Leire Martínez prepara su gira por la Argentina tras su salida de La Oreja de Van Gogh: “Pensé que no lo volvería a vivir”

Leire Martínez se refirió a sus recuerdos de la Argentina y al miedo a no volver a cantar en el país

Hay regresos que no se anuncian: se sienten. Y el de Leire Martínez a la Argentina tiene algo de destino cumplido, de promesa que parecía lejana y hoy se vuelve tangible. En mayo, la artista vasca volverá a cruzar el Atlántico para ofrecer sus primeros conciertos en el país como solista, dentro de la gira internacional que acompaña el lanzamiento de su esperado álbum debut, Historias de aquella niña, que verá la luz el próximo 20 de febrero.

Será un reencuentro cargado de simbolismo. Neuquén, Buenos Aires, Rosario y Córdoba serán las ciudades que recibirán a una voz que durante casi dos décadas fue sinónimo de emoción, estadios colmados y canciones que marcaron generaciones. Pero esta vez, el nombre en lo alto del cartel será el suyo, sin necesidad de compartirlo. Con su historia a cuestas y su identidad reafirmada.

Leire Martínez Ochoa nació el 22 de junio de 1979 en Rentería, País Vasco. En la Ikastola la apodaban de muchas maneras —“la leona”, “la gata”—, pero hubo uno que sobrevivió al paso del tiempo: “Laser”, en honor a sus enormes y expresivos ojos, capaces de iluminar cualquier escenario. Esa niña creativa, apasionada, aventurera y sin miedo a los desafíos es la que hoy vuelve a asomar con fuerza en este nuevo capítulo.

Presentación oficial del primer tema solista de Leire Martínez

Antes de los estadios y las giras internacionales, estuvo el salto a la televisión. En 2007 participó en Factor X (Cuatro), donde deslumbró con interpretaciones de Julieta Venegas, Anastacia, Vanessa Paradis o incluso Lisa Stansfield. Fue eliminada en la sexta gala, pero su camino recién empezaba.

En febrero de 2008 recibió una llamada que cambiaría su vida. El baterista Haritz Garde la invitaba a audicionar para La Oreja de Van Gogh. Poco después, el grupo la confirmó como su nueva vocalista. El 20 de marzo de ese año se oficializó su incorporación. Durante 17 años, su voz acompañó una etapa fundamental de la banda, consolidando una conexión profunda con el público latinoamericano, especialmente con la Argentina y México.

El 14 de octubre de 2024 se anunció la separación entre Leire y el grupo. La noticia sorprendió a los fanes y desató una ola de apoyo masivo en redes sociales hacia la cantante. Fue un punto de inflexión. Un cierre y, al mismo tiempo, una puerta.

La presentación de Leire Martínez en el reality de canto Factor X en el año 2007

“Lo que durante una época fue algo que daba por sentado, ahora supone uno de los retos más grandes de mi carrera en solitario. Volver con mi directo a EEUU y Latinoamérica”, reveló Leire en diálogo exclusivo con Infobae. Y agregó, conmovida: “Son lugares que han acabado siendo hogar para mí, tan lejos del mío propio, y que durante años me han hecho sentir tan querida. Pensé que eran una etapa y una suerte que no volvería a vivir”.

Respecto del presente y lo vivido desde su salida dle grupo, destacó que “a lo largo de este último año habéis seguido estando ahí y mandándome vuestro cariño más fuerte que nunca, así pues poder reencontrarme con vosotros, volver a mirarnos a los ojos y cantar juntos será un inmenso placer”.

Leire Martínez recordó su acercamiento a Miranda, quienes colaboraron en su nuevo disco

“La sensación de hacerlo además con mi nuevo trabajo y ver cómo se sienten esas canciones entre vosotros será algo mágico para mí. Estoy deseándolo, y ya en breve se hará realidad. Feliz por volver a tener la oportunidad y agradecida por volver a celebrar la vida y la música junto a todos lo que queráis acompañarme”, aseguró.

