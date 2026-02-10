Teleshow

La llamativa respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron por su casamiento con Rodrigo De Paul

La cantante se mostró feliz y abierta sobre su relación con el futbolista, mientras crecen los rumores de boda para fin de año

Guardar
Tini habló de su posible casamiento con Rodrigo De Paul sin negar la información (Video: De 12 a 14 - El Tres TV)

La noticia de un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul desencadenó una ola de expectativas y comentarios en el mundo del espectáculo y entre sus fanáticos. En diálogo con De 12 a 14, la cantante no evitó el tema y, lejos de eludir los rumores, expresó con claridad su deseo de dar ese paso junto al futbolista, lo que deja abierta la puerta a una boda que ya despierta ilusiones en su entorno más cercano y en el público general.

Durante la entrevista con el noticieron de El Tres TV, la cantante se mostró particularmente abierta, al abordar no solo su presente sentimental, sino también el significado que tiene para ella este momento personal. Reconoció que la estabilidad y la paz anheladas durante años finalmente forman parte de su día a día. “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”, aseguró al subrayar que ese equilibrio es lo que transmite en el escenario en cada presentación.

La cantante aprovechó la ocasión para profundizar sobre el modo en que vive su relación con Rodrigo De Paul. “Disfrutando, acompañándonos mutuamente con mis amigas, con Rodri, la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”, relató. En esa línea, dejó en claro que, aunque las versiones sobre un futuro compromiso ganan fuerza, aún no hay una confirmación formal: “Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más. A mí me encantaría”.

La cantante dejó en claro
La cantante dejó en claro que espera un momento juntos para anunciar la boda

Las declaraciones de Tini tuvieron un efecto inmediato en la opinión pública. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y mensajes de apoyo, muchos interpretando sus palabras como una confirmación tácita del próximo paso con el futbolista. El hermetismo que había reinado en torno al tema comenzó a disiparse, especialmente luego de la emisión del ciclo televisivo LAM, donde se revelaron detalles inéditos sobre los posibles preparativos del evento.

En paralelo a la atención sobre su vida privada, Tini continúa recorriendo el país con su gira Futtura. La artista compartió su entusiasmo por presentarse en el estadio de Newell’s en Rosario, describiendo el tour como un desafío personal y artístico sin precedentes. “Busco brindar algo nuevo y desafiarme a mí misma”, reveló, anticipando que el espectáculo incluirá momentos de alta carga emocional y guiños a su historia personal, lo que profundiza la conexión con su público.

La gira, que agotó funciones en Buenos Aires, funciona como telón de fondo para este presente de plenitud. La artista hizo hincapié en el valor personal de este proyecto, vinculado a una etapa de mayor introspección, en la que la nostalgia y la emoción ocupan un lugar central.

Pilar Smith reveló en LAM detalles del casamiento de Tini y De Paul

En lo que respecta a los detalles concretos sobre la posible boda, la información fue confirmada por la periodista Pilar Smith en LAM. Según su reporte, el lugar elegido para la celebración sería el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires. Este espacio, conocido por su perfil reservado y por albergar eventos de figuras como Oriana Sabatini y Nicole Neumann, fue seleccionado para garantizar una velada especial y privada, según la comunicadora.

La fecha que se maneja para el evento ronda el receso futbolístico, en diciembre, concretamente entre el 20 y el 28 de diciembre. Esta ventana permitiría que Rodrigo De Paul asista sin conflictos con sus compromisos deportivos, al tiempo que ofrece flexibilidad para los invitados internacionales que planean acompañar a la pareja. “El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso”, detalló Smith.

El hermetismo fue una constante en la historia de la relación, con ambos protagonistas evitando confirmaciones públicas sobre el compromiso. Sin embargo, la reciente apertura de Tini en los medios, sumada a la filtración de datos específicos sobre lugar y fecha, disparó el interés y la expectativa de sus seguidores y de la industria del entretenimiento, que sigue cada movimiento de la pareja con atención.

Temas Relacionados

Tini StoesselRodrigo De Paul

Últimas Noticias

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

El reality show despidió a una figura muy querida luego de un plato con notorias fallas técnicas y de sabor. El video

Quién fue el último eliminado

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

El festejo reunió a la familia ensamblada en un encuentro al aire libre, con decoraciones infantiles y juegos, donde se destacó el clima de afecto que caracteriza los vínculos familiares de la conductora

Flor de la V celebró

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

La actriz sorprendió a sus seguidores luciendo su lado más sexy mientras vive un amor apasionado con Mauro Icardi

La China Suárez y su

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

En una entrevista en SQP, tras el regreso de Yanina Latorre al programa, se abrió sobre el angustioso tiempo junto al actor y el desafío de recuperar su bienestar

Sabrina Rojas, a corazón abierto

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

La cantante sorprendió en redes sociales al realizar una sesión en blanco y negro que realizó al estilo “black bride” desafiando la tradicional imagen pastel de las futuras mamás

El look gótico que eligió
DEPORTES
Un piloto de Fórmula 1

Un piloto de Fórmula 1 protagonizó un accidente de tránsito con un lujoso auto deportivo

La pelea del año en la NBA: la agresión entre dos jugadores que terminó en una batalla campal con cuatro expulsados

Copa Davis: diez ausencias, una derrota y otra oportunidad perdida

Los tesoros de San Mamés, el templo del Athletic de Bilbao: del león embalsamado y el histórico ritual a la icónica herencia de Bielsa

Tomás Etcheverry puso primera en el Argentina Open con un sólido triunfo

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: el desafío de la centolla y una salida que emocionó a todos

Flor de la V celebró el primer cumpleaños de su nieto Morrison: “Sos un rayo de luz en nuestras vidas”

La China Suárez y su producción más atrevida: sus sensuales fotos en lencería negra

Sabrina Rojas, a corazón abierto sobre sus años con Luciano Castro: “Sufrí mucho, viví una novela”

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

INFOBAE AMÉRICA

Impulsan la construcción de una

Impulsan la construcción de una cuarta planta de celulosa en Uruguay: buena parte de la producción iría hacia Argentina

Estados Unidos y el nuevo orden: la lectura para Nuevo León

Crisis sin precedentes en Cuba: aviación, cultura, turismo y bancos afectados por la escasez de combustible en la isla

Amnistía Internacional denunció una “escalada de detenciones arbitrarias” en Cuba

Temporada de estrenos de muestras de arte: el calendario por fuera de Buenos Aires