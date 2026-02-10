La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

Tini habló de su posible casamiento con Rodrigo De Paul sin negar la información (Video: De 12 a 14 - El Tres TV)

La noticia de un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul desencadenó una ola de expectativas y comentarios en el mundo del espectáculo y entre sus fanáticos. En diálogo con De 12 a 14, la cantante no evitó el tema y, lejos de eludir los rumores, expresó con claridad su deseo de dar ese paso junto al futbolista, lo que deja abierta la puerta a una boda que ya despierta ilusiones en su entorno más cercano y en el público general.

Durante la entrevista con el noticieron de El Tres TV, la cantante se mostró particularmente abierta, al abordar no solo su presente sentimental, sino también el significado que tiene para ella este momento personal. Reconoció que la estabilidad y la paz anheladas durante años finalmente forman parte de su día a día. “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”, aseguró al subrayar que ese equilibrio es lo que transmite en el escenario en cada presentación.

La cantante aprovechó la ocasión para profundizar sobre el modo en que vive su relación con Rodrigo De Paul. “Disfrutando, acompañándonos mutuamente con mis amigas, con Rodri, la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”, relató. En esa línea, dejó en claro que, aunque las versiones sobre un futuro compromiso ganan fuerza, aún no hay una confirmación formal: “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”.

La cantante dejó en claro que espera un momento juntos para anunciar la boda

Las declaraciones de Tini tuvieron un efecto inmediato en la opinión pública. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y mensajes de apoyo, muchos interpretando sus palabras como una confirmación tácita del próximo paso con el futbolista. El hermetismo que había reinado en torno al tema comenzó a disiparse, especialmente luego de la emisión del ciclo televisivo LAM, donde se revelaron detalles inéditos sobre los posibles preparativos del evento.

En paralelo a la atención sobre su vida privada, Tini continúa recorriendo el país con su gira Futtura. La artista compartió su entusiasmo por presentarse en el estadio de Newell’s en Rosario, describiendo el tour como un desafío personal y artístico sin precedentes. “Busco brindar algo nuevo y desafiarme a mí misma”, reveló, anticipando que el espectáculo incluirá momentos de alta carga emocional y guiños a su historia personal, lo que profundiza la conexión con su público.

La gira, que agotó funciones en Buenos Aires, funciona como telón de fondo para este presente de plenitud. La artista hizo hincapié en el valor personal de este proyecto, vinculado a una etapa de mayor introspección, en la que la nostalgia y la emoción ocupan un lugar central.

Pilar Smith reveló en LAM detalles del casamiento de Tini y De Paul

En lo que respecta a los detalles concretos sobre la posible boda, la información fue confirmada por la periodista Pilar Smith en LAM. Según su reporte, el lugar elegido para la celebración sería el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires. Este espacio, conocido por su perfil reservado y por albergar eventos de figuras como Oriana Sabatini y Nicole Neumann, fue seleccionado para garantizar una velada especial y privada, según la comunicadora.

La fecha que se maneja para el evento ronda el receso futbolístico, en diciembre, concretamente entre el 20 y el 28 de diciembre. Esta ventana permitiría que Rodrigo De Paul asista sin conflictos con sus compromisos deportivos, al tiempo que ofrece flexibilidad para los invitados internacionales que planean acompañar a la pareja. “El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso”, detalló Smith.

El hermetismo fue una constante en la historia de la relación, con ambos protagonistas evitando confirmaciones públicas sobre el compromiso. Sin embargo, la reciente apertura de Tini en los medios, sumada a la filtración de datos específicos sobre lugar y fecha, disparó el interés y la expectativa de sus seguidores y de la industria del entretenimiento, que sigue cada movimiento de la pareja con atención.