Es que la Argentina ocupa un lugar especial en esa memoria. “Creo que, más allá de España, los dos países más importantes en mi trayectoria han sido Argentina y México. Nos han hecho sentir como en casa. Hemos recorrido el país de norte a sur, compartido festivales, escenarios, noches mágicas. Abel Pintos fue un descubrimiento en mitad del desierto y de ahí nació una amistad y colaboraciones inolvidables”, recordó.

Leire Martínez en momentos en que formaba parte de La Oreja de Van Gogh (EFE/Sony Music)

Volver a subirse a un escenario argentino no era una certeza. “Yo sabía que podía viajar y visitar Buenos Aires cuando quisiera. Pero volver a cantar aquí… eso para mí era impensable no hace mucho. Ver que se materializa es muy importante”, admitió.

Historias de aquella niña no es solo un debut solista. Es un ejercicio de reconstrucción personal. “Para mí era la primera vez en solitario y el contexto cambiaba totalmente. Mi única planificación fue darle forma a un disco y ver qué pasaba. Todo ha ido mucho más rápido de lo que esperaba. Pensé que me iba a costar más la parte creativa, pero todo fluyó”, contó.

Abel Pintos y Leire Martínez compartieron escenario en más de una oportunidad. El argentino acompañó a la banda en una versión de Deseos de cosas imposibles

El álbum incluye colaboraciones que hablan de vínculos genuinos. Con Edurne, amiga y compañera de profesión, nació una canción “juguetona” surgida de conversaciones íntimas sobre relaciones y vulnerabilidad. Con Abraham Mateo, a quien conoce desde que era un niño y con quien coincidió como jurado en un talent show, se dio una conexión artística renovada. Con Miranda!, la banda argentina que siempre admiró por su originalidad, concretó “un sueño cumplido” tras enviarle una maqueta a Ale Sergi con un simple: “Che, ¿qué opinas?”. La respuesta fue inmediata: querían estar.

Y Andrés Suárez ocupa un lugar especial. “Es amigo, es familia. Fue de los primeros que me animó a intentarlo. Me abrió las puertas de su casa cuando yo dudaba de mi capacidad para crear melodías. Ha sido fundamental”.

La salida del grupo no estuvo exenta de comentarios hirientes, de los que alguna vez destacó que le calaron hondo hasta el punto de empezar a dudar de su capacidad vocal e interpretativa.

Leire Martínez, previo a su visita a la Argentina, adelantó cómo serán los recitales

“Afortunadamente, a lo largo de estos años he ido adquiriendo ciertas herramientas de vida, a nivel profesional, por supuesto, pero sobre todo también a nivel emocional, que me están ayudando a sostenerme a mí misma y a gestionar todas estas cosas que de pronto son incómodas, dolorosas”, explicó con un tono serio y reflexivo.

Y sobre ese punto, se centró en un universo: “Las redes sociales, fundamentalmente, tienen este factor de la impunidad de que la gente se cree que bajo el epígrafe de libertad de expresión todo vale, y yo soy de las que creen que no, que no todo vale. Una falta de respeto es una falta de respeto al margen de que sea tu opinión. Yo puedo respetar que tengas una opinión, pero quizá no respete tu opinión, porque hay opiniones que no son respetables cuando, insisto, se falta al respeto, cuando son fruto del odio, de la violencia. Entonces, reconozco que me sorprende la facilidad que hay en alimentar todo este tipo de conductas y me da pavor, la verdad, pero intento mantenerme al margen. No es mi guerra. Comprendo y entiendo que es la guerra de otros u otras. Quiero decir, que son aquellas personas que dan ese paso de agredir o de decir determinadas cosas. Ellos sabrán por qué, qué les motiva”.

