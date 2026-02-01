Sofí Morandi se prepara para un nuevo desafío en su carrera: “Siempre soñé con hacer esta obra”

"Las Cosas Maravillosas" con Sofi Morandi y dirección de Mey Scápola

El reloj marca las horas previas al debut y Sofi Morandi se detiene frente a la oportunidad largamente anhelada: Las Cosas Maravillosas retorna a la cartelera de Buenos Aires, y esta vez el deseo se convierte en realidad. “Siempre soñé con poder hacerla, cada vez que iba a ver una función me imaginaba ahí”, confiesa la actriz a Teleshow. Y se dispone a hablar del proyecto con que se estrenará este lunes 2 de febrero en el Metropolitan y con el que se propone llegar al menos hasta abril.

“Es una experiencia teatral que habla del amor, la solidaridad y las cosas básicas de la vida que a todos nos parecen maravillosas”, define Morandi a horas de que se levante el telón. Y desde su sencillez, ese concepto abre un juego tan personal como infinito. Los nervios y el entusiasmo no se disipan al subir a escena y cada función propone una apuesta inédita en su recorrido como actriz: la cercanía con el público y la construcción colectiva de una experiencia luminosa, en el rol de narradora de una trama conmovedora, bajo la dirección de Mey Scapola.

Morandi encara este desafío después de pasar una larga estadía en Uruguay, donde participó en la filmación de la tercera temporada de Porno y helado, la serie dirigida y protagonizada por Martín Piroyanski. La actriz describió el rodaje como una suerte de “viaje de egresados”, ya que el equipo uruguayo y los actores argentinos habían generado un ambiente de confianza y diversión a lo largo de los años.

Sofía Morandi debuta en Buenos Aires con la obra 'Las Cosas Maravillosas' en el Multiteatro a partir del 2 de febrero (Maximiliano Luna)

“Fue una experiencia hermosa” sintetiza sobre su experiencia en un destino cada vez más visitado por las producciones locales. Y ahora se prepara para un desafío distinto a todos los que experimentó en su carrera como actriz. Una suerte de unipersonal interactivo, una terapia colectiva con protagonistas itinerantes, que invita a la reflexión y a la sensibilidad escapando a los lugares comunes.

—¿Cómo te llegó la propuesta para sumarte a esta obra?

—La propuesta me llega a través del productor Tommy Rottemberg y la directora Mey Scápola y es una obra que ni bien la vi la primera vez con Peter Lanzani, me encantó. Después la vi un montón de veces con diferentes protagonistas: Franco Massini, Cande Vetrano, Natalie Pérez, Fer Dente. Me fascinó porque es muy distinta a las otras obras que había visto, me imaginaba que podía ser una obra re linda para hacer, pero no me sentía preparada o segura y no tenía ninguna propuesta todavía. Y finalmente esa propuesta llegó.

La directora Mey Escápola y el productor Tommy Rottemberg invitaron a Morandi a sumarse a 'Las Cosas Maravillosas', una obra que la actriz ya admiraba (Gentileza Prensa)

—¿Por qué sentís que es una obra distinta a las demás?

—Tiene como un misterio alrededor...se genera una interacción con el público, que es muy importante, es como una especie de experiencia teatral. Eso la hace súper original y, a la vez, el libro es algo muy tierno, tiene momentos de humor, de comedia, y también de reflexión. La gente es parte de la obra, literalmente hay sillas arriba del escenario, y como las salas en el Multiteatro son chicas, es más íntima y se genera algo colectivo, muy emocionante y novedoso.

—¿Qué te produjo la primera vez que la fuiste a ver?

—Me produjo asombro, sorpresa, porque no esperaba ser parte. En un momento me encontré participando de la obra. Si bien el público no es protagonista, todos estábamos ayudando al narrador a contar la historia. Desde ese momento, te sentás en la butaca y entendés el registro, decís: “Estamos todos acá escuchando lo que tiene para contar la narradora”. Eso me gustó. Después me generó mucha ternura. La obra tiene un lado muy luminoso de la vida. Si bien habla de suicidio, depresión, salud mental, no va al golpe bajo. Y cuando termina, te vas contento.

Sofi Morandi relata cómo una historia con humor, amor y reflexión busca transformar cada función en un encuentro único en Buenos Aires (Maximiliano Luna)

—¿Cómo fue el proceso de ensayos y el trabajo con la dirección de Mey Scápola?

—Por suerte ya conocía a Mey, la admiraba mucho como actriz, me parecía un diez. No la conocía como directora y la verdad es que hizo el proceso muy claro. Es muy decidida a la hora de expresarse, que es algo que tienen los directores que también son actores, y a mí me gusta ser dirigida por gente así, porque sabe cómo expresarte lo que quiere ver arriba del escenario. No te dice cómo hacerlo, pero te sabe guiar. Así que me sentí súper contenida y fue muy lindo el proceso. Después vino el desafío de estudiarme toda una letra, porque es una hora hablando yo sola. Entonces, hasta no aprenderme de memoria la página uno, no pasaba a la página dos. Y así hasta la 60.

—¿Cómo vivís el recorrido desde tus inicios como influencer hasta esta etapa en el teatro?

—Estoy súper agradecida con eso y no de un lado egocéntrico, sino sincero. Y orgullosa de seguir esa necesidad de hacer cosas o de escucharme qué tengo ganas de hacer y qué no, según el momento. Hace unos años no estaba lista para hacer esta obra, pero este año me sentí lista dentro de mi cabeza. Esto es algo que nunca hice, es un desafío, es algo nuevo, voy intentando llenar la mochila con más herramientas y soy medio ñoña con esas cosas. Siempre pienso los proyectos en base a si me va a hacer crecer, si me gusta, si me divierte. Divertirme lo priorizo también, aunque suene naif. Y así, sigo eligiendo.

La actriz describe 'Las Cosas Maravillosas' como una experiencia teatral íntima que explora el amor, la solidaridad y la salud mental (Maximiliano Luna)

—Se te ve desbordante de felicidad con esta nueva etapa...

—¡Ay, sí! Muy feliz y también muy nerviosa (risas).

—¿Qué significa para vos “Las Cosas Maravillosas”?

—Para mí es una experiencia teatral que habla del amor, la solidaridad y las cosas básicas de la vida que a todos nos parecen maravillosas.

—¿Cómo cuáles?

—Como, por ejemplo, sabe cuál es el tango favorito de tu abuelo.

*Las cosas maravillosas. Estreno lunes 2 de febrero en el Metropolitan, Corrientes 1283. Funciones viernes y sábado