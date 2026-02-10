Teleshow

La acusación de Wanda Nara contra la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas”

La conductora de MasterChef Celebrity volvió a expresar todo su enojo con la actriz, en medio de las batallas judiciales que mantienen

La conductora de MasterChef Celebrity volvió a expresar todo su enojo con la actriz, en medio de las batallas judiciales que mantienen (Video: DDM/ América TV)

El fin de semana se desarrolló un nuevo capítulo de la batalla mediática y judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi. El cumpleaños de la hija menor de la China Suárez desató un conflicto inesperado y hoy en una entrevista con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, dio detalles de lo sucedido. La conductora de MasterChef Celebrity, molesta con sus declaraciones, salió al cruce y volvió a apuntar contra la actriz.

Todo comenzó cuando la representante legal de Icardi se refirió al contexto en el que, a través de la justicia, pidió una intervención para que las hijas del jugador concurran al cumpleaños de la hija de la ex Casi Ángeles. “Vos pensá en la historicidad de Mauro. Él cuando empezó su pareja con Wanda, acogió a tres niños. Él sabe lo que es una familia ensamblada. Él vive una familia ensamblada. Para él es algo natural, es algo que ha hecho para la familia, que es Icardi y Nara, también debería ser algo normal en este caso”, resaltó la letrada en DDM (América TV).

Cuando uno habla del ensamble de familias, es muy importante al rol que toman los adultos. Porque hoy en día, desde hace muchos años, pero sobre todo en estos tiempos, se viven las familias ensambladas con las nuevas parejas de los padres”, señaló, sin querer entrar en detalles de la causa judicial que lleva adelante “por la privacidad de las cuestiones de las niñas”, pero aseguró que el pedido de ir a la celebración fue una “conversación que tuvieron las nenas espontáneamente con el papá”.

“¿Con qué familiar de Mauro
“¿Con qué familiar de Mauro iban a estar? Los hermanos de sangre no fueron, imagínate mis hijas, que no las sienten familia. Mis hijas no la sienten ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”, se despachó la conductora (Instagram)

En ese momento Guido Zaffora, periodista del programa citó el documento del juez Hagopián, en donde, señalaba que tenían que ser las niñas las que decidan si querían ser parte del cumpleaños. “Claro, la voluntad del padre era que fueran, que está perfecto y entiendo todo lo que decís, y estoy de acuerdo inclusive, pero había que preguntarle a las nenas”, aclaró Mariana Fabbiani.

“Entiendo esto de la familia ensamblada, pero mi duda es ¿quién del entorno de Mauro Icardi iba a estar? Porque las nenas, quizás hasta por una responsabilidad maternal, la vieron muy poco a la China y muy poco a las hijas de la China. Entonces, del círculo de Icardi, ¿quién contendría a las nenas dentro de ese cumpleaños?“, indagó el abogado César Caroza, haciendo que la abogada aclare que ”ese muy poco tiempo no fue tan poco".

“Además, en los vínculos, en las formas... Además hay informes, que yo no puedo estar divulgando acá la privacidad del expediente, pero hay informes muy importantes que hablan del buen vínculo y la buena relación que existe”, enfatizó, sobre el vínculo de las niñas con la protagonista de Hija del fuego.

"Hay informes muy importantes que
"Hay informes muy importantes que hablan del buen vínculo y la buena relación que existe”, señaló Elba Marcovecchio sobre la relación de las hijas de Wanda Nara con la China Suárez

Tatiana Schapiro, periodista del programa, también se sumó: “No quiero que te enojes, pero involucrar a la justicia para invitar a dos nenas a un cumpleaños ya es de un nivel... Vos debes tener también clientas que no logran que un juzgado les dé bola en una causa de alimentos o de violencia”. Marcovecchio explicó su posición sobre un divorcio que sigue sumando conflictos. “Nosotros tuvimos problema por todo, absolutamente todo. Y acá hay un punto en donde sí es importante porque está involucrando chicos”, enfatizó.

Después de las declaraciones de la letrada, molesta, Wanda Nara se comunicó con Guido Záffora y fue con todo. “¿Por qué no le manda carta documento a Pampita ya que ningún familiar fue o al propio padre?”, señaló. “Es verdad, Vicuña celebró al día siguiente con la misma temática. No fueron los hijos de Vicuña y Pampita”, acotó el periodista.

¿Con qué familiar de Mauro iban a estar las nenas? Los hermanos de sangre no fueron, imagínate mis hijas, que no las sienten familia. Mis hijas no la sienten ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”, se despachó la conductora.

Después, remató con una furiosa frase. “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas. Y que devuelva mi mudanza”, arremetió, mientras el panelista aclaraba que se refería a las pertenencias de la animadora y sus hijas en Turquía de la animadora que nunca llegaron a Buenos Aires. “Que se ocupe de que su defendido pague alimentos”, concluyó, dirigiéndose a la abogada.