Leire Martínez presenta su primer disco solista

Es que en esta etapa, tal como lo aclara el título del disco, la cabeza está en pensar en aquella niña. “En este disco hay todo de la niña de Rentería. Más que nunca”, aseguró. El proceso creativo la llevó a mirarse al espejo y reencontrarse con esa chica láser, sin prejuicios, apasionada, capaz de enfrentar retos con ilusión. “A veces, cuando nos hacemos adultos, perdemos esa espontaneidad. Yo me había desconectado de partes importantes de mí. Y volver a encontrarlas ha sido mágico”.

Sus ojos se iluminan, los cierra, recuerda, y los vuelve a abrir: “Yo fui una niña que tenía unas cualidades a muchos niveles. Apasionada, aventurera, con ganas de enfrentar retos, de aprender, de vivir la vida sin prejuicios y sin muchos miedos. Disfrutar y fluir. Y creo que a veces, cuando vamos convirtiéndonos en adultos, perdemos mucha parte de esa espontaneidad, de esa frescura, de esa falta de prejuicios".

Y todo cambia de un momento a otro: “De repente, los prejuicios afloran, los miedos, las inseguridades, estas cosas de cumplir con unos cánones, de lo que socialmente se acepta, de lo que no. Y a veces dejas de escucharte a ti mismo y de qué son las cosas que a ti te hacen feliz. Y yo me había desconectado de varias de esas cosas que he descubierto que eran importantes y que no tenía que desoír, que tenía que seguir escuchando y que tenía que seguir atendiendo y mimando. Por eso creo que más que nunca hay mucho de esa niña de Rentería, porque he vuelto a reencontrarme con ella y a reconectar con esa parte creativa, con esa parte de querer, desde esa ilusión o pasión volver a enfrentar retos y vivir”.

La cantante Leire Martínez posa dramáticamente rodeada de fuego y brasas para su proyecto 'Historias de aquella niña'

Cuando se le pregunta qué le diría hoy a esa niña, responde sin dudar: “Le diría gracias. Estoy en un momento de mucho agradecimiento. Con lo poquito o mucho que pude en cada momento, he llegado hasta aquí”. Aunque también reconoció que hubo un tiempo en que estuvo enojada por sus propias decisiones: “Sí, pero es verdad que he aprendido a relativizar mucho y todo aquello que no haya hecho, pues ya está, no lo hice. No me voy a flagelar ni me voy a estar culpabilizando. Aprender, yo creo que es importante aprender de lo vivido para tratar de tomar otro tipo de decisiones o hacer las cosas de otra manera”.

En los conciertos argentinos sonarán casi todas las canciones del nuevo disco. Pero también habrá un recorrido por su trayectoria. “No reniego de mi pasado ni lo haré nunca. Muchas de esas canciones son mías. Soy coautora de varias y otras han formado parte de mi vida durante años. La gente las conoció a través de mi voz. Las he defendido, cuidado y querido”.

Temas como Jueves, que el público coreó a lo largo del tiempo, volverán a encontrarla en el centro del escenario. Porque si algo tiene claro es que su historia no se divide en capítulos enfrentados, sino en etapas que dialogan.

Leire Martínez se presenta en una dramática imagen rodeada de llamas y cenizas para promocionar su trabajo "Historias de aquella niña"

Hoy Leire se define desde la aceptación: “Todo es para mejor desde la perspectiva de que es lo que hay. No puedo sufrir por lo que ya no tengo. Lo que tengo es lo que tengo, y con eso sigo adelante. Ha sido maravilloso, fue un aprendizaje increíble. Ahora estoy en otro lugar y quiero disfrutar de lo que venga”.

Y cuando se le pregunta si volvió a hablar con sus excompañeros, su respuesta es breve, serena y contundente: “Es momento de disfrutar”.

En mayo, la Argentina será testigo de esa celebración. La de una artista que aprendió a abrazar sus cicatrices, a honrar su pasado y a volver a empezar. La de aquella niña de ojos láser que, lejos de apagarse, encontró una nueva forma de brillar.