Jimena Barón volvió a los escenarios en Miami y revolucionó la noche con “La Cobra”

Luego de varios meses alejada de las tablas, la cantante hizo su regreso en una fiesta organizada por Tommy Muñoz en la ciudad estadounidense

En medio de sus vacaciones en Miami, la cantante volvió a brillar en el escenario (Video: Instagram)

Jimena Barón y Matías Palleiro viajaron a Miami junto a Momo y el pequeño Arturo para disfrutar de unas vacaciones en familia, pero también se regalaron un merecido reencuentro como pareja. Entre rutinas de playa y paseos con los chicos, se hicieron tiempo para una noche a solas que combinó romanticismo, diversión y un regreso inesperado de Jimena a los escenarios.

La salida comenzó con una cena en un restaurante del centro de la ciudad, en un ambiente de luces cálidas y clima relajado. Jimena, entusiasmada, compartió en sus historias: “Atención salieron los papis”, mientras Matías sumó humor y orgullo en sus propias redes: “Tomando el control de condado”, junto a un corazón. Tras la cena, ambos se sumaron a la fiesta para mayores de 35 años organizada por Tommy Muñoz, un clásico de la noche miamense.

La previa estuvo marcada por un ritual muy especial para Jimena: en una selfie frente al espejo, escribió “Cuando volvés al ruedo por primera vez después de tener un pibe”, y mostró el proceso de prepararse para una noche distinta, anticipando el reencuentro con la música en vivo. Ya en la fiesta, la pareja se entregó a la pista y compartió miradas cómplices y un abrazo bajo las luces azules del boliche.

Jimena y Matías tuvieron una
Jimena y Matías tuvieron una noche para ellos solos (Instagram)

El gran momento de la noche llegó cuando Jimena, después de meses alejada de los escenarios, recibió la ovación del público al subirse a cantar su hit “La Cobra”. Relajada, feliz y conectada con la gente, la artista disfrutó de volver al micrófono y fue celebrada por Tommy Muñoz, el organizador de la fiesta, quien la filmó y compartió videos con un mensaje que resumió el sentimiento de la noche: “No voy a olvidar lo que hiciste @jmena!!! Gracias de corazón”.

Las imágenes y videos de la velada muestran a la pareja bailando, riendo, y a Jimena brillando en el escenario, en un clima de celebración y felicidad compartida. Así, entre vacaciones, familia, amor y música, Jimena Barón y Matías Palleiro confirmaron que la felicidad está en los momentos construidos juntos, tanto en la rutina cotidiana como bajo las luces vibrantes de Miami, y que siempre hay tiempo para volver al ruedo y disfrutar de la pasión que los une.

La última vez que subió al escenario fue en febrero del año 2025 y lo hizo embarazada de su segundo hijo. Todo sucedió en el marco del festival de Villa María, Córdoba, cuando la influencer se presentaba sobre el escenario. Luego de terminar una canción, Barón tomó el micrófono y dijo luego del aplauso del público: “Muchas gracias. ¿Cómo vienen? ¿Bien?. ¿Está llegando más gente?. Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos. Te felicito. Beba. Chin chin”.

Fue entonces cuando, abrumada por el calor que hacía, la artista destacó: “Bueno, vamos a seguir. La gente debe estar diciendo: “Pero es boluda, que se saque el saco”. Hay algo que yo no debería mostrar, las vestuaristas me dijeron: “No muestres, nadie se entera”. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”.

Entre la risa de la gente, Jimena volvió a comentar las dificultades que atravesaba: “Tengo dos corpiños, se me escapan, todo por la criatura. Pero bueno, no me lo voy a sacar porque me van a matar. Igual ya lo vieron. Así que voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final. Vamos a hacer una canción con un artista que yo adoro. No está. Amaría hacer así (extiende su mano) y que entre, no va a entrar, chicas, se calman. Es una canción que se llama “El amor de mi vida” que hice con el bombón de Ulises Bueno”.

