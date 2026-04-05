Túnica, cristales y un tocado: así fue el impactante look de Juana Viale en su programa

Este domingo, Juana Viale optó por tono clases y una diadema para lucirse frente a la cámara de su programa (Almorzando con Juana - El Trece)

Juana Viale volvió a demostrar por qué es uno de los íconos de estilo y personalidad de la televisión argentina. Al frente de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora combina su carisma con una apuesta constante a la moda, sorprendiendo a sus seguidores en cada emisión dominical. En esta oportunidad, Juana eligió el domingo de Pascuas para lucirse con un nuevo look y, fiel a su costumbre, abrió el programa con su frescura habitual y un guiño a la celebración.

“Hola. ¡Felices Pascuas a todos!”, dijo Juana al ingresar al estudio, saludando con entusiasmo a la audiencia. “Casi que no salgo. Me quedo buscando los huevitos del conejo por ahí atrás. De casualidad escuché una vocecita... ¿Cómo están en sus casas festejando las Pascuas en familia, con amigos, con lo que haiga cerca?”, agregó, con una sonrisa y tono risueño, reflejando su costado más espontáneo y cercano. Así, le dio inicio a una nueva entrega del clásico ciclo de El Trece, marcando el tono festivo de la jornada.

Pero si algo distingue a Juana es su capacidad para sorprender con el estilismo en cada programa, y este domingo no fue la excepción. En contraste con la emisión anterior, donde apostó a una marca local, la conductora decidió regresar a los diseños de su modista predilecto: Gino Bogani. “Y nada, todos muy felices, todos muy contentos. Yo estoy vestida nuevamente, como es principio de mes, arrancamos con el señor Bogani. Qué lindo… Tengo una túnica de seda natural con microcristales bordada sobre una pollera en gajos. Son todas, son todos rejitas, ni más ni menos, divino. Para caminar”, relató Juana, entusiasmada, mientras recorría el estudio y mostraba los detalles del conjunto.

Como cada domingo, el look de Juana fue protagonista: esta vez, la conductora combinó moda de autor, detalles brillantes y su inconfundible carisma (Instagram)

La conductora no perdió ocasión para bromear sobre el clima: “¿Qué tal la humedad estos días? Parecíamos todos botoxeados del brillo que teníamos. Una cosa, amo la humedad igual. Quiero decirles, soy fan de la humedad... Es que soy como las plantas, amamos la humedad”, dijo, generando risas entre sus invitados y el equipo.

Para completar su look, Juana compartió los detalles del trabajo de su equipo de estilistas y maquilladores: “Me peinó Juan Fojo y miren lo que es este tocadito. Según algunos, soy una diosa griega. Según Malcolm, soy la Estatua de la Libertad, pero soy todo lo que quiero ser. Soy libre. Y me maquilló Cris Sepúlveda, por supuesto”.

Este outfit marcó una gran diferencia del vestuario que eligió para el pasado domingo. En aquella ocasión, Juana no tardó en poner el foco en su look, uno de los momentos más esperados por los fanáticos del programa y de la moda. “Miren qué bonito este conjunto de top y pantalón. Es de terciopelo marrón color chocolate. Los zapatitos también son divinos. Muy bonitos. Me encantan. Porque ya empezó el otoño, más fresquito, tenemos terciopelo, pero tampoco hace tanto, porque salís y hacen 600 grados de humedad”, relató, mostrando su costado más natural y cercano.

Para un nuevo almuerzo dominical, Juana Viale apostó por un vestuario canchero (Almorzando con Juana – El Trece)

Al referirse al trabajo de su equipo, agregó: “Por suerte a mí con la humedad me crece el pelo, por suerte, mirá, ¡venga la humedad! Me peinó Juan Fojo y me maquilló Cris Sepúlveda, que todo en composición chocolatosa que tenemos hoy”. Así, Juana puso en valor la labor de quienes la acompañan detrás de cámara y el arte de combinar tendencias, colores y texturas en función del clima y el ánimo del día.

Con cada aparición, Juana Viale reafirma su lugar como referente de estilo y personalidad. La atención a los detalles, la elección de diseñadores reconocidos y su capacidad para reírse de sí misma y del entorno la convierten en una figura única en la televisión argentina. Ya sea con túnicas de seda, terciopelo o tocados que evocan diosas y estatuas, la conductora deja claro que la moda es, para ella, una forma de celebrar la vida y compartir con el público.