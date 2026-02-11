Teleshow

Se conoció el nombre del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Ricardo Darín compartió sus sensaciones sobre la feliz noticia y cómo fueron las primeras horas de su nieto. El origen del nombre

Ricardo Darín anunció el nombre del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: “Tiene mucha significancia” (Instagram)

La llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y Chino Darín ha generado una oleada de emoción entre seguidores y familiares. La noticia, que permaneció bajo estricta reserva hasta ahora, había sido confirmada por el abuelo Ricardo Darín a Teleshow, y ante la agencia Europa Press contó que se trata de un niño y que su nombre es Dante, un nombre que, según sus palabras, posee “mucha significancia” y resulta “muy bonito”.

El nacimiento del primogénito de la pareja tuvo lugar el lunes 9 de febrero de 2026 en Barcelona, en una clínica de la ciudad, donde tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado, conforme relató el actor a una agencia internacional. Al salir del hospital, el actor expresó: “Está muy bien, muy bien, por suerte”, refiriéndose al proceso del parto y a la recuperación de Corberó. La familia, tanto en España como en Argentina, manifestó una “gran felicidad” por el acontecimiento.

Durante los meses previos, Corberó y Chino Darín mantuvieron un hermetismo absoluto en relación al embarazo y los detalles del nacimiento. Desde que la actriz anunció la espera del bebé en septiembre de 2025 mediante un escueto “Esto no es IA”, la pareja optó por transitar cada etapa con total intimidad, alejados del escrutinio público y de declaraciones en redes sociales. Como consecuencia, los fanáticos aguardaron con expectativa los datos más buscados: el sexo y el nombre del hijo.

Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres de Dante, su primer hijo (Europa Press)

Consultado sobre el posible parecido físico del recién nacido, Ricardo Darín explicó que aún resulta prematuro establecer similitudes evidentes entre Dante y sus padres: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”. Además, aseguró que no dio consejos de paternidad a su hijo Chino: “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”.

La elección del nombre refuerza el vínculo afectivo y cultural que une a una de las parejas más reconocidas del espectáculo internacional. La noticia, confirmada finalmente por la voz del célebre actor, marca el inicio de una nueva etapa para ambos artistas, quienes vienen consolidado su relación durante más de 10 años.

La familia Darín y Corberó se mostró “muy feliz” ante el nacimiento de Dante, conforme manifestó el actor de Nueve reinas y El hijo de la novia: “Están todos muy felices. Estamos todos muy felices”.

Una dulce postal de la pareja, en la dulce espera de su hijo (Instagram)

El nacimiento del primer nieto de Ricardo Darín ha transformado la rutina familiar, generando una oleada de alegría y movimiento tanto en Barcelona como entre los seres queridos del actor argentino. El acontecimiento se vivió bajo un marcado hermetismo, pero el propio Darín decidió compartir sus sensaciones en diálogo con Teleshow.

“Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, aseguró en las primeras horas de la mañana, quien enfatizó la tranquilidad que reina en la familia tras el nacimiento. El actor, reconocido por su extensa trayectoria en cine y teatro, eligió subrayar la buena salud tanto de la madre como del recién nacido, despejando cualquier inquietud acerca de su estado.

El intérprete describió la atmósfera que envuelve estos días de celebraciones: “Estamos de un lado a otro sin parar”, compartió, dejando entrever la intensidad y la felicidad que atraviesan. La llegada del nieto ha movilizado a todos los integrantes, quienes viven jornadas cargadas de emociones y adaptaciones.

“Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, aseguró Ricardo Darín sobre la salud de su nieto, fruto del Chino Darín y Úrsula Corberó

Qué significa Dante, el nombre que Úrsula Corberó y el Chino Darín eligieron para su primer hijo

El nombre Dante tiene origen italiano y es una forma abreviada del nombre medieval Durante. Su raíz proviene del latín “durare”, que significa “endurecer, permanecer, durar”. Por lo tanto, Dante se interpreta como “perseverante”, “firme”, “constante” o “duradero”.

El nombre ganó relevancia gracias al poeta italiano Dante Alighieri, autor de “La Divina Comedia”. Es un nombre masculino clásico, con fuerte presencia en la cultura italiana y reconocimiento internacional.

