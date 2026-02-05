La divertida travesura que le hizo Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, a su abuela: el video

Luca Cubero decidió encerrar a su abuela paterna en el patio de su casa (Video: Instagram)

Las redes sociales de Fabián Cubero volvieron a convertirse en una ventana a la intimidad familiar que comparte con Mica Viciconte, y esta vez el protagonista absoluto fue Luca, el hijo que tienen en común. El pequeño se robó todas las miradas —y carcajadas— con una travesura tan inesperada como inocente, que tuvo como “víctima” nada menos que a su abuela Ángela.

El episodio quedó registrado en un clip que el exjugador de Vélez Sarsfield subió a sus historias de Instagram. En las imágenes se ve a Luca parado frente a una puerta de vidrio, mientras del otro lado aparece la abuela, sorprendida y sin poder salir. La escena, lejos de ser tensa, se desarrolla en un clima distendido, con risas y comentarios que rápidamente se viralizaron entre los seguidores de la pareja.

Todo comenzó cuando el exfutbolista le preguntó a su hijo qué había hecho. Con una seguridad que descolocó a más de uno, Luca respondió sin dudar: “La encerré a la abuela porque es mala”. La frase, dicha con total naturalidad y sin rastro de malicia, desató la risa inmediata de quien estaba filmando y de los usuarios que luego se cruzaron con el video.

Cubero, sorprendido pero tomándose la situación con humor, intenta hacerlo entrar en razón. “No es mala la abuela”, se lo escucha decir, mientras le pide que abra la puerta. Luca insiste, fiel a su versión de los hechos, y hasta muestra con orgullo el mecanismo que utilizó para trabar la puerta y dejar a Ángela del otro lado.

El nene explicó cómo hizo para “encerrarla”, señalando el pestillo con una mezcla de picardía e inocencia. La abuela, lejos de enojarse, se mostró paciente y hasta divertida por la situación, observando desde el lado de afuera al pequeño con una sonrisa que dejó en claro que todo se trató de un juego.

El propio Cubero acompañó las historias con una frase que terminó de sellar el tono humorístico del momento: “Ja, ja, ja, es terrible”, escribió sobre el video, dejando en claro que la travesura fue tomada con gracia y sin dramatismo.

La escena ocurrió en la casa familiar, en pleno regreso a la rutina tras las vacaciones. Tanto Cubero como Viciconte retomaron sus compromisos laborales, y en ese contexto comenzaron a compartir pequeños momentos del día a día, donde Luca suele aparecer como el gran animador del hogar.

La relación de Luca con su abuela siempre se mostró cercana, por lo que el “encierro” no fue más que una travesura infantil, típica de la edad, que quedó inmortalizada gracias al celular. De hecho, en ningún momento se percibió enojo ni incomodidad por parte de Ángela, quien esperó tranquila a que el pequeño finalmente destrabe la puerta.

Es sabido, gracias a las historias que sus padres publican en redes sociales, que el niño es amante del deporte. De hecho, hace apenas un mes logró un importante reconocimiento: la obtención de la cinta amarilla en taekwondo. En tan solo un año, el menor logró progresar significativamente y fue distinguido.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) compartió un video resumen que reflejó la evolución y el entusiasmo de Luca en las clases de arte marcial. Ataviado con su uniforme blanco, el niño practicaba cada postura, movimiento de brazo y patada, siguiendo las instrucciones de su profesor, Juan Cruz. Las imágenes registraron tanto la concentración en los ejercicios como la complicidad y alegría compartida en cada clase. El broche de oro llegó con el momento esperado: la entrega de la cinta amarilla, símbolo de avance y reconocimiento a los meses de esfuerzo y disciplina.