núñez se convierte en un verdadero epicentro de fiesta. Entre los nombres que más entusiasmo generan entre los seguidores del artista puertorriqueño aparece el de Tini Stoessel, quien hasta hace pocas horas se encontraba en Santiago de Chile como parte de su gira FUTTTURA World Tour.

Tini hizo su primer concierto en el país limítrofe y, tras pasar la noche en Chile, regresó al país y fue vista por los fanáticos en el aeropuerto, lo que tano solo hizo que la ilusión por verla arriba del escenario con el puertorriqueño fuera en aumento. En el video que se volvió viral en Tik Tok, musicalizado al ritmo de “LA MuDANZA”, se la puede ver a la cantante de “Cúpido” acompañada por su Alejandro Steossel, su papá, Sofía Fernández, una de sus amigas más cercanas y un equipo de seguridad.

Su intempestiva vuelta al país lo único que hizo fue aumentar la expectativa por una posible colaboración. “TINI con Bad Bunny en el River AAAHHH”; “Por dios amaría que Tini vaya a cantar con Bad Bunny en river”; “Llega Tini el mismo finde que esta Bad Bunny“; ”osea si tini ya se está volviendo a buenos aires, hay posibilidades de RIVER CON BAD BUNNY??!!¡!!!“; ”Mañana arrancan los conciertos de Bad Bunny en Argentina. Será que veamos a Tini cantar con el artista latino del momento??? Llega ocurrir eso y me vuelvo completamente loco"; “NECESITO que sea verdad que tini va a cantar ojitos lindos con Bad Bunny“; fueron tan solo algunas de las reacciones que generó su regreso, dejando en claro que juntos puede hacer vibrar todavía más al Más Monumental.

La cantante lanzó un guiño al oriundo de Puerto Rico y se posicionó como una de las posibles invitadas a su show en el Monumental

Otro de los nombres que resuena con fuerza es el de Lali Espósito, quien no dudó en lanzar un fuerte guiño, a pesar de que el sábado por la noche tiene su presentación en el Cosquín Rock. La intérprete de Fanático sorprendió a sus seguidores al publicar un divertido video en su TikTok al ritmo de “Titi me preguntó”. En el clip en cuestión, la artista escribió: “Yo laburando de planta en el show de Bad Bunny”, al tiempo que sostiene una maceta y tapa su cara con sus hojas.

Luego, a medida que la canción avanza, Lali suelta una de sus manos y comienza a bailar al ritmo del hit. Rápidamente, la publicación fue tomada como un indicio de su presencia en River Plate este fin de semana. “¿Será esta una pista de que vas a estar en uno de los shows de Argentina?”, “¿Es un spoiler?”, “Si para River necesitas alguna planta me postulo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans en el posteo.

Otro de los nombres femeninos que genera gran ilusión es el de Cazzu, para la fecha del 14 de febrero. La expectativa no es casual. La fecha coincide con el Día de los Enamorados y los seguidores recuerdan el breve pero recordado romance que Bad Bunny y Cazzu protagonizaron tiempo atrás, cuando el puertorriqueño daba sus primeros pasos en la escena argentina. Un reencuentro entre ambos sobre el escenario del Monumental en esa jornada especial sería, para muchos, el momento más esperado y simbólico de la gira.

En cuanto a los hombres mencionados, los rumores sobre posibles invitados es uno de los temas más comentados. Entre los nombres destacados figura Duki, que ya compartió escenario con Bad Bunny en 2022 en el estadio Vélez Sarsfield, además de la posibilidad de una colaboración con Bizarrap para un “set corto” o una presentación conjunta.

Temas Relacionados

Tini StoesselBad BunnyTiniBad Bunny ArgentinaRiver Plate

Últimas Noticias

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

En diálogo con Infobae al Mediodía, el referente del musical argentino habló sobre la vigencia de sus clásicos, la importancia del oficio y el desafío de conectar con nuevas generaciones de espectadores y artistas

Pepe Cibrián: “Cada función es

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Tras su éxito en el Super Bowl y los Grammy, el puertorriqueño comienza este viernes su serie de conciertos en River

Cuenta regresiva para el primer

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

La conductora compartió en redes sociales una reflexión sobre la ambivalencia emocional, mientras acompaña a sus hijos en este momento de su padre

Sabrina Rojas y el arte

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

Vecina del estadio de River, la modelo se mostró en en ropa interior disfrutando de la prueba de sonido de uno de los shows del año

El sugerente video de Evangelina

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

El cantante puertorriqueño eligió Aramburu, único espacio en el país con la doble distinción internacional. Infobae accedió en exclusiva a los detalles de la experiencia gourmet del artista

El exclusivo restaurante con dos
DEPORTES
De la vuelta más veloz

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

TELESHOW
Pepe Cibrián: “Cada función es

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Zoológicos de Estados Unidos permiten

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Panamá avanza en la identificación de víctimas de la invasión estadounidense tras nuevas exhumaciones

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos