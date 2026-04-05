Reza Pahlavi exigió a la Guardia Revolucionaria de Irán que abandone el poder: “Detengan sus crímenes”

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura de la oposición iraní, habla durante una conferencia de prensa en Washington, D.C (REUTERS/Jonathan Ernst)

Reza Pahlavi, líder opositor iraní exiliado en Estados Unidos, instó a los comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica a abandonar el poder y evitar la destrucción total de Irán.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Pahlavi responsabilizó a la cúpula militar y política por el inminente colapso del sistema teocrático y advirtió que la infraestructura nacional, vital para cualquier reconstrucción, está bajo amenaza por la actual escalada militar.

“Hoy, pocos dudan de que del Velayat-e Faqih solo queda un cuerpo agonizante”, afirmó Pahlavi en su declaración.

El opositor atribuyó a los mandos militares y políticos cinco décadas de “beligerancia y crímenes”, señalando que son los responsables directos del deterioro de la seguridad, la economía y la viabilidad institucional del país.

Un documento muestra una carta de Reza Pahlavi dirigida a los comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, instándolos a dimitir y a preservar la infraestructura del país.

Subrayó que “la elección que enfrentan los líderes militares no es entre sobrevivir o colapsar, sino sobre la forma en que terminarán cayendo”, al tiempo que advirtió que la resistencia prolongada solo dejará un Irán devastado para las futuras generaciones.

Pahlavi enfatizó que la política exterior de la cúpula militar ha transformado a Irán en un escenario de guerra, con la infraestructura económica y los servicios esenciales bajo amenaza de destrucción por parte de potencias extranjeras.

“Nuestra infraestructura fue construida con la riqueza nacional y es esencial para la reconstrucción del país”, puntualizó.

Exigió a los comandantes detener “el aventurerismo” y abandonar el poder para preservar lo que queda de la nación.

El líder opositor pidió explícitamente que se garantice la conservación de infraestructuras clave, pidiendo “permitan que la infraestructura se conserve para el pueblo iraní. Detengan sus crímenes. Renuncien al poder”.

Reza Pahlavi exigió a la Guardia Revolucionaria de Irán que abandone el poder: “El régimen corrupto está en decadencia”

Sugirió que la única salida para evitar la destrucción total es una transición ordenada y la entrega del control antes del colapso final del régimen.

Pahlavi ya había advertido sobre el riesgo que enfrenta el patrimonio cultural y natural de Irán ante la intensificación de la guerra. Solicitó a la población proteger monumentos, museos y paisajes, y propuso la creación de una “Unidad de Patrimonio” para organizar la protección local de sitios amenazados, invitando a la diáspora iraní a colaborar con recursos y difusión internacional.

“Proteger el patrimonio cultural y natural de Irán es una responsabilidad nacional y permanente de todos nosotros”, declaró.

Las hostilidades, desencadenadas con los ataques de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, han causado daños severos en infraestructuras civiles y bienes culturales. Datos oficiales y de la UNESCO reportan al menos 56 museos y monumentos dañados, con Teherán como epicentro del deterioro.

Entre los sitios afectados figuran el Palacio de Golestán, el palacio Chehel Sotoun y la mezquita Yameh de Isfahán.

Pahlavi ya había advertido sobre el riesgo que enfrenta el patrimonio cultural y natural de Irán ante la intensificación de la guerra (REUTERS/Callaghan O'Hare)

A finales de marzo, durante una conferencia de prensa en Texas, Pahlavi pidió a Estados Unidos mantener la presión militar y facilitar un cambio institucional en Irán. “¿Pueden imaginar a Irán pasando de ‘muerte a América’ a ‘Dios bendiga a América’?”, planteó ante el público, reiterando su disposición para liderar una transición democrática.

La escalada militar ha intensificado la crisis económica y social en Irán, multiplicando el impacto sobre la infraestructura nacional y el patrimonio. Pahlavi sostiene que la caída del régimen es inevitable y exige a los mandos militares que opten por una transición que evite una destrucción mayor.

Pahlavi concluyó que preservar la infraestructura y el patrimonio es fundamental para cualquier reconstrucción futura. Insistió en que la Guardia Revolucionaria tiene la responsabilidad de elegir entre perpetuar el conflicto y entregar a la próxima generación un país devastado, o facilitar una transición que permita a Irán comenzar una nueva etapa.

(Con información de EFE y AFP)