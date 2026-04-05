El arte contemporáneo revive en Hong Kong: las casas de subastas con ventas millonarias

Las subastas de arte moderno y contemporáneo celebradas en Hong Kong a finales de marzo marcaron un giro positivo para un mercado que venía de mínimos históricos

Las subastas de arte moderno y contemporáneo celebradas en Hong Kong a finales de marzo marcaron un giro positivo para un mercado que venía de mínimos históricos, al sumar en conjunto alrededor de USD 160 millones (aproximadamente HK$1.250 millones) en ventas, según informó Artnet News.

Los tres principales operadores globales, Christie’s, Sotheby’s y Phillips, superaron las expectativas y ofrecieron muestras de fortaleza en un contexto todavía marcado por la competencia internacional, después de que Hong Kong descendiera en 2025 al cuarto puesto mundial en volumen de subastas, solo por detrás de París, que alcanzó USD 854 millones en el mismo periodo.

El fin de semana estuvo encabezado por la venta de La Grande Vallée VII (1983) de Joan Mitchell en Sotheby’s, que fue adquirida por un postor en línea por aproximadamente USD 17,6 millones (HK$137,4 millones). Esta cifra representó un récord para la obra de la artista en Asia y la convirtió, además, en la pieza más valiosa de una mujer artista vendida en subasta en la región.

Una vibrante obra abstracta de Joan Mitchell se exhibe en Hong Kong, marcando un récord como la pintura femenina más cara vendida en una subasta en Asia.

La edición 2025 de las subastas de arte moderno y contemporáneo en Hong Kong destaca como el mayor repunte en la última década, después de que en ese mismo año el total anual de ventas en la ciudad alcanzara solo USD 715 millones, el mínimo en diez años.

El número de lotes ofrecidos descendió entonces a 7.314, mientras que la tasa de absorción —lotes vendidos frente a los ofertados— ascendió a 83%, el nivel más alto desde 2015.

La velada de Christie’s, celebrada el 27 de marzo, acumuló un total de aproximadamente USD 83,8 millones (HK$655,76 millones), un aumento del 17% respecto al evento equivalente de 2024, donde la cifra había sido de alrededor de USD 71,7 millones (HK$559,96 millones). Entre los logros de la casa destaca la venta sin retiros, con la totalidad de los 37 lotes adjudicados y un índice de ventas del 100%.

Christie’s registró nuevos máximos para las obras de Walter Spies, Johannes Goedaert, Atsushi Kaga y Lenz Geerk. La pieza más valiosa fue Abstraktes Bild (1991) de Gerhard Richter, que se vendió por aproximadamente USD 11,8 millones (HK$92,1 millones) después de las comisiones, un valor ligeramente superior a su estimación mínima de preventa.

Los tres principales operadores globales, Christie’s, Sotheby’s y Phillips, superaron las expectativas

Además, la firma incorporó, por primera vez en estos eventos nocturnos, categorías fuera de las tradicionales: un bodegón holandés del siglo XVII, obra de Jan Goedaert, se vendió por alrededor de USD 1,3 millones (HK$10,2 millones) e implicó un nuevo techo para el artista.

De los 37 lotes en oferta, once contaron con garantías de terceros —una fórmula de aseguramiento financiero que mitiga riesgos para la casa y para el vendedor— con un valor estimado mínimo de aproximadamente USD 34,5 millones (HK$269,5 millones).

Sotheby’s logra el lote récord en Asia y explora nuevas categorías La subasta nocturna de Sotheby’s celebrada el 29 de marzo generó alrededor de USD 70,3 millones (HK$548,4 millones), lo que supuso un incremento del 84,3% respecto a la edición del año anterior, que había alcanzado cerca de USD 38,2 millones (HK$297,5 millones). Aunque la “venta de guante blanco” alcanzó el 100% de adjudicaciones tras retirar cinco lotes, la tasa final de venta incluyendo estos retiros fue del 91,5%.

Además de la venta sobresaliente de Joan Mitchell, se establecieron récords para Kim Lim y Eugène Carrière. Por primera vez, Sotheby’s extendió su catálogo a bienes fuera de la categoría de arte moderno, incluyendo antigüedades como piedras estudiantiles de la dinastía Ming y Qing, un fragmento de la nave de York Minster (Inglaterra) y un jarrón coreano de los siglos XV-XVI, adjudicado en subasta por aproximadamente USD 771.251 (HK$6 millones).

La subasta de Phillips, también el 29 de marzo, presentó una oferta reducida de 16 lotes, con un resultado total de aproximadamente USD 6,32 millones (HK$49,5 millones) y un índice de adjudicación del 93% tras descontar el único lote retirado.

Hong Kong remonta en el mercado de subastas tras un año crítico La solidez de las veladas de Christie’s, Sotheby’s y Phillips

El récord destacado fue para Liu Dan, figura central del arte de tinta contemporáneo en China, cuya obra Dictionary (2011) fue vendida por cerca de USD 1,47 millones (HK$11,5 millones), tres veces la estimación mínima de preventa.

No existía una comparación directa para Phillips respecto al año anterior, pues en 2025 la firma diversificó sus subastas entre sesiones de arte, diseño y ediciones, sumando un total cercano a USD 3,9 millones (HK$30,5 millones) en diferentes eventos. En la edición de mayo de 2024 con un formato diurno y nocturno, la firma había superado los USD 10 millones (HK$79 millones) en ventas globales.

Por su parte, Bonhams celebró una venta individual dedicada a obras de Yayoi Kusama, en la que se adjudicaron los seis lotes en oferta por un valor conjunto de aproximadamente USD 3,3 millones (HK$26 millones). La pieza central, un cuadro de calabaza roja de 2000, alcanzó cerca de USD 2,8 millones (HK$22,2 millones).

Hong Kong remonta en el mercado de subastas tras un año crítico La solidez de las veladas de Christie’s, Sotheby’s y Phillips en marzo de 2025 reactiva el mercado de arte en Hong Kong, que en el año previo había registrado su punto más bajo en una década y cedido el liderazgo a París en el circuito global de subastas. La diversificación por parte de las casas de subastas, la entrada de nuevas categorías y el dinamismo de los coleccionistas jóvenes son los elementos clave en este resurgimiento.