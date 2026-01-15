Anita Espasandín sorprendió con el carrusel que publicó en sus redes sociales: “Algunas fotos y un poema”

Anita Espasandín presentó su faceta más íntima con un carrusel de Instagram que combina moda y poesía visual

Sin estridencias, sin títulos rimbombantes ni aclaraciones de más, Anita Espasandín eligió hablar desde otro lugar. En un carrusel publicado en Instagram, la actual pareja de Benjamín Vicuña construyó un pequeño relato visual que culmina en un poema manuscrito, íntimo y sugerente, que terminó por captar la atención de sus seguidores.

Las imágenes funcionan como fragmentos de un mismo clima emocional. Hay postales de mar abierto, cuerpo y horizonte; escenas en blanco y negro donde la figura se recorta contra el viento; momentos de quietud y otros de contemplación. No hay una narrativa explícita, pero sí una continuidad sensible: el tiempo que pasa, el cuerpo que habita, la mirada que se detiene.

Las imágenes reflejan una continuidad emocional, con postales de mar, horizontes y momentos de contemplación

Los seguidores de Anita Espasandín elogiaron su sensibilidad, estilo y autenticidad en una publicación que evita las declaraciones directas

La serie de imágenes comienza con una postal que pone el acento en el estilo. De pie, frente a una pared de madera clara, la protagonista posa con un conjunto de dos piezas que combina una estética boho con guiños retro. Lleva un top corto marrón con botones frontales y mangas largas de encaje floral en tono rosa, a juego con un pantalón oxford del mismo encaje. El look se completa con zapatillas animal print, que aportan un contraste urbano y descontracturado al conjunto.

En otra de las fotos publicadas, en blanco y negro, de espaldas a cámara y frente al mar, aparece con un vestido largo y liviano, de textura calada. Con el pelo suelto y lentes oscuros, la escena transmite un momento de quietud y contemplación, con el horizonte como fondo y una postura relajada que refuerza la idea de pausa.

Escenas en blanco y negro muestran a Espasandín de espaldas, frente al mar, enfatizando la quietud y la pausa

La compañía de Benjamín Vicuña se hace presente en una foto veraniega a bordo de una embarcación, destacando la complicidad entre ambos

Uno de los registros vuelve al entorno de madera, pero desde una posición más íntima. Sentada sobre un banco, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada sobre una mano, luce un conjunto oversize de dos piezas con estampa paisley en tonos azul y verde. El outfit se completa con zapatillas deportivas marrones y medias estampadas, en una apuesta cómoda y relajada, alejada de la lógica de producción clásica.

La cuarta publicación suma la compañía de Vicuña y contexto veraniego. A bordo de una embarcación, sentada al borde y de espaldas al lente, se la ve junto al actor chileno. Ella viste una bikini de dos piezas en tonos oscuros con tiras celestes, mientras que él lleva traje de baño claro. Ambos comparten una escena distendida, con el agua y el sol como protagonistas del fondo.

Los seguidores de Anita Espasandín celebraron su último post, donde combina outfits boho, paisajes idílicos y una delicada dedicatoria manuscrita

El primer look destaca el estilo boho y retro de Anita Espasandín, con prendas de encaje y zapatillas animal print

Luego de varias imágenes más en las que muestra su estilos, sus outfits y más looks de temporada, el cierre de la secuencia llega con un detalle personal: una servilleta de papel con un texto escrito a mano, error ortográfico incluido. “Lugar de ballenas albinas en la costa de tu mirada. Rezo por tus besos a la noche y en el día las horas pasan lento como reloj de arena. Mi mirada deslisa (SIC) en ti como un hielo. El amor se asoma como ballena chismosa”, recita.

El texto, simple y visceral, condensa las imágenes anteriores y les da una nueva lectura. Hay metáforas de mar, de espera, de deseo y de tiempo suspendido. No se trata de una declaración directa ni de una dedicatoria explícita, pero el tono amoroso y contemplativo dialoga inevitablemente con el presente sentimental de Espasandín, aunque, probablemente, uno de sus hijos también haya sido parte del mismo.

Outfits relajados y oversize, como el conjunto paisley en azul y verde, marcan una diferencia en la propuesta estética

El cierre del carrusel revela un poema manuscrito que utiliza imágenes de mar, deseo y tiempo suspendido

Lejos de los posteos programáticos o las frases prefabricadas, la elección de un poema manuscrito refuerza la idea de algo pensado para pocos, aunque compartido con muchos. La escritura irregular, la textura del papel, incluso el soporte improvisado, aportan una sensación de verdad que conecta con el resto del carrusel.

En los comentarios, el clima fue acorde. Mensajes que celebran su estilo, su sensibilidad y su estética se repitieron entre seguidores y amigos. “Mucho arte y armonía”, “todo te queda bello”, “bella y estilosa”, fueron algunas de las reacciones que acompañaron la publicación, sin entrar en lecturas forzadas ni especulaciones innecesarias.

Desde que su relación con Vicuña se hizo pública, Espasandín eligió un perfil bajo, sin declaraciones ni exposiciones constantes. Este carrusel parece ir en la misma línea: decir sin explicar, mostrar sin subrayar, compartir sin justificar.