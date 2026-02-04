Virginia Elizalde celebra sus 71 años con un mensaje inspirador: “La edad no define lo que podés hacer”

Virginia Elizalde celebró sus 71 años mostrando que la edad no es un límite, sino una oportunidad para vivir intensamente

A los 71 años, Virginia Elizalde decidió celebrar la vida sin nostalgias ni balances melancólicos. Lejos de los festejos tradicionales, la exmodelo y referente del deporte y la aventura compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que funcionan como una verdadera declaración de principios: movimiento, naturaleza, desafíos físicos y vínculos afectivos como motor cotidiano. Con un mensaje profundo y optimista, dejó en claro que la edad no es un límite, sino apenas un número.

El posteo que eligió para marcar su cumpleaños combinó fotos actuales y recuerdos de distintas etapas de su vida. En una de las imágenes más comentadas, se la ve de pie en la orilla del mar, con una malla negra enteriza, los brazos abiertos y una pierna en alto, en equilibrio, como si estuviera celebrando no solo un año más, sino todo lo que su cuerpo todavía le permite hacer. Sobre la foto, una frase simple pero contundente: “Cumplí 71”. El resto lo dijo el contexto.

“Hace un año, cuando cumplí 70, miré hacia atrás y les conté parte de mi historia”, escribió Virginia en el epígrafe que acompañó la publicación. Ese recorrido personal incluyó tapas de revistas, años de modelaje, competencias deportivas y desafíos extremos. Sin embargo, esta vez el foco estuvo puesto en el presente y, sobre todo, en el futuro. “Hoy miro hacia adelante y les cuento que voy a seguir moviéndome, poniéndome metas, aprendiendo, agradeciendo siempre”, expresó, marcando una diferencia clara con los discursos que suelen asociar el paso del tiempo con el retiro o la quietud.

Las imágenes que compartió funcionan casi como un manifiesto visual de esa filosofía. Hay postales de trekking en la montaña, escaladas con arnés y casco, travesías en paisajes helados, caminatas entre glaciares, deportes acuáticos y expediciones grupales. En varias de ellas aparece acompañada por amigos, compañeros de aventuras y miembros de su familia, reforzando una idea que ella misma subrayó: “Disfrutando momentos simples rodeada de mi familia o amigos”.

En otro fragmento de su mensaje, Virginia fue todavía más directa respecto de su forma de entender el paso del tiempo. “La edad no define lo que podés hacer. Lo definen tus ganas, tu actitud, tu energía y tu decisión de no ponerte límites”, escribió, con una frase que rápidamente fue replicada por sus seguidores. Lejos de plantear una negación del envejecimiento, su reflexión apunta a correrse del mandato de la pasividad y reivindicar una vejez activa, curiosa y vital.

El movimiento, en su caso, no es solo una cuestión física. También es una forma de estar en el mundo. “Siempre voy a seguir eligiendo vivir intensamente”, aseguró, acompañando la frase con emojis de fuerza y energía. Esa intensidad se traduce tanto en desafíos extremos como en momentos cotidianos: reírse con amigas, compartir tiempo en familia, disfrutar de la naturaleza “sin importar el clima”, como escribió sobre una imagen en medio de un paisaje frío y ventoso.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la gratitud. “Agradezco seguir con la misma energía para hacer todo lo que me apasiona”, señaló en otra de las placas que formaron parte del carrusel. En tiempos donde el culto a la juventud suele dominar las redes sociales, la figura de Virginia Elizalde aparece como una voz alternativa: no promete fórmulas mágicas ni recetas estéticas, sino constancia, actitud y amor por el movimiento.

El cierre del posteo fue tan simple como potente: “71, agradecida y feliz. Vamos por mucho más”. Sin promesas grandilocuentes ni anuncios espectaculares, su mensaje conectó con miles de personas que encontraron en sus palabras una inspiración posible, lejos de los estereotipos y más cerca de una vida vivida con coherencia.