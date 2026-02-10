La felicidad de Ricardo Darín por el nacimiento de su primer nieto: “Estamos de acá para allá”

Los días de Úrsula Corberó y el Chino Darín antes de ser padres por primera vez (Video: Instagram)

En medio de un profundo hermetistmo familiar, Ricardo Darín habló con Teleshow y manifestó su felicidad por el nacimiento de su primer nieto, fruto de la relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó.

Desde Barcelona, España, donde la actriz dio a luz, el reconocido actor argentino expresó: “Estamos muy bien, bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, de acuerdo con declaraciones a Teleshow, Darín transmitió tranquilidad acerca del estado de salud tanto de la madre como del recién nacido.

El intérprete también describió el ambiente que los rodea, con la vida en plena transformación: “Estamos de un lado a otro sin parar”, expresó, reflejando la emoción y el movimiento que vive la familia, quienes atraviesan días llenos de alegría y actividad tras la llegada del nuevo integrante.

El nacimiento marcó un capítulo estrictamente privado en la vida del actor argentino y su familia, en completo hermetismo y bajo una política de absoluta reserva. La decisión de evitar cualquier declaración o comunicado oficial por parte de los protagonistas definió el tono de este acontecimiento familiar, manteniendo al público y a la prensa a la expectativa durante semanas.

09/02/2026 Los actores Úrsula Corberó y Chino Darín durante la presentación de 'La odisea de giles' en la cuarta jornada del Festival de San Sebastián 2019 a 23 de septiembre de 2019 EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

La confirmación del nacimiento no provino de declaraciones públicas ni de publicaciones en redes sociales realizadas por los involucrados. Fue la periodista Lorena Vázquez, en el ciclo televisivo Y Ahora Sonsoles de Antena 3, quien reveló la noticia, desactivando así los rumores que ubicaban el parto en Buenos Aires o Madrid. La periodista afirmó en el programa: “El bebé nació en una clínica de Barcelona, ciudad que finalmente eligió la pareja”.

El bajo perfil no resultó sorpresivo para quienes siguen de cerca la relación entre Corberó y el Chino Darín, que comenzó en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada. Desde entonces sostuvieron un vínculo fuera del foco mediático, incluso en los momentos clave. La única confirmación del embarazo llegó en septiembre del año pasado, cuando Corberó publicó en sus redes sociales una imagen acompañada del mensaje: “Esto no es IA”. De allí en adelante, la pareja optó por “una exposición mínima y cuidadosamente dosificada”, según especificó el informe de Antena 3.

Durante los meses anteriores al nacimiento, Corberó y el Chino Darín distribuyeron su tiempo entre España y Argentina, intensificando la especulación acerca del sitio que elegirían para el parto. Finalmente, Barcelona se consolidó como la ciudad que les permitió transitar el proceso junto a sus familias. No obstante, hasta el momento no trascendieron detalles como el nombre o el sexo del bebé. De acuerdo con la información difundida por Lorena Vázquez en Antena 3, “esa reserva resulta coherente con la forma en la que decidieron transitar todo el embarazo”.

Imágenes recientes confirmaron la cercanía de Ricardo Darín con la pareja, como la fotografía donde se vio a Corberó paseando junto a su suegro por las calles de España en un avanzado estado de gestación, un reflejo del estrecho lazo con la familia Darín.

En el plano personal, la llegada del nieto representa para Ricardo Darín, según el análisis del ciclo televisivo citado por los medios, “la posibilidad de vivir un rol que suele mantenerse fuera de escena”, lejos de los sets y la exposición pública. Para el actor, reconocido por una carrera de más de cinco décadas en el cine argentino, este momento reconfiguró sus prioridades familiares sin necesidad de comunicados, fotos oficiales ni apariciones públicas.