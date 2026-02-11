La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

La madre del joven cantante apuntó contra la modelo tras haber relacionado a su hijo con rituales satánicos (Video: Instagram)

Las declaraciones de Andrea Rincón sobre supuestos “ritos satánicos” en recitales generaron un fuerte impacto en el ambiente artístico y tuvieron un destinatario concreto: Milo J. La actriz aseguró públicamente que el joven músico estaría “poseído” y que en uno de sus shows habría realizado un ritual umbanda. Frente a la repercusión mediática que tomaron sus palabras, el artista eligió no confrontar de manera directa. Sin embargo, la respuesta más contundente llegó desde su entorno más cercano: su madre y mánager, Aldana Ríos.

Todo comenzó cuando Rincón, en una entrevista con Pia Shaw para La Nación, afirmó que algunos artistas utilizan la música como herramienta espiritual para “comprar almas”. En ese contexto, mencionó a Milo J de forma explícita: “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, sostuvo. Además, agregó que ya no teme que la tilden de loca por expresar sus creencias y que considera que “todo está a la vista”.

Andrea Rincón señaló a Milo J por supuestos rituales umbanda y presunta 'posesión' durante un show musical

La actriz enmarcó sus dichos dentro de un proceso personal de espiritualidad profunda que, según relató en distintas entrevistas, comenzó tras atravesar momentos críticos en su vida. Rincón contó que experimentó una fuerte vivencia religiosa luego de que dos pastoras le impusieran las manos, situación que describió como similar a un exorcismo. Desde entonces, aseguró haber iniciado un camino de sanación espiritual que la llevó a replantearse el impacto de ciertos mensajes en la música contemporánea y la influencia sobre los jóvenes.

En medio del debate, Milo J optó por responder de una manera sutil. A través de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de una entrevista que había brindado a Hypebeast Latinoamérica sobre su último disco, La vida era más corta. En el recorte se leía: “Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista”. Y agregaba: “La vida era más corta, porque si disfrutás de todos los momentos que vivís realmente, puede llegar a ser más larga. Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente”. Sin mencionar a Rincón, el músico volvió a centrar la conversación en su obra y en el mensaje que intenta transmitir con su arte.

Pero la respuesta más directa llegó desde la cuenta de Aldana Ríos. La madre del cantante publicó un video compilado con imágenes de Milo riendo, disfrutando con amigos y en distintos momentos cotidianos, en clara contraposición con la afirmación de Rincón de que el joven “no sonríe nunca”. Sobre el montaje escribió una frase breve pero contundente: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”.

Milo J optó por no confrontar directamente a Andrea Rincón y centró su respuesta pública en el mensaje positivo de su disco

La publicación fue interpretada como una defensa frontal hacia su hijo. Sin necesidad de nombrar a la actriz, Aldana desarmó uno de los argumentos centrales de la acusación —la supuesta falta de gestos de alegría— mostrando un lado íntimo y humano del artista. El gesto tuvo amplia repercusión entre los seguidores del músico, que replicaron el contenido y expresaron su apoyo.

La estrategia del artista y su familia fue clara: no alimentar la confrontación directa, sino reafirmar su identidad artística. En lugar de polemizar, Milo J volvió a poner el foco en el mensaje optimista de su álbum y en la importancia de vivir el presente. Su madre, por su parte, eligió un gesto emocional que funcionó como declaración pública de apoyo.

En un contexto donde las redes amplifican cada declaración y cada reacción, la controversia expuso dos miradas muy distintas: la espiritual y crítica de Andrea Rincón, y la artística e introspectiva de Milo J. Por ahora, el músico continúa con sus proyectos y mantiene su perfil enfocado en la música, mientras que su entorno dejó en claro que no permitirá que se instalen lecturas que lo asocien con prácticas oscuras.