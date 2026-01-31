Teleshow

Se viralizó en las redes un pasacalles dirigido a Griselda Siciliani: “Te extraño mucho. Luciano”

Luego del escándalo del actor luego de su audio con una mesera danesa, el periodista Pepe Ochoa confirmó la existencia del cartel: “Estrategia espectacular”

Luego del escándalo por la infidelidad, el actor intentaría reconquistar a su pareja con un gesto público (Video: X)

La confirmación de la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sacudió al mundo del espectáculo y generó una ola de repercusiones inmediatas. La noticia se viralizó rápidamente: no solo la palabra de la joven involucrada, Sarah Borrell, alimentó el interés público, sino también los audios y mensajes filtrados que dejaron al descubierto la intimidad de una pareja que, hasta entonces, parecía sólida. El viernes por la tarde Paula Varela relató en Intrusos (América TV), que Siciliani decidió ponerle fin a la relación y, en un intento desesperado de reconquista, Castro habría recurrido a un gesto tan romántico como polémico: colgar un pasacalles en la puerta de la casa de la actriz en Palermo.

El dato fue confirmado por Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), quien relató en vivo: “Bueno, gente, tengo un dato hermoso, lo estoy yendo a comprobar por si estoy en el auto. Me comentaron que Luciano Castro está desesperado para reconquistar a Griselda Siciliani y le mandó a poner en la puerta de la casa un pasacalles. Estoy yendo a chequear, amores. Miren esto, impresionante. Bueno, gente, confirmado. Dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano’. No, chicos, esto es hermoso. O sea, el cartel está ahí, dice: ‘Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho, Luciano’. No, no. Será esta estrategia espectacular”.

La imagen del pasacalles, decorado con corazones y la frase de amor de Castro, rápidamente se viralizó en redes y medios, desatando debate sobre los gestos públicos y la exposición de los vínculos sentimentales en medio de crisis y escándalos. El supuesto intento de reconquista, que muchos sindicaron como algo hecho por manos ajenas al actor, visible y sentimental, generó reacciones divididas y confirmó que la vida afectiva de los famosos nunca deja de estar bajo la lupa.

"'Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano", es la frase que se lee en el casacalles (X)

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios irónicos y memes sobre el gesto de Castro y el contenido del cartel, haciendo uso de la frase que más resonó de toda esta escandalosa infidelidad: “Le tendría que haber puesto TE EXTRAÑO GUAPA”; “Se cuida cuando se tiene, no cuando se pierde!”; “Hola guapa le hubiese puesto”; “No tiene ningún amigo que le diga ‘Che, no da?’”; “No JAAJA no hay forma”; “Hubiera puesto: ‘Oye Guapa te amo’”; “Las tácticas del Lucho, ponele voluntad”; “Los corazones me dan años de vida jajajaj”; “Si antes no lo perdonaba, menos ahora jajajqjqjqjjq”; “Le hubiera puesto PD: no quiero atosigais”; “Porque no le puso SOS LA MÁS GUAPA! No lo perdones Griselda!!!”; “UNABANDA. (así todo junto y sin espacio)”; “Por favor díganme que es mentira JAJAJAJAJAJA”; “Próximo cartel: ‘Hostia, tía… me flipa que aún no pilles lo muchísimo que te echo de menos, guapa’”; “Esto es lo más bizarro q existe y aparte no funciona, cuando llegas al pasacalles no hay retorno”.

El supuesto pasacalles de Luciano Castro, más allá de la veracidad de su verdadero ideólogo, terminó por convertirse en un fenómeno viral y disparador de todo tipo de reacciones, desde la ironía hasta la crítica frontal. Entre bromas, memes y cuestionamientos, el gesto dejó en evidencia cómo los límites de lo privado y lo público son cada vez más difusos para los famosos, y cómo, en plena era digital, cualquier intento de reconquista puede transformarse en tema de conversación y humor colectivo.

Esto se da, además, luego de que Sabrina Rojas, la exesposa de Castro, asegurara: “Para mí, van a volver”. Explicó que ve probable una segunda oportunidad en la relación y profundizó en su análisis sobre la dinámica del vínculo. Destacó aspectos de la personalidad de Castro, al señalar:“El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver”.

