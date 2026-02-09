La tristeza de La Joaqui tras la cancelación de su show en Neuquén a último momento: “Tengo ganas de llorar”

La Joaqui expresó su tristeza por la cancelación de su show en Neuquén durante la Fiesta Nacional de la Confluencia (Instagram)

La última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia terminó en la cancelación del evento a último hora y dejó un sabor amargo tanto en el público como en los artistas. Las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad de Neuquén obligaron a suspender de forma definitiva el cierre del festival, una decisión que se tomó por razones de seguridad cuando miles de personas ya estaban en el predio esperando los shows más convocantes de la jornada. Entre las presentaciones canceladas se encontraba la de La Joaqui,

La cantante era una de las artistas más esperadas de la noche, que debía subir al escenario principal luego de la interrupción del show de Tizishi. Sin embargo, el clima empeoró de manera repentina: una nube de polvo cubrió la Isla 132, se registraron cortes de luz en el escenario mayor y las autoridades municipales decidieron priorizar la integridad del público, los trabajadores y los músicos.

Las ráfagas de viento obligaron a suspender el cierre del festival en Neuquén para proteger la seguridad de público y artistas

Minutos después de que se confirmara la suspensión, la artista realizó un descargo en sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de angustia. “Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar. Estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, escribió la cantante, visiblemente afectada por la situación.

En su descargo, la artista dejó en claro que la decisión fue inevitable y necesaria. “El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, explicó, llevando tranquilidad a sus seguidores y remarcando que, pese a la frustración, lo más importante era evitar cualquier tipo de accidente. También agradeció el aguante del público: “Gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo. Los quiero mucho”, cerró. Aunque el show de La Joaqui en Neuquén no pudo concretarse, el vínculo con su gente quedó intacto, a la espera de una nueva oportunidad para reencontrarse arriba del escenario.

Dillom, Trueno y La Joaqui no pudieron concretar sus presentaciones debido a la suspensión del evento por razones climáticas

La cancelación se produjo pasadas las 21:30, cuando el viento cambió de intensidad y dirección, complicando seriamente el armado técnico del escenario. Antes de la suspensión definitiva, Tizishi había tenido que interrumpir su presentación de manera abrupta y, aunque hubo un breve momento de expectativa, las condiciones climáticas terminaron por descartar cualquier posibilidad de continuidad. Además de La Joaqui, tampoco pudieron presentarse Dillom ni Trueno, quienes completaban la grilla más esperada de la jornada.

Desde la Municipalidad de Neuquén difundieron un comunicado oficial en el que explicaron que la medida se tomó “por razones de seguridad” y aseguraron que en las próximas horas se informarán las decisiones vinculadas a la última noche del festival. La Fiesta Nacional de la Confluencia, que se desarrolló del 5 al 8 de febrero, había convocado durante el fin de semana a una multitud de vecinos y turistas, consolidándose una vez más como uno de los eventos más importantes del país.

El comunicado oficial de la organización informó que la decisión se tomó por el cambio inesperado del viento y la prioridad de la seguridad

Por su parte, el comunicado oficial de la fiesta apareció a través de sus redes sociales. “Debido a un cambio inesperado en las condiciones del viento, se suspende la jornada de hoy (domingo 8 de febrero) de la Fiesta Nacional de la Confluencia, priorizando la seguridad del público, artistas y trabajadores. Continuaremos informando por los canales oficiales. Agradecemos la comprensión”, expresó.

Además, otros fanáticos se lamentaron por no poder ver a sus artistas favoritos y dejaron su mensajes en redes. “Me parece bien, hay que cuidar a la gente”, “traten de convencer a Dillom para que se banque un día más”, “perfecto, priorizar la seguridad de todos”, “gracias por cuidarnos”, “ojalá los artistas puedan tocar mañana, me hacía mucha ilusión ir a ver a los de hoy”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.