Jorge Macri reveló el nombre de su futuro hijo y afirmó: “Son nombres fuertes, bien tanos”

El jefe de Gobierno porteño confirmó en Infobae al Regreso cuál será el nombre de su hijo y explicó: “Me gustan mucho los nombres de dos sílabas, cortos”. Además, reflexionó sobre la experiencia de ser papá a los 61 años y el valor de la tradición familiar

La emoción de la primer ecografía marcó un antes y un después en la vivencia de maternidad de Belén Ludueña, según relató Macri

En una entrevista exclusiva para Infobae en vivo, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó el nombre de su futuro hijo y compartió sus sensaciones sobre la paternidad a los 61 años: “Es varón. Casi definido que es Vito. Estamos blanqueando nuestro origentano calabrese”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Macri relató cómo vivió la decisión junto a su pareja, María Belén Ludueña: “Belén le gusta mucho, también me gusta Dante. Me gustan mucho los nombres de dos sílabas cortos. Son dos nombres fuertes, bien tanos. En realidad, mis hijos Antonio, Martina y Giorgio son todos nombres de esta tradición”.

Al ser consultado acerca de cómo se siente con la llegada de un nuevo hijo a esta etapa de su vida, Macri asumió su nueva identidad familiar: “Sí, soy ‘Pabu’. Espero tener la vitalidad del papá y la irresponsabilidad de un abuelo”. Explicó: “No me impresiona tanto ser padre a los 61. Ahora, ir al cumple de 10 de mi hijo a los 71 me impresiona un poco más”.

El jefe de Gobierno explicó cómo comunicó la noticia a sus hijos mayores y el impacto que tuvo en su entorno: “Mis hijos grandes están muy contentos, pero creo que porque lo planteé como lo sentía y muy bien. Yo les dije que para mí lo más importante que había hecho en mi vida fue... O lo más lindo que hice en mi vida fueron ellos. No hice nada más lindo en mi vida que tener esos tres hijos y quería darme esa chance una vez más”. Agregó: “Realmente quiero ser padre, obviamente con Belén, pero también por mí. No es porque ella no es mamá. Tengo ganas de darme la chance hoy, a esta edad, con otra sabiduría de ser papá”.

En el intercambio, Macri se refirió al fenómeno social de la baja natalidad y las transformaciones en la estructura familiar: “Hay todo un tema con la natalidad y es muy interesante la discusión, porque hay un doble fenómeno. Familias más chicas, es cierto, pero también una decisión de las mujeres de posponer, de arrancar más tarde. Eso hace que haya bajado mucho el nacimiento”. Reflexionó que esta tendencia podría revertirse en los próximos años: “No necesariamente eso se va a dar sostenido dentro de cinco, ocho o diez años, donde muchas mujeres de treinta y pico largos por ahí que han pospuesto su decisión de ser madre, lo sean”.

La pareja de Jorge Macri,
La pareja de Jorge Macri, Belén Ludueña, fue elogiada por su vitalidad y energía, y aseguró que será una madre ejemplar

Macri no ocultó su admiración por Belén Ludueña, su pareja: “Es una mujer maravillosa. Para mí es una gran compañera, tiene una energía vital excepcional, tiene una alegría muy fuerte. Creo que va a ser una maravillosa madre. Y además lo está empezando a descubrir, porque ella es muy alfa en su familia. Son tres hermanas. Entonces, ella fue el alfa de la familia, siempre emprendedora, metedora, luchadora, y pospuso ese lado más maternal de su vida”.

Compartió el momento clave en que Belén tomó conciencia de su futura maternidad: “La primera vez que lo vio en la ecografía, creo que nació en ella, no es que están haciendo un bebé, nació en ella un sentimiento que no conocía, que es el de ser madre”.

Al hablar sobre la fecha prevista de nacimiento, el jefe de Gobierno precisó: “Fines de abril. Hoy fuimos al obstetra, así que lo vimos de nuevo. Sí, sí, muy lindo. Fue un momento... Viste que ver vida es como nada”.

Durante la charla, el equipo de Infobae al Regreso le señaló la coincidencia con Horacio Rodríguez Larreta, quien también espera un hijo. Macri lo tomó con humor: “Sí, sí, vino un ratito después, pero también, sí. Está bueno”. Además, abordó la construcción de nuevas identidades familiares a partir de términos como “Pabu”: “‘Pabu‘ es por padre y abuelo. Andá a saber qué aplicación le da la ‘Pabu‘”.

Antes de despedirse, Macri agradeció a los conductores y expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Realmente quiero ser padre, con Belén, pero también por mí. Tengo ganas de darme la chance hoy, a esta edad, con otra sabiduría de ser papá”.

