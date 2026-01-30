River Plate anunció un acuerdo histórico con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live por 110 millones de dólares

La firma del histórico acuerdo de River Plata con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live

River Plate firmó un acuerdo histórico por 110 millones de dólares más impuestos con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live para la organización exclusiva de espectáculos en el estadio Mâs Monumental durante diez años a partir del 1 de enero de 2027, según detalló el club en un comunicado oficial. El convenio también incluye los derechos de denominación del estadio y nuevas condiciones para la explotación comercial de eventos.

Del monto total, 80 millones de dólares corresponden a un mínimo de 120 fechas de espectáculos a lo largo del contrato, mientras que 30 millones de dólares están asignados al derecho de denominación del estadio, informó River Plate. En caso de que la cesión de marca genere ingresos superiores a esa suma, el excedente será repartido entre el club y las productoras. Además, River Plate mantiene la potestad de evaluar y aprobar cualquier marca que se proponga para el nombre oficial del estadio.

En cuanto a la distribución de roles, Live Nation Entertainment —empresa líder mundial en entretenimiento en vivo responsable de más de 40.000 eventos anualmente— estará a cargo de la coordinación general del acuerdo. DF Entertainment, quien ya organiza espectáculos internacionales en el estadio desde 2022, manejará todas las presentaciones internacionales. Por su parte, Dale Play Live se encargará de la agenda de artistas latinos en el Mâs Monumental.

El contrato estipula la cesión anual de doce fechas con sus respectivos derechos comerciales y operativos. Si se superan esas fechas en un año, River Plate recibirá ingresos adicionales determinados por el valor de cada evento extra. El diseño del acuerdo busca asegurar la planificación financiera a largo plazo y el crecimiento institucional, y refuerza el control del club sobre la utilización de su nombre y marca.

Entre los beneficios para la comunidad riverplatense, el acuerdo prevé una preventa preferencial de hasta 10.000 entradas por artista para socios y socias en cada espectáculo, según informó el club. De este modo, se garantiza que una parte significativa de la oferta de espectáculos de relevancia internacional estará destinada de manera prioritaria a la masa societaria y a los hinchas en el estadio.

La firma del convenio se asocia directamente con el proyecto de ampliación y modernización del estadio Monumental, que elevará su capacidad a 101.000 espectadores y ofrecerá nuevas coberturas, explicó Stefano Di Carlo, presidente de River Plate: “Es un día histórico, que tiene antecedentes, que tiene un recorrido, que tiene que ver con un proceso histórico”. Di Carlo subrayó que el plan de financiamiento se sustenta en fondos de bancos internacionales y en los ingresos corrientes generados por la nueva obra.

El comunicado oficial resaltó que la estructura financiera del acuerdo busca proveer “estabilidad y previsibilidad” a las cuentas del club. La mayor parte de los fondos se desembolsará durante el primer año del acuerdo, lo que permitirá planificar inversiones en fútbol profesional, respaldar los proyectos de infraestructura y reducir la deuda institucional. El resto de los ingresos se entregará de forma progresiva, acompañando la fase de construcción y operación de la nueva infraestructura. Esta estrategia, según Di Carlo a Infobae, “permite afrontar capital e intereses sin comprometer el presupuesto del fútbol”.

Con este convenio, River Plate fortalece su posición como referente regional en la gestión de recintos deportivos y el entretenimiento en vivo, amplía su proyección internacional y establece un nuevo estándar en la explotación de estadios en América Latina. El club consolida así su presencia tanto en lo deportivo como en lo institucional, combinando su tradición con innovación comercial.

De esta manera, River Plate refuerza una economía ordenada y avanza en sus objetivos deportivos y sociales, potenciando su crecimiento y liderazgo de cara al futuro.