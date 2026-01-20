Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el lugar elegido, los famosos invitados y la fecha tentativa

Pilar Smith reveló en LAM detalles del casamiento de Tini y De Paul

Sumidos en una etapa de plenitud sentimental, la pareja está lista para dar el siguiente paso: Rodrigo de Paul y Tini Stoessel decidieron formalizar su vínculo tras superar una larga separación. La pareja, que optó por el hermetismo en cuanto a los detalles de su boda, ahora ve cómo se filtran los primeros datos clave sobre el evento más esperado de su círculo íntimo y del mundo del espectáculo y deportivo.

El proceso que los llevó a este punto comenzó tras una etapa de distanciamiento. Pese a las especulaciones mediáticas, lograron reencontrarse y reconstruir la pareja, eligiendo vivir con discreción el renacer de su relación. Esa decisión marcó un nuevo rumbo.

El hermetismo fue una constante desde que surgieron los primeros rumores del compromiso. Sin embargo, la información terminó por salir a la luz en el ciclo televisivo LAM, donde se dieron a conocer detalles sustanciales para quienes siguen la historia de la cantante y el futbolista, abriendo el juego a la serie de novedades.

Tini Stoessel publicó una serie de imágenes con la intimidad de sus días de relax en Centroamérica

Uno de los datos más esperados era la elección del lugar, y finalmente se confirmó que la boda tendrá lugar en Buenos Aires, en el exclusivo Dock Haras de Exaltación de la Cruz. Este espacio, conocido por su perfil reservado y por haber albergado eventos de otras figuras como Oriana Sabatini y Nicole Neumann, fue seleccionado para vivir una velada “única e inolvidable”, según contó Pilar Smith, la encargada de dar la información.

La fecha, otro de los grandes interrogantes, también fue develada en medio de especulaciones sobre la agenda de Se Paul, marcada por los compromisos futbolísticos. De acuerdo con la periodista, “el casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo íntimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso”. Esta ventana temporal permite a la pareja reunir a familiares y amigos sin interferencias laborales, lo que otorga flexibilidad a los invitados internacionales que planean asistir.

La elección del Dock Haras de Exaltación de la Cruz no es casual. La estancia se convirtió en un espacio de referencia para celebraciones de alto perfil, donde la privacidad y las comodidades de primer nivel son el sello distintivo.

El casamiento trasciende la frontera de lo personal y se convierte en un acontecimiento social, dada la magnitud del listado de invitados. Entre las personalidades confirmadas destacan Chris Martin, Alejandro Sanz y Lionel Messi, quienes compartirán mesa con amigos y familiares cercanos a la pareja. La presencia de estas figuras internacionales refuerza el perfil global de los novios y anticipa una cobertura mediática que irá mucho más allá del ámbito local.

Sobre la dinámica de la convocatoria, la información indica que el proceso ya comenzó en el círculo íntimo. “Ya invitaron de palabra”, afirmaron las fuentes consultadas por el equipo de LAM, lo que marca el inicio de una cuenta regresiva para uno de los eventos más comentados del año.

Una de las mayores novedades tiene que ver con la participación de Ricky Martin, tanto como invitado como potencial colaborador en el escenario. “También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboración”, adelantó la periodista en el programa, lo que abre la posibilidad de un show en vivo durante la fiesta. La información se completa con la confirmación de una versión especial del clásico “Vuelve”, interpretada por la artista argentina y el cantante puertorriqueño: “Van a hacer una versión de Vuelve”.

La expectativa en torno a la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se nutre no solo de la historia de amor que los une, sino también del halo de misterio y exclusividad que rodea cada dato filtrado. Con una fecha estimada entre el 20 y el 28 de diciembre, sede en el Dock Haras de Exaltación de la Cruz y una lista de invitados plagada de estrellas internacionales, el evento promete convertirse en un hito para el mundo no sólo del espectáculo.