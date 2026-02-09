La contundente decisión de Homero Pettinato: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”

¿Homero Pettinato se reconcilió con La Reini?

Homero Pettinato evitó responder a las versiones que sugieren una posible reconciliación con Sofía Gonet, su expareja. El conductor y músico optó por no hacer comentarios sobre su vida privada y expresó su decisión de mantener ese ámbito fuera de los medios.

Frente a preguntas insistentes de los periodistas sobre el estado de su relación con Gonet, Pettinato fue tajante. “No quiero hablar”, afirmó cuando fue consultado por Noelia Santone de las cámaras de Infama.

Seguidamente, manifestó: “Yo elijo no exponer mi parte sentimental”. Explicó que referirse a ese aspecto de su vida le resulta perjudicial e hizo hincapié en no querer abordar el tema.

“Yo elijo no exponer mi parte sentimental” expresa Homero

El humorista calificó como presión excesiva la actitud de la prensa, que insiste en conocer detalles de su situación sentimental. “Considero que es un acoso esto... Seguir a una persona que te está diciendo explícitamente que le hace mal hablar de eso... Seguirme por la calle y seguir preguntando, yo considero que es un acoso”, expuso. Admitió, además, que respeta la labor de los cronistas aunque hay “algunos de nosotros que no nos gusta, que no nos hace bien” hablar de su vida privada. La relación entre Pettinato y Gonet fue breve pero adquirió notoriedad pública debido a las polémicas declaraciones tras la ruptura y a la filtración de mensajes privados.

Pettinato reafirma su derecho a no exponer detalles personales ante la presión de la prensa y subraya los efectos negativos de esta situación

En paralelo a estas circunstancias, Pettinato relanzó su faceta musical y reconoció que la experiencia con Gonet fue fuente de inspiración musical para su nuevo álbum. “En este disco hay cinco canciones para ella, para la innombrable”, reveló el artista, quien puntualizó que algunas composiciones están dedicadas a su expareja y otras nacieron de las emociones vividas en ese tiempo.

Entre los temas del álbum, destacó el sencillo “Perdón, amor, de nuevo”, al que describió como representativo de la dinámica de aquel vínculo. “Yo le pedía perdón por casi todo lo que hacía en mi vida. Entonces ya era muy común decir ‘Bueno, perdón amor, de nuevo me dormí tarde, perdón que no te escriba apenas me levanté’. Ese es muy dedicado a ella”, detalló Pettinato.

Al mirar hacia atrás, Pettinato subrayó que los sentimientos intensos y genuinos de esa etapa no solo marcaron su vida personal, sino que también impulsaron su proceso creativo y artístico.

La influencer se animó a mostrarse supersensual en un video (Instagram)

El reciente lanzamiento de un video provocador consolidó a Sofía la Reini Gonet como una de las figuras más influyentes y comentadas en el entorno digital argentino. Con una puesta en escena al límite de las reglas de las plataformas, la influencer planteó una narrativa visual marcada por el desafío, la sensualidad y la autoafirmación.

La secuencia publicada mostró a Sofía con un microbikini de denim, el cuerpo aceitado y la piel brillante. Su despliegue ante cámara alternó entre poses sugerentes y miradas decididas bajo una luz tenue que acentuó el ambiente de misterio.

El video incluyó tomas de perfil con el cabello largo y mojado, gafas oscuras, juegos de sombras y primeros planos que abrazaron sin reservas la confianza corporal de la protagonista. En varias secuencias, Sofía se mostró sentada o de cuclillas, de espaldas, o interactuando con la luz para resaltar su silueta. Un fragmento la captó frente al espejo con una videocámara vintage en mano, sumando a la propuesta un guiño nostálgico y lúdico.

Sofía la Reini Gonet y su imactante video, subido a sus redes sociales

Fusionó recursos de la moda con el desenfado de los años 2000 y una lógica de provocación consciente. En palabras del medio, “cada aparición suma juego, ironía y autopercepción, presentando a Sofía como dueña absoluta de su imagen y su relato digital”.

Esta construcción identitaria también recibió continuidad en otros posteos recientes. Días antes del video viral, Gonet sorprendió al sugerir un cambio radical de look que ella misma definió como el cierre de una etapa y el inicio de otra. La publicación incluyó varias imágenes para calendarizar la transformación. En la foto inicial, Sofía lució el cabello largo, lacio y de tono castaño claro, acompañado por un top negro de cuello alto, “transmitiendo un aire sobrio y natural”.

La relación entre Pettinato y Sofía Gonet generó atención pública por declaraciones polémicas y la filtración de mensajes privados después de la ruptura

El giro se evidenció en las siguientes imágenes: Gonet apareció con un corte bob por encima de los hombros, ahora con un rubio claro luminoso, flequillo desmechado y ondas que aportaron frescura, subrayando una energía diferente. Varias instantáneas la retrataron experimentando con poses: apoyada contra una puerta de madera con una campera de cuero y actitud relajada; caminando al aire libre con un vestido de gasa negra completamente transparente, en una propuesta audaz y nocturna; y posando de perfil, reafirmando su seguridad.

El mensaje elegido para el pie de foto, “hasta que un día volví”, sintetizó la intención del cambio y marcó un guiño deliberado a su etapa inicial en redes, cuando su estilo personal se caracterizaba por el pelo largo y rubio.