Flor Torrente narró, que apenas había fallecido su padre, una persona le dijo: “¿Nos podemos sacar una foto?”

La actriz compartió cómo atravesó el duelo y la incomodidad de enfrentarse a la falta de sensibilidad de la gente en un momento íntimo y doloroso

A corazón abierto, Flor Torrente recordó la particular situación que atravesó a poco tiempo de morir su papá (Almorzando con Juana - El Trece)

A pesar de su esfuerzo por mantener la vida familiar lejos del foco mediático, Flor Torrente no teme mostrar su costado más sincero cuando se trata de hablar de lo que ocurre en la intimidad. En marzo pasado, la actriz atravesó una de las despedidas más duras de su vida: la muerte de su padre, Rubén Torrente. Desde entonces, Flor lleva adelante un proceso personal profundo para convivir con la ausencia, y recientemente se animó a compartir una situación tan incómoda como inesperada que le tocó vivir durante ese duelo.

Durante una reciente emisión de Almorzando con Juana (El Trece), Flor interrumpió la charla en la mesa para narrar un momento que, según sus propias palabras, resultó “muy terrible”. Mientras el tema giraba alrededor de los fanáticos que piden fotos en cualquier circunstancia, Torrente contó: “Mi papá falleció el año pasado, estaba resolviendo cosas de lo que significa el después y estaba hablando con una persona que me estaba ayudando a resolver eso y cuando terminamos la conversación me dijo ‘¿nos podemos sacar una foto?’”.

La actriz, aún conmovida por lo ocurrido, relató su reacción en ese instante. “Le dije que no. No sé en dónde estoy parada y usted me está pidiendo una foto, no conectó nunca con eso”. Flor remarcó que el duelo es un proceso complejo, donde las emociones y la percepción de la realidad se ven alteradas. “Es un proceso en donde uno está en una superficie paralela, no sé si estás pisando la tierra, es como que estás flotando y después uno se va adaptando a la vida y entendiendo que no estoy más con esa persona física”, reflexionó, dejando en claro el impacto que sigue sintiendo tras la partida de su papá.

La actriz perdió a su
La actriz perdió a su papá en marzo pasado y recordó la inesperada situación que vivió en medio del duelo (Archivo)

La pérdida de Rubén Torrente fue un golpe profundo para Flor. No fue sino hasta varias semanas después del fallecimiento que la actriz pudo hablar públicamente del tema. En un posteo conmovedor, expresó: “Y bueno… finalmente llegó ese día. El día que desde chiquitos sabemos que no queremos que llegue nunca, porque con solo pensarlo nos hacía llorar. Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas: Papá”. La frase resumió la angustia y el vacío de ese momento, que la familia y los amigos más cercanos ayudaron a sobrellevar, según confirmó Fabián Mazzei, esposo de Araceli González, en diálogo con Teleshow: “Rubén falleció hace dos semanas y (Flor) recién ahora pudo escribir algo. La estamos conteniendo sus amigos y sobre todo su mamá”.

En aquel mensaje, Flor compartió el torbellino de emociones que la atraviesan: “Por un lado, tan difícil, tan doloroso, tan latente, tan feroz; te atraviesa la vida entera mientras todo sigue. Pero por el otro, una enorme felicidad y amor, porque el dolor es tan grande como su presencia y huella en vida, con cada recuerdo, caricia, compañía, experiencias y risas”.

Una de las emotivas postales
Una de las emotivas postales que Flor eligió para recordar a su papá, Rubén (Instagram)

La actriz cerró su despedida con un tributo a los momentos compartidos y una promesa de reencuentro: “Nos volveremos a ver, Ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo: escuchando a nuestro amado Sir Rod, cuidando al pequeñín fortinero y cultivando la familia Torrente/Lezcano con mucho amor. Te amo y te extraño por siempre y para siempre. Gracias, papucho”.

En cada aparición pública y en cada mensaje, Torrente deja en claro que, detrás del glamour y la exposición, hay una mujer real que siente, atraviesa la pérdida y elige compartir su vulnerabilidad para conectar con quienes la siguen. Su testimonio, lejos de buscar lástima, invita a la reflexión sobre el respeto, la empatía y el valor de los vínculos, incluso en los momentos más difíciles.

Wanda Nara lanzó un comentario

Juan Alberto Mateyko sobre Julio

Nicki Nicole lanzó en los

La ácida reacción de Sabrina

El encuentro romántico entre Lewis

Flor Torrente narró cómo tras

Flor Torrente narró cómo tras la muerte de padre una persona le dijo: “¿Nos podemos sacar una foto?”

La embajada de Estados Unidos

