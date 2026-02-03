Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

Anita Espasandín le dio un cierre a sus vacaciones con una recopilación de los mejores momentos de relax y disfrute (Instagram)

El inicio del 2026 encontró a Anita Espasandín disfrutando del verano en Punta del Este, uno de los destinos más elegidos por las celebridades y familias argentinas para el descanso estival. En esta oportunidad, la arquitecta aprovechó el receso para compartir tiempo con sus dos hijos, su madre y su pareja, Benjamín Vicuña, en una estadía marcada por el relax, la naturaleza y la vida en familia. Tras varias semanas de jornadas soleadas y paisajes costeros, Anita decidió recopilar sus mejores momentos en un álbum fotográfico digital que compartió con sus seguidores.

“Mis hijos, mis mini guardianes…mi fortuna, mi mamá, su compañía y amor incondicional, Benjamín, mi mejor compañero. El mar que todo lo sana. Gracias enero”, escribió Anita como introducción a este recorrido visual y emocional por sus vacaciones. A través de sus imágenes, fue relatando la calidez de los días y la importancia de cada compañía en su vida.

Espasandín compartió un paseo al atardecer por la playa junto a sus hijos en Punta del Este

La madre de Anita disfrutó de una tarde de compras y artesanías típicas en el balneario uruguayo

Entre las postales más entrañables se destacó la presencia de su madre, quien viajó con la familia para compartir el verano en tierras uruguayas. En una de las fotos, se la vio sonriente en una feria de artesanías, con un vestido largo estampado en tonos verdes y azules, sandalias verdes y un sombrero de ala ancha, mientras sostenía una figura de pez rodeada de objetos coloridos y recuerdos típicos de la costa.

El ritmo de las vacaciones combinó momentos de descanso con actividades al aire libre y rituales cotidianos. En una de las postales, Anita caminó de la mano con sus hijos sobre la arena al atardecer, mientras el sol descendía sobre el horizonte y la playa se llenaba de familias y turistas bajo una intensa luz naranja. La escena, capturada desde atrás, reflejó la unión y la tranquilidad que caracterizaron el verano de la familia con los pequeños, frutos de una relación anterior.

Juegos de cartas, meriendas y desayunos formaron parte de los momentos cotidianos en familia

Benjamín y su pareja disfrutaron de un brindis a solas durante su paso por Punta del Este

Las mañanas y las tardes también estuvieron marcadas por desayunos y meriendas compartidas. En una foto, los chicos jugaron una partida de cartas en una mesa de madera, rodeados de café, medialunas y bebidas, mientras la vegetación del jardín asomaba tras las ventanas, generando un ambiente de calma y disfrute.

El mar, protagonista indiscutido de la temporada, fue el escenario de los juegos y la diversión. Durante los días de playa, la arquitecta y los niños se metieron entre las olas, en una escena de contraluz donde sus siluetas se recortaron sobre el agua brillante y el cielo parcialmente cubierto. La fotografía capturó la energía y la espontaneidad de los chicos y la conexión familiar en pleno verano.

Los momentos de pareja también tuvieron su lugar en el registro fotográfico. En una de las imágenes, Vicuña fue retratado sonriendo en un restaurante de playa, brindando con un cóctel y rodeado de una mesa con pan, salsas y copas. La postal transmitió complicidad y alegría compartida, sumando a la crónica visual del viaje. Las tardes en el jardín continuaron esa línea: Anita y Benjamín se relajaron sentados en bancos de madera, copas en mano, rodeados de vegetación e iluminados por una luz cálida que acompañó la caída del sol.

Vicuña y Espasandín compartieron un momento íntimo junto a una fogata con un impresionante atardecer de la costa esteña

La madre de Anita junto a sus dos nietos disfrutando del atardecer en la playa

También las actividades a caballo formaron parte de las vacaciones en familia

El cierre de cada jornada encontró a la pareja contemplando el atardecer junto a una fogata, en una postal donde el horizonte se tiñó de naranjas y rosados, y Anita apareció envuelta en un tapado estampado mientras Vicuña lució bermudas claras. La imagen resumió la calma y el romanticismo que atravesaron sus días en Punta del Este.

Las actividades familiares se completaron con paseos a caballo, donde los chicos, equipados con cascos, se prepararon para montar en un establo de madera y recibieron indicaciones de los encargados. El álbum también mostró momentos de descanso en interiores: la pareja posó sonrientes en un sofá de cuero, frente a una pared de piedra, ella luciendo un vestido largo en tonos beige y marrón.

La pareja disfrutó de unas copas de vino tinto mientras se relajaban en un jardín

A solas, Anita y Benjamín posaron juntos en el interior de la casa de veraneo

Como broche de oro, Anita se retrató caminando por la costa esteña y tomando un café (Instagram)

La playa, siempre presente, fue escenario de recorridas solitarias y momentos de reflexión. En una de las últimas imágenes, Espasandín caminó descalza por la orilla con una taza en la mano, vestida con un kimono largo y gorra negra, bajo un cielo gris que anticipaba el fin de la jornada. La serie de recuerdos se completó con un primer plano de caracoles esparcidos sobre la arena, resaltando la belleza simple y natural de la costa uruguaya.

De esta forma, Anita cerró enero rodeada de afectos, naturaleza y pequeños rituales de felicidad, compartiendo con sus seguidores una ventana íntima a sus días de descanso y agradecimiento en Punta del Este.