Los dos goles de Guido Rodríguez para el Valencia mientras sueña con pelear por un lugar en el Mundial: “Sé que es complicado”

El Valencia sufrió una derrota dolorosa ante el Celta de Vigo en Mestalla, pese a la gran actuación del argentino Guido Rodríguez, quien fue el autor de los dos goles del conjunto local. El equipo Che cayó 3-2 en la jornada 30 de La Liga, dejando escapar una oportunidad para acercarse a puestos europeos.

Rodríguez, que llegó al club español a comienzos de 2026 procedente de Inglaterra, logró marcar por primera vez desde su desembarco. Sus tantos no evitaron la caída, pero sí rompieron una sequía personal de más de dos años sin anotar en competiciones oficiales.

El mediocampista argentino marcó su primer tanto con el equipo valenciano (EFE/ Ana Escobar)

El mediocampista argentino abrió el marcador a los 12 minutos tras aprovechar un rechazo dentro del área, con un disparo preciso que dejó sin reacción al arquero Ionut Radu. El segundo tanto llegó en tiempo de descuento, cuando Rodríguez firmó el 3-2 definitivo.

La última vez que Guido Rodríguez había convertido había sido el 10 de marzo de 2024, cuando defendía los colores del Betis y marcó ante el Villarreal, partido que también terminó en derrota por 3-2. Con este doblete, el campeón del mundo con la selección argentina volvió a convertir después de una larga espera.

El encuentro comenzó favorable para el Valencia, gracias al tanto inicial de Rodríguez. Sin embargo, el Celta impuso su ritmo en la segunda parte, logrando darle la vuelta al resultado en pocos minutos con goles de Ilaix Moriba y Fer López. Williot Swedberg amplió la ventaja para los visitantes, que supieron resistir la presión local en los minutos finales.

Pese al doblete del argentino, el Celta de Vigo remontó el partido en la segunda parte (EFE/ Ana Escobar)

Guido Rodríguez expresó su frustración tras el pitido final en diálogo con DAZN: “No sirven de nada, queríamos ganar y me voy con mucha bronca por el resultado”. El mediocampista admitió que el equipo perdió el control tras el empate y reconoció errores defensivos en los goles recibidos. “Queríamos el tercer partido ganado seguido en casa, se nos han escapado los puntos que queríamos darle a la afición. Ya nos toca centrarnos en el Elche y vamos a salir con todo”, subrayó el argentino.

La llegada de Guido Rodríguez a Valencia representó un nuevo desafío en su carrera. Tras una etapa sin goles en el West Ham y una campaña goleadora destacada en el América de México en 2018/19, el jugador argentino logró reencontrarse con el gol. Con estos dos tantos, cortó una racha sin festejos.

El volante central fue parte del esquema en los títulos obtenidos por la selección argentina, participando en el Mundial de Qatar 2022 y en las conquistas de la Copa América en 2021 y 2024. Sin embargo, en las últimas convocatorias no fue incluido en la lista de Lionel Scaloni, situación que él mismo analizó recientemente.

Con este resultado, Valencia ocupa la décimo tercera posición de la LaLiga (EFE/ Ana Escobar)

Hace unos días, Rodríguez dialogó con ElDesmarque sobre su ausencia en el combinado nacional y reconoció: “La lista salió hace poco y no estuve. Dejé de ir hace un tiempo, también cuando en Inglaterra había dejado de jugar. Sé que por ahí es complicado porque no entré en esta última lista, pero realmente el ir a la selección y, más como lo sentimos nosotros los argentinos, yo nunca voy a perder las esperanzas”.

El mediocampista resaltó su deseo de regresar al equipo nacional y aseguró: “Te mentiría si te diría que no, tengo ganas de estar en esa última lista para el Mundial”. Además admitió que “tampoco es decisión mía, pero obviamente que me encantaría. Siento que estoy bien y que estoy mejorando día a día para eso”, concluyó Guido Rodríguez.