María Julia Oliván denunció que volvieron a discriminar a su hijo con autismo en un área de juegos infantiles

La periodista relató el episodio ocurrido en un shopping con Antonio, de 9 años, quien según su versión fue hostigado por el personal del lugar

La periodista María Julia Oliván expuso en redes sociales un episodio de discriminación vivido junto a su hijo Antonio, quien tiene autismo

La periodista María Julia Oliván expuso en redes sociales un episodio de discriminación vivido junto a su hijo Antonio, quien tiene autismo, en un espacio de juegos ubicado en un shopping de la zona norte del conurbano. Su testimonio evidenció las barreras con las que se encuentran muchas familias al buscar espacios realmente inclusivos para sus hijos.

“Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja”, escribió Oliván, mostrando su disgusto por lo sucedido, junto a un video de su hijo en la atracción. Allí contó que Antonio se demoró más de lo habitual en uno de los juegos y que, a pesar de que el lugar estaba prácticamente vacío, el personal comenzó a presionarlo para que bajara.

“El nene mío estaba ahí, ¿ves? En esa escalerita, y tardaba más tiempo en tirarse, porque tarda más tiempo. Entonces, él estuvo parado. Yo lo miraba a ver si venía algún chico atrás para decirle ‘correte’. No venía nadie”, relató la periodista. “Empezaron a decirle ‘bajate, bajate’. Se acercó otra chica. Y ya me acerqué yo”.

Oliván subrayó que esta situación no era aislada y recordó experiencias similares. “Es el segundo día que me lo bajan sin que haya público atrás. Eso no corresponde porque tiene otro tiempo y no había nadie”, explicó. Añadió que percibió un hostigamiento por parte de los empleados: “Vino toda la patrulla. Acá están uno, dos, tres, cuatro personas por el desorden que armó Antonio”.

Y ratificó que es una conducta que se repite: "Lo ven un poquito raro y se le pone uno al lado como un florero y te joden. Pero es increíble porque vengo desde que tiene dos años”, afirmó la periodista.

El cansancio y la frustración atravesaron todo su testimonio. “Harta de la gente bestia. Hago este breve vivo recaliente porque estoy un poquito cansada de explicarle a todo el mundo que por qué tiene autismo”. Durante los videos publicados en su Instagram, mostró a Antonio, señalando que no ocasionaba daño alguno.

En otro momento, Oliván hizo un reclamo directo a la administración del espacio: “A la dueña de este lugar, con quien ya hablé bastante tiempo, le pido que no me llame. Que no me moleste. Y que use su valioso tiempo en explicar algo tan simple como que un nene con autismo no es una amenaza y que solo se interviene si él o ella estuvieran generándose un daño a sí mismos o a terceros”.

Finalmente, dirigió un mensaje a otras familias: “A los papás, lleven a los lugares donde los nenes estén felices, yo tal vez lo traiga de nuevo o no. Ni idea”. A pesar de las dificultades, Oliván resaltó la fortaleza del vínculo con su hijo, convencida de que el afecto puede superar los momentos difíciles.

En este sentido, la conductora suele destacar los logros del niño. Por caso, al finalizar el ciclo lectivo 2025, Antonio volvió a izar la bandera en su escuela como hizo el año anterior, y además participó en actividades deportivas y logró un informe de fin de curso que llenó de emoción a su madre.

“Se la bancó en la incertidumbre, lloró en sus tristezas y aprendió en medio de todo sin nunca aflojar. Siempre para adelante con la mochila llena de amor para dar y sabiduría para autorregularse y para expresar sus sentimientos; para darse el espacio de sentir”, expresó Oliván, y remató con todo su orgullo de madre: “Te quiero mi amor. Sos mi orgullo más grande. Te tengo más fe que el viejo de Messi cuando lo llevó al Barça”.

