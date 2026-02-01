Mirtha Legrand se emocionó al cerrar su ciclo en Mar del Plata y agradeció el cariño de la gente: “Me da pena irme”

La emoción de Mirtha Legrand al cerrar su ciclo en Mar del Plata

Después de un mes rodeada por la arena, el mar y la tranquilidad de la costa argentina, Mirtha Legrand se despidió de Mar del Plata. La Chiqui puso punto final a sus clásicos almuerzos en La Feliz y cerró la temporada de verano. Fiel a su estilo, la conductora se mostró sensibilizada al tener que decir adiós a una de sus ciudades favoritas.

“Este es mi último programa desde Mar del Plata, pero vengan, vengan, porque la ciudad está muy linda. Yo me voy, pero la ciudad queda maravillosa. Es lindísimo Mar del Plata. Y el próximo sábado, Buenos Aires, allá vamos”, comenzó diciendo la conductora al iniciar su ciclo.

Luego de unos segundos de pausa, Legrand continuó relatando sus sentimientos por su despedida: “Me da pena irme. Fui muy feliz acá. No sé ustedes cómo lo han pasado. Al equipo, muchísimas gracias. Han sido todos amorosos”, confesó la conductora, resaltando tanto su experiencia personal como el vínculo con el lugar.

Mirtha Legrand contó cómo es su rutina diaria

En su discurso, la figura de la televisión no dejó de mencionar el espacio que la hospedó: “A este hotel, Costa Galana, que es fantástico, que me tratan con tanto cariño como si fuera mi casa. Sobre todo al público que me demuestra su amor de una manera que a mí me emociona“, dijo, valorando el trato recibido en su estancia.

Legrand se mostró sorprendida por el afecto que no distingue edades. “Yo soy grande, chicos, y no puedo creer que todavía haya chiquitos que corran para saludarme. Realmente es emocionante”, reconoció, reflejando la profundidad de su vínculo con la audiencia.

La conductora mantuvo el tono festivo y agradecido que la caracteriza. “Un beso enorme para todo mi equipo, que es fantástico. Y otro beso enorme para el público divino, que me hace tan feliz”, manifestó, fundiendo gratitud y emoción en su despedida.

Mirtha expresó su amor por la ciudad de Mar del Plata y agradeció el cariño que le demuestra el público

Ya en la parte final del programa, Mirtha reflexionó sobre el trato que recibe de la gente durante sus salidas al teatro: “A mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago. Soy grande, voy a cumplir en pocos días una barbaridad de años. Me siento bien físicamente y me gusta, me gusta recibirlos. Me gusta esto de tener gente. Quiero ser querida, me gusta ser querida. Lo que la gente me demuestra aquí en Mar del Plata, es conmovedor, realmente. Un amor, un cariño. Habrá por ahí alguno que dice alguna cosa desagradable, pero no las escucho. Yo nunca le he hecho daño a nadie y nada, me limito a mi trabajo”.

Fue entonces cuando Juan Alberto Mateyko reaccionó y le preguntó: “¿Te seguís conmoviendo y emocionando cuando vas acá a teatro y te hacen una ovación que pasa a ser aplauso, que pasa a ser algo que dura mucho tiempo? ¿Te seguís conmoviendo?”.

Para terminar, Mirtha confesó cómo se siente al ser ovacionada por la gente: “Sí, me emociona muchísimo. Cuando entro, cuando salgo, cuando estoy viendo la función o cuando termina el espectáculo. En Buenos Aires es igual. ¿Será por la edad?”.

En ese último programa, la Chiqui contó con Juan Alberto Mateyko, conductor y locutor emblemático, referente de la radio y la televisión argentina desde hace más de cuatro décadas. También la acompañó Marcela Morelo, cantante y compositora reconocida por su aporte a la música popular y su trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

La propuesta incluyó también a Noelia Marzol, actriz y bailarina que se consolidó como una de las figuras más versátiles del teatro y la televisión, y a Rodrigo Noya, intérprete surgido de la infancia televisiva, quien logró sostener su carrera en distintos formatos y géneros. La mesa de La noche de Mirtha se enfocó en los recorridos profesionales de cada invitado, la actualidad del espectáculo y los desafíos que enfrenta la industria cultural en el contexto veraniego marplatense.