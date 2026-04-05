Thiago Medina tomó un importante paso en su relación con Daniela Celis: “No sabía que iba a ser tan estresante”

Con un toque de humor, Thiago Medina mostró cómo reunió sus pertenencias de la casa de Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas (Instagram)

Desde que logró recuperarse del accidente en moto que sufrió en septiembre pasado, Thiago Medina comenzó una etapa marcada por reencuentros, convivencia y cambios personales. El exjugador de Gran Hermano 2022, que pasó por un duro proceso de rehabilitación, contó con el apoyo de su familia y, especialmente, de Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas gemelas, con quien decidió convivir temporalmente para atravesar juntos esa etapa. En ese tiempo, el joven no solo pudo estar cerca de sus hijas, sino que también recuperó parte del tiempo perdido con ellas y con la familia que formaron juntos.Sin embargo, las etapas cambian y, en los últimos días, Thiago decidió que era momento de dar un paso más: dejar la casa de la influencer y mudarse a un nuevo hogar.

Fiel a su estilo, compartió el proceso a través de sus historias de Instagram, permitiendo a sus seguidores ser parte de ese momento tan personal. Entre bolsas de consorcio, valijas y pilas de ropa, el joven mostró cómo iba separando lo que debía llevar consigo y lo que quedaría para recoger más adelante. “Acompáñenme a mudarme”, comenzó diciendo Medina frente a la cámara.

“Bueno, acá tenemos que juntar toda la ropa porque me tendría que haber ido ayer, nada más que se hizo tarde y me quedé. Así que, bueno, ahora vamos a separar lo que vamos a llevarnos y lo que no dejamos acá para otro día venirlo a buscar. Ahí va. Pero no, me voy a llevar eso sí. Por si viene el frío”, relató Thiago mientras organizaba sus pertenencias. La escena, lejos de ser tensa, estuvo cargada de humor y complicidad, con Daniela riéndose y participando del momento. “Gracias”, le dijo el joven en un momento. Daniela, rápida de reflejos, bromeó: “¿Gracias significa que no tenés más?”. Thiago aclaró: “No, gracias por darme un mate, ese fue. Pensé que lo ibas a tomar vos, pero…”. La risa compartida mostró que, más allá de la separación, el trato cotidiano sigue siendo cordial y relajado.

Luego de varios meses de convivencia, Thiago decidió dejar el hogar que compartía con su expareja y madre de sus hijas (Captura de video)

A medida que avanzaba la mudanza, Thiago confesó: “No sabía que iba a ser tan estresante esto, pero bueno, hay que seguir. Terminé. Pero antes, es mi momento de relajarme y disfrutar un rato. Ah”. El video, que rápidamente sumó reacciones de sus seguidores, dejó ver el costado más real y humano del exhermanito, lejos de los sets y las cámaras.

Cabe recordar que en marzo pasado, Thiago se había referido a la experiencia de convivir con Daniela en la misma casa. En su visita al estudio de Que alguien le avise (La Casa), fue consultado sobre su presente sentimental y respondió con naturalidad. “No dormimos juntos. Nada de cucharita, nada, nada”, aseguró, intentando dejar en claro los límites de la relación actual. “Capaz que una que otra vez”, admitió, generando complicidad en el estudio y alimentando la curiosidad de quienes siguen de cerca la historia.

En marzo pasado, Thiago Medina contó cómo es la convivencia junto con la madre de sus hijas (Que alguien le avise - La Casa)

La conductora, atenta a la ambigüedad de la respuesta, insistió en obtener más detalles. “Actualizame tu situación actual”, pidió. Thiago explicó cómo es la dinámica cotidiana con Daniela: “Estamos conviviendo juntos los dos, todos vivimos en la misma casa, pero estamos en habitaciones separadas”. La aclaración dejó en evidencia una convivencia atípica, producto de acuerdos y necesidades compartidas, pero que ambos eligieron transitar con madurez.

Cuando se le preguntó por el plano emocional, Thiago fue claro: “Sí, también estamos separados sentimentalmente”. Sin embargo, a lo largo de la charla, quedó claro que el vínculo que los une no es convencional ni cerrado. El apoyo mutuo, la crianza compartida de las gemelas y los momentos de humor y charla cotidiana hablan de una relación que trasciende la etiqueta de expareja.

Así, lejos del drama y las polémicas, Medina mostró que es posible reinventarse, mantener la armonía y priorizar el bienestar de los hijos, aun cuando la vida sentimental tome otros rumbos. Su historia sigue sumando capítulos y, por ahora, el protagonismo lo tiene la familia, el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos comienzos.