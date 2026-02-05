Teleshow

Quienes son los invitados de Mirtha Legrand para este sábado

La Chiqui definió a las personas que la acompañarán en sus clásicas cenas y apostó por figuras de la política y el periodismo

Mirtha se prepara para recibir
Mirtha se prepara para recibir a cuatro figuras del espectáculo, el periodismo y la política (Prensa El Trece)

Con el regreso de su ciclo a Buenos Aires, Mirtha Legrand prepara una mesa de alto voltaje para su próxima emisión, luego de una exitosa temporada en Mar del Plata. La diva convocó a cinco figuras que representan distintos ángulos de la política, el periodismo y la actualidad, anticipando un cruce de visiones, debate y análisis en la noche televisiva. Por su parte, Juana Viale no estará al aire este fin de semana.

El plato fuerte será la presencia de Patricia Bullrich, actual senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, referente de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad durante los gobiernos de Javier Milei y Mauricio Macri. Bullrich llega en un momento de particular protagonismo político, tras haber encabezado debates clave y mantener un perfil combativo en la agenda nacional.

A su lado estará Nicolás Wiñazki, periodista de investigación y conductor en TN y Radio Mitre, conocido por sus informes incisivos y su mirada crítica sobre la coyuntura política y judicial. Wiñazki suele marcar agenda con primicias y análisis que generan repercusión en todos los medios.

Patricia estará en la mesa
Patricia estará en la mesa de Mirtha para hablar de la actualidad política del país (Jaime Olivos)

El pulso de la sociedad estará representado por Guadalupe Vázquez, periodista especializada en actualidad, figura ascendente en LN+ y referente de una nueva generación de analistas. Vázquez se ha consolidado por su capacidad de traducir el impacto de las medidas de gobierno en la vida cotidiana y en el bolsillo de los argentinos.

El costado del espectáculo y la cultura mediática llegará de la mano de Edith Hermida, actual conductora de Bendita TV (El Nueve) tras la salida de Beto Casella, locutora y voz reconocida por su mirada filosa y humor sobre la realidad. Hermida aporta siempre el toque de ironía y sensibilidad social que la caracteriza desde hace años en la pantalla.

Finalmente, la mesa se completa con Pía Shaw, periodista y panelista de A la Barbarossa (Telefe) y SQP (América TV), especialista en espectáculos y actualidad política. Shaw es conocida por su estilo directo, la obtención de primicias y su capacidad de participar en debates de agenda, aportando información y análisis desde una perspectiva fresca y cercana.

Edith quedó a cargo de
Edith quedó a cargo de la conducción de Bendita TV luego de la salida de Beto

Con esta combinación de perfiles —la política activa, el periodismo de investigación, la economía, el espectáculo y la actualidad mediática—, Mirtha Legrand apuesta a un programa plural, donde la conversación, el intercambio y el análisis serán protagonistas. La expectativa por la noche crece: la mesa promete ser escenario de cruces, revelaciones y momentos memorables, con la conducción inconfundible de la gran dama de la televisión argentina.

Después de un mes rodeada por la arena, el mar y la tranquilidad de la costa argentina, Mirtha se despidió de Mar del Plata. La Chiqui puso punto final a sus clásicos almuerzos en La Feliz y cerró la temporada de verano. Fiel a su estilo, la conductora se mostró sensibilizada al tener que decir adiós a una de sus ciudades favoritas.

“Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata. Y el próximo sábado, Buenos Aires, allá vamos”, comenzó diciendo la conductora al concluir su ciclo desde el hotel Costa Galana.

La emoción de Mirtha Legrand al cerrar su ciclo en Mar del Plata

Luego de unos segundos de pausa, Legrand continuó relatando sus sentimientos por su despedida: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. No sé ustedes cómo lo han pasado. Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos”, confesó la conductora, resaltando tanto su experiencia personal como el vínculo con el lugar.

En su discurso, la figura de la televisión no dejó de mencionar el espacio que la hospedó: “A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa. Sobre todo, es al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona“, dijo, valorando el trato recibido en su estancia.

Legrand se mostró sorprendida por el afecto que no distingue edades. “Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”, reconoció, reflejando la profundidad de su vínculo con la audiencia.

