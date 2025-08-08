La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

La casa a la que se mudarán la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

Desde que la China Suárez se mudó con Mauro Icardi a Turquía comenzó una etapa diferente en su vida, alejada de la Argentina y apostando a pleno a su romance con el ex de Wanda Nara, en medio de los permanentes conflictos. En Intrusos (América) contaron que los próximos días la pareja estrenará su flamante mansión y allí dieron detalles del viaje a Buenos Aires de Rufina Cabré y la posibilidad de que Nicolás Cabré vaya pronto al país europeo.

“Sabemos que la China Suárez se va a radicar en Turquía finalmente con Mauro Icardi, quien renovaría su contrato por dos años más, con lo cual ahí el cambio familiar es muy grande porque ella tiene dos hijos pequeños. Otra cosa también que hemos dejado pasar de largo es que Mauro Icardi, Dios sabe cuándo, volverá a ver a sus hijas que están acá”, comenzó contando Adrián Pallares en el ciclo de América.

“La información de Rufina es que la nena ya hizo la adaptación y que volvería con el padre”, agregó Rodrigo Lussich. “En este momento está viajando en un vuelo a Turquía hacia aquí, hacia la Argentina. Rufina está con sus dos hermanitos y con la niñera. Después, unos asientos más adelante, está la mamá de Eugenia con su pareja, con el novio y ellos están trayendo a todos los niños. Los más pequeñitos se quedarían con Benjamín Vicuña y Rufina, por supuesto con Cabré”, agregó Paula Varela.

Con un vestido largo total white, la China Suárez disfruta de su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi (Instagram)

“Rufina extrañaba un poco y dijo que ya que iba a venir a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días de nuevo en Argentina para ver a la gente que quiere, para estar con su papá y con sus amigos porque después de un tiempo más largo no va a poder viajar”, comentó la periodista.

Sobre este tema, Karina Iavícoli sumó un dato más. “Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre. No está nada mal porque él también le interesa saber dónde va a vivir ella como sus lugares y el colegio”, detalló. “No está mal si Cabré acepta este ofrecimiento”, pormenorizó.

Mientras que Pablo Layus puso en duda la versión. “En su momento, cuando le pregunté a Cabré con respecto a la posibilidad de que viaje a Turquía, después de que se dijo de que iba a tener una habitación especial, algo así como una casa adentro de otra. Me dijeron que era muy difícil porque Nicolás, más allá de los compromisos laborales, tiene agendadas un par de carreras para correr y no hay ninguna en Turquía. Al contrario, hay otros destinos”, aseguró.

La China Suárez con sus hijos en uno de los atractivos turísticos en Estambul

Luego, Iavícoli dio detalles de la lujosa propiedad a la que se mudará la pareja. “Tenemos en exclusiva dónde van a vivir porque entre hoy y mañana están haciendo la mudanza a esta súper mansión. Ya habíamos adelantado que es muy cerca del Bósforo. El barrio se llama Beşiktaş. Es un lugar increíble. Tiene toda la mezcla de la parte europea de Turquía con toda la modernidad. Hay de bares, teatros y galerías. Es espectacular”, describió.

“Eugenia está comprando los muebles. Me contó gente muy cercana, que estos son los pasos que ellos van dando, porque es una casa que la van a poner como nueva, con todas las comodidades y es un lugar realmente hermoso donde le va a permitir también a ella moverse sola si quiere”, pormenorizó la panelista del ciclo. “Tuvo varias ofertas de trabajo en Turquía y está viendo cuáles acepta porque la carga horaria de él es importante y está mucho tiempo fuera de la casa. Así, cada uno, aunque estén juntos, empieza a hacer su vida. Es hermoso el lugar”, resaltó.