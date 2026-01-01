Teleshow

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

La artista decidió compartió públicamente la cara de su bebé, fruto de su relación con Matías Palleiro, quien nació en junio pasado

Por primera vez, Jimena Barón
Por primera vez, Jimena Barón se animó a mostrar el rostro de Arturo, quien nació en junio pasado (Instagram)

El 2025 fue un año de grandes cambios, emociones y novedades para Jimena Barón. La artista, que consolidó su vínculo con Matías Palleiro y vivió una transformación profunda en su vida familiar, recibió en junio a su segundo hijo, Arturo, sumando así una nueva etapa repleta de aprendizajes y afectos. Con el comienzo del 2026, eligió abrir el álbum más íntimo de su vida y, por primera vez, mostró el rostro de su bebé en las redes sociales, emocionando a sus seguidores y a quienes siguen de cerca su historia familiar.

Arturo: sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”, comenzó escribiendo Jimena en el posteo que rápidamente se volvió viral. La publicación incluyó una imagen del bebé recostado, luciendo un enterito sin piernas de crochet tejido por la propia cantante. En la foto, el pequeño sonríe y deja ver el carácter alegre que su madre describió en palabras. “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, ¡todo vos me enloquece!”, continuó, dejando en claro la devoción que siente por el más chico de la familia.

El rostro de Arturo fue
El rostro de Arturo fue presentado por primera vez en las redes

El carrusel de fotos compartido por la artista incluyó también postales de las vacaciones familiares en las playas de Quequén. Allí, Jimena, Matías, Arturo y Momo, su hijo mayor, fruto de la relación con Daniel Osvaldo, disfrutaron de momentos de relax e íntimos tanto frente al mar como de cara al recibimiento del año nuevo. En una de las imágenes más emotivas, se pudo ver a los hermanos juntos, compartiendo una mirada y una sonrisa que evidencian el gran lazo entre ambos. La secuencia de postales reflejó la vida cotidiana y el clima de armonía que reina en la familia ensamblada.

Jimena no se guardó nada y continuó su dedicatoria con palabras que resumen la intensidad de este momento vital: “Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día. Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto”.

Para cerrar el posteo, la cantante y actriz eligió una postal familiar donde todos lucieron looks blancos para recibir el año nuevo. “Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá”, escribió, poniendo el broche de oro a un mensaje que desbordó de ternura y gratitud.

Jimena y Matías junto a
Jimena y Matías junto a su bebé durante una jornada en las playas de Quequén
Momo junto a su hermano,
Momo junto a su hermano, quien le agarraba el rostro con sus pequeñas manos

La respuesta de sus seguidores fue inmediata y multitudinaria. Los comentarios se llenaron de mensajes de cariño, admiración y alegría ante la presentación pública de Arturo. “Es todo un muñeco”; “Arturo, el sonriente”; “Por fin te conocemos”; “Es hermoso al igual que Momo”; “Se parece un montón a Matías”; “No da más hermoso”; “Así arrancamos el 2026 todas corriendo a ver esta belleza”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios.

La decisión de mostrar el rostro de Arturo no fue tomada al azar. Ya en octubre, cuando el bebé tenía cuatro meses, Jimena y Matías habían debatido públicamente sobre cuándo sería el momento adecuado. En un video compartido por la artista, se veía el torso de Arturo acostado boca arriba, con un conjunto deportivo negro, balbuceando y entreteniéndose con la charla de sus padres. Sin filtro, Jimena apuntó la cámara a Matías y le preguntó en voz alta cuándo revelarían la cara de su hijo. La respuesta de Palleiro fue tan cómplice como divertida: “En breve, estén atentos. Suscríbanse al canal y el Tuto va a aparecer”.

La familia ensamblada de la
La familia ensamblada de la actriz, cuyo flamante miembro se volvió el protagonista de las redes (Instagram)

El comienzo del 2026 encontró a Jimena celebrando la maternidad y la consolidación de una familia ensamblada que, lejos de los prejuicios o los rencores, apuesta por el amor, la alegría y la construcción diaria de vínculos sanos. El posteo, más allá de la anécdota o la curiosidad, se transformó en una declaración de principios y un recordatorio de que lo esencial sigue siendo lo más simple: el abrazo, la sonrisa y el milagro de ver crecer a los hijos.

