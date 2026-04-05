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El enorme elogio de Max Verstappen a Lionel Messi: el partido en el que comprobó que “no pueden detenerlo”

El cuádruple campeón de Fórmula 1 recordó la actuación del capitán argentino ante Países Bajos en la última Copa del Mundo

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El tremendo elogio de Max Verstappen a Lionel Messi. El cuádruple campeón de Fórmula 1 recordó la asistencia del capitán argentino a Nahuel Molina en el primer gol ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 (@elmejordelresto)

El piloto neerlandés Max Verstappen elogió a Lionel Messi al recordar la asistencia del capitán argentino a Nahuel Molina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, durante el partido entre Argentina y Países Bajos. Para Verstappen, la capacidad del futbolista argentino que cumplirá 39 años el próximo 24 de junio, es irrefrenable.

El campeón de F1 analizó la jugada de Messi en la última Copa del Mundo: “Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”.

“Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, destacó sobre el capitán argentino que está en el umbral de su sexto Mundial.

La asistencia de Lionel Messi a Nahuel Molina en el primer gol ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022

“Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso”, concluyó el piloto de Red Bull sobre la asistencia del jugador del Inter Miami al lateral derecho del Atlético Madrid, quien abrió el marcador ese día. El encuentro terminó igualado 2-2 y en la definición por penales Emiliano Dibu Martínez volvió a destacarse para permitir la clasificación a las semifinales del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Los duelos entre Argentina y Países Bajos se convirtieron en un clásico de las Copas del Mundo y vienen desde 1974 con la goleada para la Naranja Mecánica 4-0 ante la Albiceleste. Luego hubo revancha argentina en la final de 1978 en el triunfo por 3-1. Dos décadas más tarde los europeos se reivindicaron y vencieron 2-1 en Francia. En 2014 el elenco sudamericano avanzó por penales a la final y en 2022 por la misma vía se volvió a meter entre los cuatro mejores.

Cabe recordar que Verstappen ya había elogiado al crack rosarino. Fue en 2022, al ser consultado sobre su favorito entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, dio su veredicto: ”Messi tiene más talento“.

Max Verstappen-Lionel Messi
Max Verstappen ya había elogiado a Lionel Messi el año pasado cuando le pidieron que elija entre el capitán argentino y Cristiano Ronaldo

No obstante, aclaró que, a su juicio, la comparación con Cristiano Ronaldo es compleja, ya que ambos presentan estilos diferentes y Cristiano, según el piloto de Red Bull, “ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”.

Messi recibió los elogios directos en un contexto donde Verstappen puntualizó: "Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma“.

Además, el piloto que logró cuatro cetros seguidos en la F1 entre 2021 y 2024, subrayó el mérito de la trayectoria de Cristiano Ronaldo en etapas avanzadas de su carrera.

La selección argentina buscará defender su título en el certamen que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Mientras que Max Verstappen hará lo posible para conseguir su primera victoria en el año en la F1 a bordo de su Red Bull, también en Norteamérica, el 3 de mayo en el circuito callejero de Miami, donde se reanudará la actividad luego de 32 días por los Grandes Premios cancelados de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente.

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