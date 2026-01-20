Teleshow

Benjamín Vicuña compartió su orgullo por la pasión de su hijo Beltrán: “Ya casi”

En plena emisión de The Balls, el actor chileno le contó a los participantes la actividad que lleva adelante el nene

Guardar
En medio del desarrollo de la competencia, Benjamín Vicuña le contó a los participantes sobre la actividad que realiza su hijo Beltrán (The Balls – El Trece)

El 2026 comenzó con una agenda recargada para Benjamín Vicuña, quien no solo sigue sumando elogios por su faceta de actor, sino que ahora también se consolida como conductor en la televisión argentina. Al frente de The Balls (El Trece), el chileno demuestra que su carisma y simpatía también brillan fuera de la ficción, conectando con los participantes y el público en cada emisión. Sin embargo, en medio del éxito profesional, Vicuña decidió abrir una ventana a su intimidad familiar y sorprendió a todos al compartir, en plena transmisión, la pasión deportiva de uno de sus hijos con Pampita Ardohain, Beltrán.

Durante la última emisión del certamen, Benjamín leyó una pregunta que le recordó a su hijo menor con Pampita: “Durante el profesionalismo, desde 1931 hasta hoy, ¿cuáles de estos equipos han sido campeones de Primera División de AFA?”. Mientras recorría las posiciones de los participantes para chequear sus respuestas, no dudó en hacer una mención especial: “A mí me gustan todos estos equipos, mi hijo Beltrán está en un equipo que no se encuentra acá”, confesó, refiriéndose al fanatismo del pequeño. Y sumó, orgulloso: “Está ya casi por ser futbolista”.

La relación de Vicuña con sus hijos y su interés por sus actividades deportivas es un tema recurrente y de gran importancia en su vida. No es la primera vez que el actor se muestra atento y sincero al hablar de sus hijos y sus inquietudes. En junio de 2024, durante una emisión especial del canal de YouTube Criemos Libres, Benjamín tuvo una charla a corazón abierto con su hijo mayor con Pampita, Bautista, sobre deportes y pasiones.

El actor chileno dio a
El actor chileno dio a conocer que su hijo juega al fútbol (Instagram)

En aquella oportunidad, Bautista relató cómo practicaba fútbol, pero Vicuña, curioso, quiso saber más. “Y ahora este niño hermoso... ¿qué deporte estás practicando aparte de fútbol?”, preguntó, anticipando que no recibiría la respuesta esperada. Bautista fue directo: “Hago MMA y boxeo”. La reacción de Benjamín fue inmediata: bajó la mirada, se tomó el rostro y admitió su frustración. Bautista explicó: “Son artes marciales mixtas, pero bueno, yo lo encuentro como un muy lindo deporte, aprendés un montón, sí, está buenísimo”. El actor, aún procesando la información, pidió detalles. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara hasta una patada, hasta en el piso, que te agarren y te quieran casi romper el brazo. Vale todo”, resumió el joven.

Benjamín Vicuña cuestionó el deporte que practica su hijo Bautista (YouTube: Criemos Libres)

“Hemos conversado esto. Es un deporte que le gusta, él se está preparando primero con box y luego con artes marciales, y eventualmente tener todo eso el día de mañana para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”, confesó. Bautista, sin perder el humor, respondió: “A mí me encanta. Debe ser complicado, pero bueno, hasta ahora no me viste pasar un mal momento”. Sin embargo, Vicuña no pudo evitar la preocupación: “No te he visto tampoco pelear en la calle ni con tus compañeros porque, ponete en mi lugar, es algo que me preocupa y no me gusta. Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mierda ese”, lanzó, entre risas y resignación.

El actor aclaró que jamás prohibiría una pasión de sus hijos, pero que existen límites. “Obviamente que si hay cosas que lo lastimen o puedan lastimar a otro... en este caso es un deporte polémico y a mí me cuesta mucho entender de qué se trata. Es loco, porque a veces lo pongo y por morbo me quedo viendo”, reconoció, mostrando su costado más humano y auténtico.

Así, Vicuña deja ver que, más allá del éxito en la televisión y el teatro, sus hijos y su familia son el eje fundamental de su vida. La manera en que acompaña sus gustos, inquietudes y hasta sus diferencias deja en claro la importancia del diálogo, el amor y la contención. Ya sea en el estudio de The Balls o en la intimidad de su hogar, el actor y conductor apuesta a estar presente y a compartir cada paso de la vida de Beltrán, Bautista y el resto de sus hijos.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaBeltrán VicuñaPasiónFútbolThe BallsEl TrecePampita

Últimas Noticias

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

Luego de sus vacaciones en Brasil, el comunicador regresó a su programa en Gelatina y evitó hablar de la propuesta de matrimonio a la cantante

La reacción de Pedro Rosemblat

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

El coreógrafo habló con Teleshow y contó sus emociones por la llegada de Vito, el hijo de Sofía y Santiago Ramundo

La felicidad de Aníbal Pachano

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

En las últimas horas trascendió cómo atraviesa el actor la crisis con su pareja, que se desató luego de que se filtrara el affaire con una joven en España

La angustia de Luciano Castro

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

La conductora se animó a interactuar con sus seguidores y sorprendió con sus frases y con sus actitudes

Wanda Nara se confesó con

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

La pareja de Maxi López publicó imágenes inéditas entre recuerdos de su carrera internacional y momentos íntimos con su familia

“Cuando 2016 es el nuevo
DEPORTES
Manchester City pierde ante Bodo

Manchester City pierde ante Bodo Glimt en el inicio de la séptima fecha de la Champions League: la agenda completa

Dieron a conocer la delegación completa de Argentina para los Juegos Olímpicos de invierno

Histórico cambio en la Fórmula 1 luego de 33 años: Audi presentó el coche para su debut en 2026

Sean O’Malley confesó: “Este podría ser el último año de Suga” y desató especulaciones sobre su futuro en UFC

“Un llamado de Riquelme puede cambiar la historia”: la frase sobre el delantero que milita en España y está en la mira de Boca Juniors

TELESHOW
La reacción de Pedro Rosemblat

La reacción de Pedro Rosemblat cuando le preguntaron por su casamiento con Lali: “Cuídenme”

La felicidad de Aníbal Pachano por el nacimiento de su primer nieto: “No podemos creer lo lindo que es”

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

Wanda Nara se confesó con sus fans: el cambio en la relación con Mauro Icardi y la respuesta que después borró

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Palmarola, la paradisíaca joya oculta

Palmarola, la paradisíaca joya oculta de Italia

Mercados convulsionados: sube el oro y cae el Bitcoin en un día negativo para las bolsas

Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Tribunal salvadoreño impone 12 años de prisión a cuatro acusados por trasladar migrantes a Estados Unidos

El Banco Central de Bolivia reveló ventas de oro a futuro que dejaron compromisos por 921 millones de dólares