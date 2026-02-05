Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron la fecha de su casamiento por civil: “Se viene”

Con una puesta en escena desde la playa, Cande Ruggeri y Nico Maccari dieron a conocer cuándo llevaran adelante la ceremonia nupcial por civil (Instagram) Sección: Teleshow – Argentina

En septiembre pasado, Cande Ruggeri y Nico Maccari decidieron dar un paso más en su historia de amor y sellaron su compromiso en las paradisíacas playas de República Dominicana. Aquel capítulo marcó el comienzo de una etapa inolvidable para la pareja, que desde entonces viene construyendo recuerdos junto a su hija Vita: celebraron juntos las fiestas de fin de año, se animaron a una aventura mágica en Disney y compartieron celebraciones familiares que, lejos de apagar la emoción inicial, la fueron haciendo crecer. Ahora, una nueva noticia volvió a llenar de alegría a sus seguidores: la pareja anunció la fecha de su casamiento civil y lo hizo de una manera tan romántica como original.

A través de su cuenta de Instagram, Cande compartió un video con aires de postal soñada. Se la ve junto a Nico caminando de la mano por la playa al atardecer, con el sol cayendo sobre el mar y la arena como testigos silenciosos de la felicidad que viven. Vestidos de blanco, abrazados y sonrientes, la modelo y el empresario juegan, dibujan sus nombres en la arena y corren, dejando traslucir la complicidad y la alegría que los une en este nuevo capítulo. “28.02.2026 Mr. & Mrs. Se viene el civil”, escribió la hija de Oscar Ruggeri, revelando la fecha elegida para la esperada boda. El anuncio, que venían planeando hace meses, no tardó en desatar una ola de mensajes y reacciones en las redes.

La pareja dio a conocer que se carán el próximo 28 de febrero (Instagram)

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de colegas y amigos. Emily Lucius, Sofía Jujuy Jiménez y otras figuras del espectáculo se sumaron al aluvión de felicitaciones. “La pareja más preciosa”, “Me muero de la emoción”, “Vivan los novios”, “Dale que se viene”, “Les deseo lo mejor para ustedes”, fueron solo algunas de las frases que se destacaron entre los cientos de respuestas. El entusiasmo fue compartido por seguidores de la pareja, que celebraron la noticia y se mostraron ansiosos por conocer más detalles de la ceremonia.

El vínculo entre Cande y Nico siempre tuvo a las redes sociales como aliadas para compartir grandes hitos. El anuncio del compromiso, meses atrás, ya había conmovido a sus fans y generado una ola de repercusiones. En aquella ocasión, la modelo fue la primera en compartir la noticia y, fiel a su estilo, lo hizo con un mensaje cargado de emoción. “Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, escribió junto a una imagen donde se la ve radiante, abrazada a su futuro marido, con la sonrisa desbordando felicidad y la mirada cómplice dirigida a un Nico visiblemente conmovido. El detalle que más atrapó la atención fue el anillo de compromiso, protagonista indiscutido en el dedo anular de Cande, que no dudó en exhibirlo con orgullo.

Le emoción de Cande y Nico junto a su hija Vita luego de aceptar la propuesta de casamiento

“Te amo, te amo y te amo”, le dedicó al empresario en el cierre del posteo, para que no quedaran dudas del sentimiento que los une. Como si eso no bastara, sumó una imagen en primer plano de la joya, permitiendo que sus seguidores pudieran apreciar cada detalle del símbolo que marca la transición de pareja a familia consolidada.

Pero la historia no terminó allí. Horas después, Cande compartió un video que inmortalizó el instante exacto de la propuesta. En el clip se los ve disfrutando de una cena a la luz de las velas, bajo un gazebo decorado con rosas blancas y detalles románticos pensados para la ocasión. Junto a su hija Vita, la pareja brinda, se besa y sonríe, hasta que, de repente, Nico toma la palabra. En un gesto que sorprendió a todos, se arrodilla, saca una pequeña caja y deja ver el anillo ante la mirada atónita de Cande. La reacción de la modelo fue espontánea: saltó, gritó y terminó fundiéndose en un abrazo eterno con su pareja y con la pequeña, que no quiso quedarse afuera de la celebración.

A través de sus redes, Cande Ruggeri compartió el momento en que Nico Maccari le propuso matrimonio (Instagram)

Desde entonces, la familia compartió distintos momentos de felicidad y crecimiento. Cada viaje, celebración y nueva aventura fue registrado en redes, reflejando el espíritu de una pareja que apuesta al amor y la complicidad, sin perder de vista el valor de los pequeños gestos y la importancia de la familia. Ahora, con la fecha del civil ya confirmada, Ruggeri y Maccari se preparan para vivir una jornada que, sin dudas, sumará una nueva página a su historia. Y, como hasta ahora, lo harán acompañados del cariño de sus seres queridos y de miles de seguidores que celebran su felicidad a la distancia.