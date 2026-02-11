Jorge Macri defendió la reforma laboral y aseguró: “Da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”

El Jefe de Gobierno porteño también apoyó la baja de la edad de imputabilidad: "Creo que lo que hay que analizar es el tipo de delito que se comete"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a defender la nececidad de la reforma laboral al asegurar que “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”. En una entrevista con Infobae en vivo, el mandatario porteño se refirió a la regulación vigente, el impacto de la informalidad y las barreras para el desarrollo del empleo privado, a pocas horas del comienzo del debate legislativo donde oficialismo y oposición se enfrentan en torno a más de doscientos artículos.

Macri puso en cuestión el marco regulatorio actual al afirmar que “el marco laboral actual no estaba funcionando”, destacando la existencia de casi el 40, 45 o 50 por ciento de empleo informal, según distintas mediciones. Para el funcionario, esa informalidad implica que “la reforma laboral ocurrió de hecho, que es el laburo en negro”, una situación que, consideró, afecta gravemente la generación de empleo en blanco y la previsibilidad para empleadores y trabajadores.

Durante la entrevista, el Jefe de Gobierno sostuvo que la principal barrera para el empleo registrado hoy no reside en las cargas sociales ni en la cuota sindical, sino en la inseguridad jurídica que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a los juicios laborales. “La industria del juicio laboral es lo que hace que cualquier pyme te diga: ‘O no doy laburo, o si lo tomo, lo tomo en negro, porque total me van a hacer un juicio ridículo igual, y de esta manera, por lo menos, mientras no pago los impuestos’”, explicó Macri, quien además remarcó que la Ciudad está avanzando en la creación de un fuero laboral propio que permita dejar atrás lo que describió como la “doctrina Recalde”, la cual, según su visión, “destruyó trabajo de manera sistemática” a través de indemnizaciones y multas que solo beneficiaron a estudios jurídicos.

En ese sentido, Jorge Macri sostuvo que el nuevo marco permitirá a las pymes prever con mayor claridad los costos de la desvinculación: “Por cada año de antigüedad de alguien que labura conmigo, tengo que tener la previsión de un mes de sueldo para pagarlo si lo despido”, detalló el jefe de Gobierno. Para él, esa previsibilidad “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo” y no modifica los derechos ya adquiridos por quienes actualmente trabajan en blanco.

El Jefe de Gobierno porteño defendió la reforma laboral a pocas horas del inicio del debate legislativo

El funcionario también propuso habilitar nuevas formas de contratación, incluyendo acuerdos por empresa o modalidades laborales adaptadas a realidades cambiantes, como el trabajo en plataformas digitales. Puso como ejemplo la posibilidad de que un empleado y su empleador acuerden concentrar cuarenta horas semanales en menos días, si ambas partes así lo desean. “¿Por qué no permitir que eso se transforme en un acuerdo específico, darle certeza y darle libertad?”, preguntó Jorge Macri. “Tengo que volver a confiar en que la gente puede defenderse sola, porque si no, se defiende de la peor manera, que es también aceptando que le paguen en negro o no teniendo más remedio que hacerlo”, agregó.

En relación a la situación impositiva local, Macri destacó que la Ciudad de Buenos Aires depende casi exclusivamente de su sector privado, al carecer de recursos naturales o ventajas geográficas. “Nuestro diferencial es el capital humano. Si al privado no le va bien, no hay estado viable ni futuro para todos”, subrayó el funcionario, y advirtió que la litigiosidad laboral impacta más fuerte en el costo de los recursos humanos que los tributos recientemente modificados.

El jefe de Gobierno también remarcó la importancia de formar capital humano para los desafíos que se avecinan y defendió la necesidad de dotar a las partes de mayor libertad para negociar condiciones laborales de acuerdo a realidades diversas. “Lo que sí debes darle es libertad a las partes para que acuerden realidades de trabajo que son cambiantes”, señaló.

Frente al escenario actual, Jorge Macri insiste en la necesidad de reglas más claras y flexibles para fomentar la creación de empleo registrado y anticipar los desafíos de un mercado laboral en transformación.