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Emiratos Árabes Unidos afirmó que se sumará a “cualquier iniciativa” de EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz

El asesor presidencial Anwar Gargash advirtió que la estrategia de Teherán reforzará la presencia de Estados Unidos e Israel en la región

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EEUU presiona a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)
EEUU presiona a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer)

Emiratos Árabes Unidos manifestó este domingo su disposición a integrarse a cualquier iniciativa encabezada por Washington para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por el régimen de Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. La declaración provino del asesor presidencial Anwar Gargash y representa la señal más explícita de que Abu Dabi está dispuesto a asumir un papel activo en una operación naval multinacional.

Gargash añadió que la estrategia iraní consolidará el papel de Estados Unidos en la región y hará que la influencia de Israel sea más “preponderante”. El bloqueo produce el efecto contrario al que Teherán persigue.

La declaración se produce en uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio del conflicto. Trump elevó este domingo la presión sobre Teherán con un ultimátum doble: en Truth Social amenazó con que “el infierno se desatará” si Irán no firma un acuerdo o reabre el estrecho antes del martes.

En declaraciones a Fox News, el mandatario señaló que de no concretarse ningún entendimiento, está “considerando volarlo todo por los aires y tomar el control del petróleo”. En tanto, un mensaje escueto publicad en su red Truth Social —“¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!”— fue interpretado como una extensión del plazo original.

No es el primer ultimátum de Trump. El 21 de marzo amenazó con “aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si el paso no se abría en 48 horas. Dos días después alegó conversaciones “muy productivas” y suspendió la amenaza.

Trump advirtió que EEUU atacará centrales energéticas de Irán si el régimen no llega a un acuerdo para reabrir Ormuz (EFE/ALEX BRANDON / POOL)
Trump advirtió que EEUU atacará centrales energéticas de Irán si el régimen no llega a un acuerdo para reabrir Ormuz (EFE/ALEX BRANDON / POOL)

El 26 de marzo fijó un nuevo plazo de diez días. El sábado 4 de abril advirtió que el martes sería “el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente”. Al mismo tiempo, este domingo aseguró que existe una “buena posibilidad” de cerrar un acuerdo el lunes.

La declaración de Gargash no surge en el vacío. Desde el inicio del conflicto, el Ministerio de Defensa emiratí reportó haber interceptado más de 430 misiles y cerca de 2.000 drones lanzados desde Irán —más que contra cualquier otro país de la región—, incluyendo ataques directos contra sus refinerías de Ruwais, que debieron detener operaciones. Abu Dabi aceleró así un viraje estratégico profundo: antes del 28 de febrero mantenía vínculos económicos con Irán y buscaba mediar entre Washington y Teherán; hoy evalúa su participación en una coalición militar.

El estrecho de Ormuz, de apenas 33 kilómetros en su punto más angosto, concentra aproximadamente el 20% del comercio marítimo mundial de petróleo y gas natural licuado. Desde el inicio del conflicto, el tránsito de petroleros se redujo más del 90%, según datos de la firma Kpler. El cierre sacudió los mercados: el crudo WTI roza los 113 dólares el barril este domingo, mientras los precios de alimentos, fertilizantes y transporte acumulan alzas en todo el mundo.

El marco multilateral avanza en paralelo. Más de 40 países —entre ellos Francia, Alemania, Italia, Japón y Países Bajos— respaldaron una declaración conjunta comprometiéndose a contribuir a garantizar el tránsito seguro. Bahréin impulsa ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que autorizaría el uso de “todos los medios defensivos necesarios” para garantizar el libre tránsito. La votación quedó postergada ante la resistencia de China y Rusia, que advierten que la medida legitimaría el uso de la fuerza.

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