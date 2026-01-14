Los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña regresaron a Turquía: la foto que lo confirma

Una emotiva imagen mostró a la China Suárez descansando con Amancio bajo una manta de Galatasaray, reflejando el vínculo familiar tras la distancia

Tras su regreso a Turquía a fines de 2025, la pareja conformada por China Suárez y Mauro Icardi no volvió a instalarse en la Argentina. Luego de varias semanas en las que los hijos de ambos se repartieron entre el país y Uruguay, los menores a cargo de la actriz ya se encuentran nuevamente en Estambul.

Fue la propia Eugenia quien lo confirmó a través de sus redes sociales, donde compartió distintas postales que marcaron el reencuentro familiar. La primera en volver a estar con su madre fue Rufina, la hija mayor que la actriz tuvo con Nicolás Cabré. La adolescente, de 12 años, acompañó a la China en un paseo por un shopping de la ciudad turca y también compartió con ella una jornada de patinaje sobre hielo el pasado lunes 12 de enero. Madre e hija aprovecharon para recorrer vidrieras y sacarse fotos entre estructuras luminosas y adornos gigantes. Allí, la actriz optó por un look más relajado, con gorro de lana y abrigo negro, mientras Rufina observaba las instalaciones y el movimiento del lugar. Las imágenes, tomadas de noche y con reflejos en el piso mojado, reforzaron la atmósfera urbana y cosmopolita de la ciudad.

Eugenia “China” Suárez compartió en Instagram el reencuentro con Rufina, su hija mayor, durante un paseo por un shopping de Estambul

El reencuentro más íntimo y emotivo quedó retratado en una imagen que la actriz compartió en sus historias de Instagram. En la postal, se la ve recostada junto a Amancio, profundamente dormido y acurrucado contra su pecho, en una escena de absoluta calma. La China aparece con los ojos cerrados y el rostro relajado, envuelta en una luz tenue que refuerza el clima de intimidad, mientras rodea al niño con su brazo en un gesto protector. Amancio, por su parte, descansa cubierto por una manta roja y amarilla del Galatasaray, el club en el que juega Mauro Icardi, un detalle que aporta identidad y cercanía a la escena. La imagen transmite abrigo, contención y reencuentro, lejos de cualquier pose pública, y fue acompañada por una breve pero significativa frase: “Mi principito”, junto a un emoji de corazón, dejando ver la conexión profunda entre madre e hijo tras la distancia de las últimas semanas.

Si bien Magnolia no aparece en las imágenes que la actriz compartió en esta ocasión, la niña también viajó junto a su hermano menor para reencontrarse con su mamá y comenzar nuevamente la rutina familiar en Turquía. De este modo, ambos hijos de la actriz con Benjamín Vicuña ya se encuentran instalados en Estambul, acompañando a la China en su regreso definitivo a la ciudad.

Estos reencuentros se dan semanas después de la última vez que la familia había estado reunida en la Argentina, durante las celebraciones de Navidad. En aquel entonces, la actriz había compartido una serie de imágenes del festejo en su casa, donde se la vio junto a Icardi y los niños en un clima cálido y festivo, con una cuidada decoración navideña y distintos momentos familiares que reflejaban la intimidad del encuentro.

La anterior reunión de la familia había sido en Argentina durante las celebraciones de Navidad, mostrando un clima cálido y festivo

Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, las imágenes recientes publicadas desde Estambul marcaron un regreso concreto a la rutina cotidiana en Turquía, con los hijos nuevamente instalados junto a su madre. Las postales, lejos del despliegue festivo de fin de año, pusieron el acento en la cercanía emocional y en los gestos simples del reencuentro, como los paseos compartidos y los momentos de descanso juntos.

Cabe recordar que durante las celebraciones navideñas también estuvieron presentes las hijas de Icardi y Wanda Nara, aunque la China evitó mostrarlas en sus redes sociales para no generar conflictos judiciales. En esta oportunidad, en cambio, la actriz optó por compartir únicamente imágenes junto a sus propios hijos, reforzando el carácter personal y cuidado de la publicación.