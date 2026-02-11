Benjamín Vicuña habló de su vínculo con la China Suárez luego de festejar por separado cumpleaños de su hija

Benjamín Vicuña habló de la relación con la China hoy

El vínculo entre Benjamín Vicuña y China Suárez continúa siendo objeto de atención pública después de un año marcado por tensiones y cambios en la dinámica familiar. Tras episodios de distanciamiento y la intervención de abogados, la reciente celebración del cumpleaños de Magnolia, su hija en común, mostró cómo ambos priorizan la coparentalidad en esta nueva etapa. En este panorama, el actor habló sobre su relación actual con la actriz y remarcó la importancia del bienestar de sus hijos.

“Está todo súper bien. Se mantiene lo que digo siempre. No me explayo ni hablo en detalles", manifestó el actor en declaraciones a SQP (América). Allí, Vicuña destacó el compromiso de ambos hacia la tranquilidad familiar. “Lo más importante, por supuesto, siempre es el bienestar de los chicos. Estamos bien, está todo bien”, afirmó el chileno.

La China Suárez le festejo el cumpleaños a Magnolia

La comunicación entre los padres, en gran medida, se da por medio de intermediarios legales desde que el año pasado Suárez hizo públicas algunas diferencias en redes sociales y cuestionó el rol de Vicuña como padre. El trato cotidiano quedó supeditado a la mediación y a vías formales. La distancia se tradujo en un contacto orientado principalmente a los asuntos relacionados con Magnolia y Amancio, los hijos en común.

El sábado, Suárez preparó una celebración en su domicilio, con actividades como juegos, inflables y pileta, con una temática inspirada en la serie Stranger Things. Por su parte, al día siguiente, Vicuña realizó un festejo en su casa, ambientando los espacios con referencias a la mencionada ficción y detalles pensados para la diversión de su hija y sus amigos.

Benjamín Vicuña mostró los detalles del cumpleaños de su hija, inspirado en Stranger Things: “Mi casa se transformó en Hawkins”

El actor compartió en Instagram imágenes del evento, donde se observaban carpas listas para una pijamada y una torta decorada con uno de los personajes favoritos de Magnolia.

Anita Espasandín, pareja de Benjamín también participó del festejo y publicó imágenes que mostraron el empeño puesto en la ambientación y el disfrute de los presentes. La presencia activa de su pareja se evidenció como un aporte para sostener un entorno favorable a la infancia de Magnolia. En paralelo, Suárez mostró el mismo grado de dedicación en el evento organizado en su domicilio, aunque su novio Mauro Icardi permaneció en Turquía por sus compromisos con el Galatasaray.

Benjamín Vicuña realizó el festejo de su hija en su casa

Aunque el diálogo entre los padres se mantiene marcado por la formalidad, ambos insisten en buscar fórmulas que garanticen la estabilidad y alegría de sus hijos. El clima familiar, en este momento, apunta hacia una convivencia funcional basada en la coparentalidad responsable.

De cara a los desafíos de esta nueva etapa, Vicuña sintetizó el momento con naturalidad: el vínculo parental sigue el curso necesario y ambos ajustan su dinámica conforme surgen nuevas situaciones.

China Suárez compartió una tierna imagen junto a su hija Magnolia en la cama para celebrar su cumpleaños, deseándole buenas noches a su 'cumpleañera amada'

Dos festejos, la misma temática

La celebración del octavo cumpleaños de Magnolia Vicuña, hija de China Suárez y Benjamín Vicuña, marcó uno de los momentos más comentados en redes sociales del círculo de artistas argentinos y chilenos. Las imágenes inéditas y los mensajes emotivos que ambos actores difundieron en sus cuentas personales se convirtieron rápidamente en el epicentro de la conversación digital y evidenciaron el entorno familiar que rodeó el evento.

En la víspera del festejo realizado en la llamada “Casa de los Sueños”, la actriz optó por compartir el retrato más íntimo: madre e hija recostadas entre sábanas y almohadas blancas, envueltas en una calma doméstica. Sobre esa imagen, la China Suárez escribió: “Buenas noches con mi cumpleañera amada.

La jornada familiar tuvo otra postal destacada. Magnolia, vestida con una blusa verde de motivos florales claros y una expresión alegre, posó en un entorno de flores sobre un fondo verde, blanco y rosa. La actriz seleccionó esa fotografía para dedicarle otro mensaje público: “No se cuál foto elegir porque son todas lindas, Feliz Cumple Magnoloti del amor, loquita linda que queremos tanto!”, afirmó Suárez en redes sociales.

Benjamín Vicuña compartió fotos con su hija Magnolia por su cumpleaños

Por su parte, Benjamín Vicuña eligió un carrete de diez imágenes para rendir homenaje a la jornada y para exponer la transformación personal que le trajo la paternidad. El actor chileno acompañó la publicación con una profunda dedicatoria: “El amor siempre puede más. Pensé que lo conocía todo, hasta que llegaste tú. Elegiste el mes de carnavales, de la sandía y el melón. Elegiste una familia grande, con muchos hermanos. Aún me sorprendo, cuando te contemplo en silencio, de tu belleza traída de otras épocas. Aún me sorprende que se pueda amar tanto a la vez. Gracias por venir a enseñarme que el amor no tiene límites ni medidas. Gracias por ser risa, por ser canto, por ser lo que quieras ser. Feliz cumpleaños, Magno”,escribió Vicuña para su hija.