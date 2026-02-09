La China Suárez, furiosa contra Juariu por una escandalosa versión: “Hay que ser muy mierda” (Instagram)

Un nuevo capítulo del conflicto que rodea a la China Suárez estalló en las últimas horas en redes sociales y tuvo como protagonista a una de las panelistas más activas del mundo del espectáculo en Instagram: Juariu. La actriz reaccionó con dureza a una serie de posteos que la periodista e influencer compartió en sus historias, y la acusó públicamente de hostigamiento y de fomentar el bullying.

El cruce escaló rápido, sumó réplicas de ambos lados y encendió una nueva polémica. Todo comenzó cuando la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) compartió un hilo de historias con información que le habría llegado sobre el detrás de escena de un festejo reciente del cumpleaños de la hija menor de la actriz, en medio de la batalla judicial que enfrenta a Mauro Icardi con Wanda Nara. En ese marco, la panelista puso el foco en un detalle puntual: una prenda que se vio en una de las imágenes del evento y que, según sostuvo, tendría un origen vinculado a un regalo de Mauro Icardi.

“Tengo información de último momento. ¿Vieron que fue el cumple de la hija de La China y Benjamín? Bueno parece ser, y está confirmado por fuentes cercanas, que la malla que tiene puesta (la hija menor de la China) es un regalo de Icardi a (su hija más chica)”, comenzó la influencer en su cuenta de Instagram. “Se habría presentado todo en la justicia. Parece que (la hija menor de Wanda Nara) vio todo por TikTok y se puso mal”, comentó.

Luego, contextualizó la situación: “Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple. Parece que Icardi les dijo que si van, Eugenia les da regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de (la hija mayor de Icardi) que le dijo que, si no iba, se los iba a dar”.

“Como dijeron que no, Icardi fue con orden judicial de 24 horas. Y no se la dieron. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no está, qué pesado. ¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de (la hija menor de Wanda) que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si ni Icardi estaba? Y la verdad es que son niñas que no tienen nada que ver con nada, eso está más que claro. Aquí son los padres, no ellas, por supuesto", finalizó la panelista a través de sus redes.

La respuesta de La China llegó sin vueltas y con nombre y apellido. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, disparó un mensaje demoledor en el que apuntó directamente contra la panelista: “Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda”, escribió, indignada.

Lejos de dejarlo pasar, Juariu respondió casi de inmediato con otra historia en Instagram, en la que buscó despegarse de la acusación y justificó sus posteos. “Eugenia Suárez, alias ‘la China’ me acusa de hostigar. Solo di información”, escribió. Y sumó una aclaración sobre el enfoque que, según ella, tuvieron sus publicaciones: “No hablo de los menores sino del contexto y del supuesto ida y vuelta judicial”. En el mismo mensaje, redobló la apuesta con una frase que apuntó a los protagonistas del conflicto: “Los que exponen, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno”.