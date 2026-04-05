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Cambia la defensa y el mediocampo: el equipo de Boca Juniors que Claudio Úbeda probó para el debut en la Libertadores

El Xeneize visitará a Universidad Católica de Chile por la primera jornada del Grupo D del certamen internacional

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boca claudio úbeda
Claudio Úbeda probó el equipo de Boca Juniors para el debut en la Copa Libertadores (Fotobaires)

El cuerpo técnico de Boca Juniors ya definió el equipo que presentará en el debut de la Copa Libertadores ante Universidad Católica en Santiago de Chile, en un encuentro que marcará el inicio del Grupo D y que lleva la expectativa de un plantel que apuesta a la rotación para afrontar un calendario exigente. Claudio Úbeda realizó varios cambios en la formación titular y confió en la base de jugadores que considera fundamentales, con el regreso de figuras como Leandro Paredes y Santiago Ascacibar en el mediocampo. La apuesta incluye, además, la consolidación de la dupla ofensiva formada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel, que viene mostrando buenos resultados en el inicio de la temporada.

La alineación que ensayó Úbeda este domingo en el predio de Ezeiza presenta modificaciones respecto al equipo que venció a Talleres en Córdoba. El entrenador priorizó el descanso de varios titulares en ese partido, en busca de dosificar el esfuerzo ante la seguidilla de compromisos que incluye los clásicos ante Independiente y River. En ese contexto, el director técnico optó por devolver la confianza a la defensa titular, compuesta por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, mientras que en el arco permanece Leandro Brey ante la ausencia por lesión de Agustín Marchesín.

El mediocampo sufrirá dos cambios relevantes: Leandro Paredes vuelve a ser titular tras sumar minutos en Córdoba y recuperarse de la actividad con la selección argentina, mientras que Santiago Ascacíbar regresa luego de superar una lesión muscular. Junto a ellos, se mantienen Milton Delgado y Tomás Aranda, quienes lograron consolidarse en la estructura táctica de Úbeda. El entrenador expresó que la rotación resulta clave para mantener el ritmo competitivo del plantel y que evaluará la recuperación de los jugadores partido a partido.

Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar volver a la titularidad en Boca (Fotobaires)
Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar volver a la titularidad en Boca (Fotobaires)

El regreso de Paredes y Ascacíbar le otorga mayor equilibrio al mediocampo, mientras que la defensa retoma la base que el entrenador considera más confiable. En el esquema táctico, Aranda se proyecta con mayor libertad ofensiva, mientras que Delgado aporta despliegue y recuperación. El sistema busca aprovechar la dinámica de la dupla ofensiva, que se complementa dentro y fuera de la cancha.

En el ataque, Adam Bareiro y Miguel Merentiel son los nombres elegidos para encabezar la ofensiva. La dupla se ha consolidado en las últimas fechas y el delantero paraguayo suma cuatro goles y una asistencia en siete partidos desde su llegada al club.

El once probable que presentará Úbeda en el debut ante Universidad Católica está conformado por: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores está programado para el martes 7 de abril en el estadio Claro Arena de Santiago. El plantel realizó una última práctica el lunes por la mañana antes de viajar a Chile. La expectativa está puesta en el rendimiento de un equipo que apuesta a la rotación y al regreso de nombres clave para iniciar el recorrido continental.

El club contará con el apoyo de 2.000 hinchas en condición de visitante, luego de que la Conmebol exigiera el cumplimiento del reglamento sobre la presencia de público visitante en este tipo de partidos.

Adam Bareiro habló con la Revista de Boca Juniors y contó su conexión con Martín Palermo
Adam Bareiro habló con la Revista de Boca Juniors y contó su conexión con Martín Palermo

Adam Bareiro, de 29 años, se refirió a su adaptación en una entrevista con la Revista de Boca, en la que habló de la identificación con el hincha xeneize y de la influencia de Martín Palermo, exgoleador y referente, en su carrera. “Tenía que ganarme el cariño de ellos. Por mi estilo, me siento identificado con Boca. Cuando vine acá mi mujer me dijo: ‘Sos uno de los más odiados. Te insultan los de San Lorenzo, los de River, los de Fortaleza y hasta los de Boca’. Yo me reía, es el folclore del fútbol. Entiendo al hincha: vive y muere por su cuadro”, afirmó el delantero.

Bareiro también relató la experiencia de jugar en La Bombonera, describiéndolo como “un éxtasis de emociones” y señalando el valor que representa el aliento de los hinchas en cualquier estadio del país. El futbolista recordó su paso por Fortaleza de Brasil, donde fue dirigido por Martín Palermo y recibió apoyo clave en un momento difícil de su carrera. “Me dijo que conocía mis cualidades, que no debía demostrarle nada. Me dio confianza y volví a hacer goles. Tenerlo como DT fue un privilegio”, relató Bareiro, quien mantiene una relación cercana con el exdelantero. Además, Palermo le recomendó que aceptara la propuesta de Boca Juniors: “Me dijo que el Mundo Boca era especial y que me preparase para disfrutarlo”.

“Conectamos enseguida con Miguel. Y en la cancha nos asociamos y complementamos bien”, detalló Bareiro sobre la relación con el delantero uruguayo.

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