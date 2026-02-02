La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La China Suárez habló sobre su vida en Turquía y el vínculo con Mauro Icardi

Desde mediados del año pasado, la China Suárez decidió dar un giro radical a su vida y mudarse definitivamente junto a Mauro Icardi a Turquía. El cambio no solo afectó su rutina, sino también la de su familia, que la acompaña en este nuevo capítulo y la apoya en cada paso. La actriz, que siempre estuvo bajo la mirada del espectáculo, volvió a ser noticia en las últimas horas tras acompañar a Icardi y a sus hijos a la cancha.En medio de este presente familiar y profesional, la China se animó a abrir su corazón en una entrevista con La Mañana con Moria (El Trece).

Allí, Moria Casán le consultó sobre el vínculo que Icardi tiene con sus hijos y cómo es la dinámica diaria. “Para mí es fundamental, imaginate que si no quisiera a mis hijos, si no fuera bueno con mis hijos no hubiese ni llegado a enamorarme. Así que sí, la verdad que es un amor. Los chicos lo quieren mucho”, confesó la actriz, refiriéndose a la relación del delantero del Galatasaray con Amancio, Magnolia y Rufina. “Saben perfectamente el lugar que ocupa, ellos tienen a sus padres, pero acá pasan mucho tiempo con Mauro. Lo quieren mucho”, agregó, describiendo cómo la familia ensamblada se fue consolidando en un país y una cultura tan distinta a la argentina.

Sobre su presente junto a Icardi, la actriz se mostró contundente: “Estoy muy feliz, estoy todo el día con él. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo”. Respecto al nuevo panorama en la ciudad que ahora considera su hogar, comentó: “Me encanta que él sea el protagonista y que la gente lo quiera tanto. Lo hablaba con la psicóloga los primeros meses, yo trabajo desde chica y es la primera vez que me tomo un año sabático. Puedo estar con mis hijos, ir a reuniones y actos, cosas que me había perdido. Me gusta que así sea, que pueda salir del centro porque estuve expuesta desde muy chica”.

"Lo quieren mucho", aseguró la actriz al referirse al vínculo de sus hijos con su pareja (Instagram)

La China ahondó en los desafíos de la vida en el exterior y el vínculo con Icardi. “El que no es argentino nunca va a entender lo que es nacer ahí, vivir ahí nuestra cultura, nuestra gente y obviamente se extraña mucho, pero estoy bien acá, estoy muy feliz, estoy todo el día con él. Te une mucho, yo creo. A mí no me había pasado de vivir tantos meses fuera de Argentina y tuve la posibilidad estos meses de volver porque tuve que presentar La hija del fuego, ahora también vuelvo a presentar En el barro", explicó la actriz. “Entonces, cada dos meses, un mes, siempre volví a Argentina y ahí aprovecho estar con mis amigos, mi familia y todo. Así que no es que estoy hace un año fuera sin pisar mi país”, precisó ante Casán.

La actriz también reflexionó sobre cómo se transformó su vida cotidiana y su vínculo con la exposición mediática. “Nos volvimos un bloque. Es muy fuerte, no sé cómo explicarlo. Nunca me pasó que me afectara tan poco el afuera. Tampoco me pasó que estuviera tan lejos porque acá salgo y no me conocen, soy la novia de él”, aseguró, dejando en claro que la distancia y el anonimato en Turquía le dieron una nueva perspectiva.

La China Suárez reconoció cómo atraviesa su presente lejos del trabajo y acompañada de Mauro Icardi (Instagram)

Sobre el futuro, la China se sinceró ante la posiblidad de retomar sus proyectos laborales. “Seguro. Yo me lo tomo con tranquilidad. Había una serie, pero a mí lo que me pasa también es que para mí las relaciones a distancia, por lo menos conmigo, no funcionan. Y me gusta poder acompañarlo a Mauro, y seguramente cuando él se retire, la idea es volver a actuar y volver a hacer todo lo que vengo haciendo. Y ahí le tocará a él acompañarme a mí. Pero no tengo esa ansiedad ahora porque hice mucho el año pasado y está bien un descanso. Estoy descubriendo algo que no conocía”.

La actriz concluyó con una reflexión sobre su presente: “Yo no me puedo quejar. Tengo una vida divina. Mis hijos tienen salud. Estoy perdidamente enamorada. Tengo un hombre que me trata como una reina. Tengo trabajo, gracias a Dios. Le va bárbaro”.