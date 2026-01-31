Teleshow

Chechu Bonelli contó el terrible accidente que sufrió y la aparición de su fallecida madre: “Me salvó”

La situación límite que la modelo y periodista vivió en la ruta 9 mientras manejaba su camioneta en el año 2009 volvió en una charla con Matías Martin en Todo Pasa

Chechu Bonelli recordó un terrible accidente que tuvo y la conexión con su mamá: "Me salvó"

Chechu Bonelli, figura reconocida de la televisión y el modelaje, relató un suceso que cambió su vida: un accidente automovilístico tras el cual llegó a creer en la intervención de su mamá fallecida. Bonelli perdió a María del Carmen en 2008, víctima de cáncer. Pero atribuye a ese vínculo materno un “milagro” que, según su testimonio, la salvó de la muerte.

En la conversación con Matías Martin en Todo Pasa, de Urbana Play, Bonelli recordó el significado de algunos tatuajes que se borró y la unían a su madre. “Este decía en frase en árabe ‘en mi corazón por siempre por mi mamá’. Pero después que se puso difícil todo lo de Medio Oriente, dije no, no sé si letras en árabe”, explicó sobre su decisión de eliminar ese tatuaje. También señaló que todos sus tatuajes se los hizo Fer Colombo. “Me lo hice después de un accidente de auto que tuve. Me la pegué mal", confesó.

En referencia al accidente, Bonelli detalló: “Estaba volviendo de San Nicolás para Buenos Aires y era la época en la que el telepase —el sistema electrónico de peaje— no era tan frecuente y había que pagar en efectivo. Se me había caído la plata y, precavida, dije no, bueno, no sé, estaba como a diez kilómetros del peaje". La situación se volvió peligrosa en cuestión de segundos. “Me fui a bajar y se ve que moví el volante un poco y me fui a la banquina. Cuando quise volver, el auto empezó a patinar y se empezó a trabar el volante. Fue horrible, horrible. Y ahí volcó”, relató.

Chechu Bonelli habló sobre el
Chechu Bonelli habló sobre el terrible accidente que tuvo en el 2009

La escena fue angustiante. “Sí, trompos, todo. Y veía cómo los camiones pasaban y yo decía chau, me la pongo. Dije ¡no!”, continuó. A pesar del miedo, insistió en cada detalle. “Sola estaba adentro: ‘¡Por favor, no!’. Yo gritaba mientras el auto daba vueltas”.

Ante la consulta de si viajaba acompañada, Bonelli recalcó: “Sola. Y me acuerdo que... Me encantaría volver a encontrarme con esos dos hombres que pararon a ayudarme”. En ese instante, el miedo fue absoluto. “Lo primero que dije fue: ‘No me quiero morir, no me quiero morir’. Uno de ellos me respondió: ‘No, tranquila, pará’. Me ayudaron a recuperar los celulares que habían volado por todas partes y me dijeron: ‘Llamá a tu papá y decile que estás bien. Después le contás lo que te pasó’”.

Luego del rescate, Bonelli fue llevada de urgencia al hospital de Baradero. “Terminé internada en Baradero, de donde es mi exmarido (el futbolista Darío Cvitanich). Muy loco todo”, comentó. Más tarde fue trasladada a San Nicolás, su ciudad natal. “Me acuerdo que esa semana llegué a la clínica de San Nicolás y le dije a mi papá: ‘Que no me metan en la misma habitación en la que estaba internada mamá’. Mi mamá falleció de cáncer, entonces yo relacionaba todo eso”, reveló.

Chechu Bonelli disfruta del verano en Pinamar
Chechu Bonelli disfruta del verano en Pinamar

El episodio dio un giro inesperado y emotivo después del vuelco. “Lo más loco fue que cuando el auto frenó, que quedó para arriba, se me cae el parasol y yo viajaba siempre con una foto de mi mamá, mi sobrina y yo. Cuando abro los ojos, lo primero que hago es ver la foto de mi mamá con mi sobrina y conmigo. Y dije: ‘Listo, chau. Fue ella’. Me podría haber matado. Yo creo que me podría haber matado”, expresó.

Preguntada por lo que pensó en ese momento, Bonelli fue contundente. “No, no, yo creo que... Me agarra piel de gallina. Creo que me salvó ella sin dudarlo, pero nunca estuve tan cerca como en ese momento”, aseguró.

La preocupación por su estado de salud la acompañó durante días. “Y aparte, después es saber si va a estar todo bien, ¿viste? Porque el sacudón que te diste, yo decía: ‘Listo, chau, la quedo’. Pensaba que me había quebrado algo. Toda esa semana estuve con dolor de cuerpo, de cabeza. Pero me hicieron todos los estudios, estuvo todo bien, pero la saqué barata”.

Este testimonio dejó en Bonelli la certeza de que, incluso en circunstancias límite, los lazos familiares pueden sentirse presentes. Su experiencia refuerza su fe en la posibilidad de recibir ayuda de quienes ya no están físicamente, encontrando en ello una inesperada fuente de fortaleza.

