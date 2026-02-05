Teleshow

El álbum de María Becerra en sus espectaculares vacaciones en familia en las playas de Costa Rica: "Qué lugar más mágico"

La cantante compartió postales de sus días en el paradisiaco destino junto a sus padres, hermanos y sobrinos

El álbum de María Becerra
El álbum de María Becerra en sus vacaciones familiares en Costa Rica

Los días de descanso de María Becerra en Costa Rica dejaron una colección de postales que revelan la intimidad de sus vacaciones familiares. La cantante compartió imágenes junto a sus padres, Pedro e Irene, sus hermanos Juan Manuel, Geraldine y Aylín, y sus sobrinos, mostrando la unión y la alegría que vivieron en cada encuentro.

Las imágenes retratan desde desayunos relajados con café, frutas frescas y pan, hasta momentos más activos en la playa. “Surfing y fulbito 24/7”, describió la cantante al resumir el ritmo del viaje, donde las tablas de bodyboard y la pelota de fútbol no faltaron nunca en la arena.

Según la artista, por las noches el grupo disfrutó al máximo: “Y por las noches a puro piña colada y dancehall”, escribió junto a una imagen en la que aparece rodeada de sus hermanas, todas sonrientes y con bebidas en mano.

Las fotografías muestran la naturaleza tropical, el brillo del atardecer y una de sus sobrinas formando un corazón con las manos frente al mar, en un gesto que la artista inmortalizó en sus redes. En otro momento, María compartió la complicidad de una charla íntima: “Muéranse de amor con Rocío charlando de la vida con Ambitar”, comentó sobre uno de los tiernos momentos que capturó.

El álbum completo cobra sentido con el mensaje que la cantante eligió para acompañar las imágenes: “La familia en Costa Rica. No puedo pedir nada más, gracias Dios, gracias vida. Qué lugar más mágico. Me enamoré”. Así, la artista resumió la plenitud de compartir con sus seres queridos, rodeada de naturaleza, deporte y celebraciones, en un escenario paradisíaco.

En día María Becerra estrenó su nuevo corte de pelo. La intérprete de “Imán” y “Automático” dejó atrás su tradicional melena larga y optó por un estilo con rapado lateral, una transformación que, según sus palabras, representa “una nueva versión” de sí misma, muy vinculada a sus primeros pasos en la música.

La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes y muestras de apoyo, posicionando el cambio de look como tendencia en cuestión de horas. Para muchos, el gesto de Becerra resultó una reafirmación de personalidad y creatividad, en línea con los códigos visuales del género urbano.

La cantante no dudó en elogiar a Ezequiel Rojas, el profesional detrás del cambio, y recordó con entusiasmo la etapa de “la Mari de 222” de 2019. “Es un guiño a mis comienzos”, dejó entrever al rememorar esa versión suya que marcó los primeros capítulos de su carrera.

El entorno cercano también celebró la decisión. Su pareja, J Rei, se sumó a los elogios hacia el estilista y compartió el entusiasmo de la artista por esta nueva etapa. El corte, lejos de ser solo un cambio estético, simboliza para Becerra la determinación de abrir nuevos caminos en su trayectoria.

En paralelo, la conexión internacional de la cantante cobró fuerza de la mano de la colaboración con Paris Hilton. En una entrevista, la celebridad estadounidense destacó su acercamiento a la música argentina a través de María y describió la experiencia como significativa. “Empecé a pensar en artistas con quienes quería hacer esa canción y pensé en ella de inmediato. Simplemente pensé que era perfecta para esto”, sostuvo, en una entrevista con Javier Ponzo al referirse a “Without Love”, el tema que compartieron en 2024.

La empresaria estadounidense no escatimó elogios para Becerra: “Su voz es increíble. Es tan dulce, encantadora y muy amable”, afirmó. Además, la mediática relató una anécdota del rodaje del videoclip. “Fue mi primera vez probando el mate. Estuvo muy bueno. Si tuviera ahora, lo estaría tomando”, exclamó.

