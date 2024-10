Sofi Morandi le contó a Moria Casán que salió con una compañera de trabajo: “Fue mi primera novia”

Sofi Morandi le contó a Moria Casán por primera vez que salió con una bailarina compañera de trabajo y que fue su primera novia

En las últimas horas Sofi Morandi sorprendió a sus seguidores y a Moria Casán con una confesión sobre su vida amorosa. En su visita al programa Nave Nodriza que conduce la One, la actriz compartió por primera vez detalles íntimos sobre su relación de pareja y contó que fue con una mujer.

Con 27 años, Morandi consolidó una sólida carrera en el teatro y la televisión. Alcanzó la fama en las redes sociales, protagonizó varias obras de teatro y ganó el Bailando 2018 junto a Julián Serrano, quien en su momento fue señalado como su pareja. Esto último fue algo que Moria recordó durante la nota.

“La relacionaron sentimentalmente en ese momento con Julián Serrano”, comenzó diciendo la One, aunque ella lo negó. Y es que lo que comenzó como una conversación sobre su carrera y su irrupción en las redes sociales, rápidamente derivó en un terreno más personal. Moria, conocida por no rehuir temas íntimos, llevó la conversación hacia los rumores que en su momento vinculaban a Sofi con su compañero, y luego lanzó una pregunta directa: “¿Con quiénes tenés más acercamientos? ¿Chicos, chicas?”.

Sofia Morandi y Julian Serrano fueron los campeones del Bailando 2018 (Fotos: LaFlia / Negro Luengo)

“Estoy recientemente soltera. Mi primera y última pareja fue una mujer. Estoy duelando”, confesó la actriz ante la pregunta de la conductora y además, agregó: “Me siento súper cómoda acá, pero no hablo tanto de mí, como que me cuido en ese sentido, pero sí, nunca había vivido una separación”.

Ante su respuesta, Moria, intrigada por la confesión, continuó indagando: “¿Fue tu primera pareja chica o tu primera pareja de la vida?”, preguntó. Por su parte, Sofi aclaró: “Mi primera pareja, pero encima mujer”. En ese sentido, la actriz explicó que, aunque se había considerado bisexual desde la adolescencia, esta fue la primera vez que se enamoró de una mujer: “Charlado con mi familia lo vivo así desde adolescente, pero nunca me había pasado como de enamorarme de una mujer”, reconoció. “Fue re loco, me abrí a la experiencia”, añadió.

A su vez, Morandi explicó que su expareja era una compañera de trabajo: “No me gusta hablar mucho, como que la cuido a ella también, pero era bailarina en un musical en el que trabajamos juntas”. Sin dar demasiados detalles, Sofi la describió como una persona “muy talentosa, para el baile y es cantante también”.

Moria Casán elogió a Sofi Morandi por las declaraciones que hizo en su programa

Respecto a cómo comenzó la relación, la actriz explicó que fue algo progresivo: “Fue como ‘Ah, esto ya va para algo más serio’. Empezaba todo muy como coqueteo, histeriqueo. Es como cuando arrancacás con un chabón, como medio haciéndote la linda, como un juego, pero después ya te empezás a ver cada vez más seguido”, explicó.

Este romance, que duró aproximadamente dos años, terminó recientemente, por lo que Sofi confesó que la tiene atravesando un duelo: “Nunca había vivido una separación”, comentó la actriz, reconociendo lo difícil que fue para ella el proceso. Cabe destacar que, ante las declaraciones de la actriz, Casán utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a Morandi: “Genia. Congratulations por tu libertad“, escribió a través de su cuenta de X (antes conocida como Twitter).

Actualmente, Sofi Morandi se encuentra en un gran presente profesional y creciendo en su carrera artística. Tuvo un protagónico en la obra El mago de Oz , y participó en exitosas producciones como las series Go! Vive a tu manera de Netflix y Porno y helado de Prime Video. También estuvo como panelista junto a Migue Granados en el streaming Olga y cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram.