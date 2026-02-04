La contundente opinión de Sabrina Rojas sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: “No era el camino”

Sabrina Rojas cuestionó la decisión de Luciano Castro de poner un pasacalles (Video: LAM. América)

La reacción de Sabrina Rojas ante el gesto romántico de Luciano Castro hacia Griselda Siciliani no tardó en convertirse en uno de los momentos más comentados en el ambiente del espectáculo. El pasacalle que el actor le dedicó a su ex pareja movilizó a la prensa y al público, pero fue la mirada de Rojas la que aportó una perspectiva inesperada y filosa.

En una entrevista brindada a LAM, la conductora fue consultada sobre el gesto de su expareja, con quien comparte la crianza de Esperanza y Fausto. Sin rodeos, Rojas confesó: “Me sorprendió. Para mí, tarde o temprano, iba a salir una publicidad”. Su análisis no se detuvo en la sorpresa personal, sino que profundizó en el sentido y el impacto del pasacalle.

Rojas explicó que no le sorprendía que el actor tuviera gestos de ese tipo: “Me sorprendió, no porque no sea capaz de ser así de romántico, sino porque justamente supongo que pretenden bajar el ser noticia. Entonces dije, no era el camino”. De esta forma, cuestionó la efectividad del pasacalle, al sugerir que lejos de restar exposición mediática, la incrementó.

La conductora también fue contundente al calificar el gesto como un error de estrategia si la intención era evitar la atención pública. Desde su perspectiva, la acción solo alimentó el interés de los medios y el público, al consolidar aún más a la pareja en el centro de la escena.

La sorpresa de Sabrina Rojas

La separación sin dudas continúa generando especulaciones. Sabrina, lejos de limitarse a opinar sobre el pasacalle, se animó a vaticinar el futuro de esta expareja. En sus apariciones televisivas, reiteró una y otra vez su certeza: “Yo creo que van a volver. Yo creo que en tres meses vuelven. Él lucha por lo que quiere”.

Rojas profundizó en el análisis de la dinámica de la pareja, especialmente en relación con la forma en la que Castro afronta las crisis amorosas. Durante el ciclo que eventualmente conduce, Sálvese quien pueda, la presentadora sostuvo: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”. Con estas palabras, dejó en claro que no le sorprende la insistencia del actor en recuperar vínculos que considera valiosos.

La conductora expuso que la vuelta de la pareja dependerá en parte de la actitud de Siciliani. “Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, sentenció Rojas, manteniendo su postura inquebrantable.

Luego de unos días colgado frente al domicilio de la actriz, el cartel sufrió un destino particular (Video: Arriba argentinos-El Trece)

En el debate sobre las causas de la separación, surgieron distintas versiones. Sabrina, por caso, expresó su desconcierto ante la idea de que la ruptura se debiera principalmente a la presión de los medios: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”. Así, Rojas diferenció las responsabilidades y desestimó que la cobertura periodística fuera razón suficiente para la ruptura, al menos desde la perspectiva de Castro.

La presentadora insistió en que el entorno mediático forma parte de la dinámica de cualquier pareja expuesta, y que la verdadera problemática radica en las decisiones personales dentro de la relación.

El pasacalle dedicado por Luciano Castro a Griselda Siciliani se convirtió rápidamente en tema de conversación. No solo captó la atención de la prensa, sino que generó una ola de repercusiones en redes y debates televisivos. La opinión de Sabrina fue una de las más buscadas, ya que aporta una mirada desde la cercanía y el conocimiento personal de los protagonistas.