La ironía de Wanda Nara luego del triunfo de MasterChef Celebrity contra la serie de la China Suárez

Telefe promociona el cambio de la gala de eliminación para competir con La hija del fuego, la serie de la actriz, en Eltrece (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El festejo de Wanda Nara en redes sociales tras superar en audiencia a la serie protagonizada por China Suárez se transformó en uno de los temas más comentados. En una televisión abierta que atraviesa uno de sus momentos más bajos en dos décadas, la conductora de MasterChef Celebrity celebró el liderazgo de su programa con una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, lo que refleja tanto la intensidad de la competencia televisiva como el impacto de las redes en la construcción de relatos personales y mediáticos.

Al finalizar una jornada que se presumía clave, Wanda recurrió a sus historias de Instagram para compartir dos imágenes que sintetizaban su satisfacción por los resultados obtenidos por el reality de cocina. La primera de ellas consistió en un simple emoji de mano con las uñas pintadas, gesto que en el universo digita suele asociarse con la confianza o con un toque de ironía.

La segunda imagen, mucho más explícita, replicaba una placa generada por una cuenta especializada en rating televisivo. En ella se leía: “#Rating Pica arriba de los 13 puntos de rating MasterChef Celebrity liderando la noche del lunes en la TV”. El mensaje se completaba con una foto de la propia Wanda al frente del programa y un fondo dorado repleto de estrellas, en clara alusión al brillo del éxito alcanzado.

Un simple emoji de mano con las uñas pintadas, que dice mucho más que mil palabras

Estas publicaciones, lejos de pasar inadvertidas, multiplicaron su alcance en otras redes sociales, lo que reafirma cómo las figuras televisivas utilizan el entorno digital para amplificar sus victorias y posicionar su relato en la conversación pública.

Cabe destacar que la noche del lunes 2 de febrero estuvo marcada por una competencia directa entre Telefe y Eltrece. Ambos apostaron a sus figuras más destacadas para captar la atención de una audiencia fragmentada y cada vez más exigente.

Por un lado, Telefe presentó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity, con Wanda Nara como conductora. Por el otro, Eltrece apostó al debut en televisión abierta de Hija del Fuego, serie protagonizada por China Suárez que ya había tenido su estreno inicial en la plataforma Disney+ en noviembre. La expectativa se centraba en la confrontación directa entre ambas propuestas, lo que llevó a ambos canales a realizar modificaciones en sus respectivas grillas.

Wanda Nara replicó los números de cuentas especializadas en rating

Eltrece decidió adelantar el horario original de la serie, moviéndolo de las 21:30 a las 21:15, con el objetivo de evitar una superposición absoluta con el ciclo culinario de Telefe, que en vez de comenzar a las 22, estab vez comenzaría 21.30. Esta jugada, propia de una competencia que se mide minuto a minuto, buscaba maximizar el encendido en un tramo clave de la noche.

La estrategia de adelanto de horario no logró revertir la tendencia dominante del prime time. A las 21:15, momento del debut de Hija del Fuego en Eltrece, el rating marcaba 2,9 puntos, ubicándose en el tercer lugar de la franja. En esa misma franja horaria, Telefe Noticias duplicaba esa cifra, mientras que el ciclo LAM ocupaba el segundo puesto, de acuerdo con cuentas especializadas como Real Time Rating y PTC Rating Recargado.

Al llegar a las 22, la serie protagonizada por China Suárez cerró su emisión con un promedio aproximado de 3,5 puntos de rating. Para ese momento, la pantalla de Telefe ya había tomado la delantera definitiva. A las 22:11, sin la competencia directa de la ficción de Eltrece, MasterChef Celebrity continuaba con más de 11 puntos de audiencia, consolidando su liderazgo indiscutido en la noche.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda, alzanzó un pico de 4 puntos (Crédito Disney+)

Aunque cabe destacar que en momentos de la competencia directa entre el reality y la ficción, la diferencia se acortó a poco más de 3 puntos, ya que la pantalla de Telefe tenía un encendido de 7.5 puntos, en tanto que ElTrece alcanzaba los 4.

El enfrentamiento entre MasterChef Celebrity y Hija del Fuego se produjo en un escenario de baja histórica para la televisión abierta argentina. Durante enero, los niveles de audiencia marcaron los registros más bajos de los últimos 20 años, según datos del propio sector. En ese marco, el resultado de la competencia entre canales adquirió una relevancia singular, ya que ofrecía la posibilidad de revertir, aunque fuera parcialmente, la tendencia a la baja.

Los canales apostaron a sus figuras y a estrategias de programación para captar la mayor cantidad posible de espectadores en un contexto adverso. La contundencia del triunfo de MasterChef Celebrity y la celebración pública de Wanda Nara se inscriben así en una dinámica en la que cada punto de rating cobra un peso especial, tanto en términos comerciales como simbólicos.