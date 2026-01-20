Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

En medio del desarrollo de la competencia, Benjamín Vicuña le contó a los participantes sobre la actividad que realiza su hijo Beltrán (The Balls – El Trece)

El 2026 comenzó con una agenda recargada para Benjamín Vicuña, quien no solo sigue sumando elogios por su faceta de actor, sino que ahora también se consolida como conductor en la televisión argentina. Al frente de The Balls (El Trece), el chileno demuestra que su carisma y simpatía también brillan fuera de la ficción, conectando con los participantes y el público en cada emisión. Sin embargo, en medio del éxito profesional, Vicuña decidió abrir una ventana a su intimidad familiar y sorprendió a todos al compartir, en plena transmisión, la pasión deportiva de uno de sus hijos con Pampita Ardohain, Beltrán.

Durante la última emisión del certamen, Benjamín leyó una pregunta que le recordó a su hijo menor con Pampita: “Durante el profesionalismo, desde 1931 hasta hoy, ¿cuáles de estos equipos han sido campeones de Primera División de AFA?”. Mientras recorría las posiciones de los participantes para chequear sus respuestas, no dudó en hacer una mención especial: “A mí me gustan todos estos equipos, mi hijo Beltrán está en un equipo que no se encuentra acá”, confesó, refiriéndose al fanatismo del pequeño. Y sumó, orgulloso: “Está ya casi por ser futbolista”.

La relación de Vicuña con sus hijos y su interés por sus actividades deportivas es un tema recurrente y de gran importancia en su vida. No es la primera vez que el actor se muestra atento y sincero al hablar de sus hijos y sus inquietudes. En junio de 2024, durante una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla a corazón abierto con su hijo mayor con Pampita, Bautista, sobre deportes y pasiones.

El actor chileno dio a conocer que su hijo juega al fútbol (Instagram)

En aquella oportunidad, Bautista relató cómo practicaba fútbol, pero Vicuña, curioso, quiso saber más. “Y ahora este niño hermoso... ¿qué deporte estás practicando aparte de fútbol?”, preguntó, anticipando que no recibiría la respuesta esperada. Bautista fue directo: “Hago MMA y boxeo”. La reacción de Benjamín fue inmediata: bajó la mirada, se tomó el rostro y admitió su frustración. Bautista explicó: “Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”. El actor, aún procesando la información, pidió detalles. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo. Vale todo”, resumió el joven.

Benjamín Vicuña cuestionó el deporte que practica su hijo Bautista (YouTube: Criemos Libres)

“Hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, confesó. Bautista, sin perder el humor, respondió: “A mí me encanta. Debe ser complicado, pero bueno, hasta ahora no me viste pasar un mal momento”. Sin embargo, Vicuña no pudo evitar la preocupación: “No te he visto tampoco pelear en la calle ni con tus compañeros porque, ponete en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese”, lanzó, entre risas y resignación.

El actor aclaró que jamás prohibiría una pasión de sus hijos, pero que existen límites. “Obviamente que si hay cosas que lo lastimen o puedan lastimar a otro... en este caso es un deporte polémico y a mí me cuesta mucho entender de qué se trata. Es loco, porque a veces lo pongo y por morbo me quedo viendo”, reconoció, mostrando su costado más humano y auténtico.

Así, Vicuña deja ver que, más allá del éxito en la televisión y el teatro, sus hijos y su familia son el eje fundamental de su vida. La manera en que acompaña sus gustos, inquietudes y hasta sus diferencias deja en claro la importancia del diálogo, el amor y la contención. Ya sea en el estudio de The Balls o en la intimidad de su hogar, el actor y conductor apuesta a estar presente y a compartir cada paso de la vida de Beltrán, Bautista y el resto de sus hijos.