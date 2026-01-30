De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Teleshow

En las calles vibrantes de Villa Carlos Paz, entre marquesinas luminosas, turistas y la energía inconfundible del verano, Nacho Castañares vive días de vértigo y nuevos comienzos. El joven que supo ganarse el cariño del público en Gran Hermano hoy transita su primera temporada teatral, y lo hace a lo grande: cada noche sube al escenario del teatro Candilejas 1 como parte del elenco de Suspendan la boda, rodeado de figuras como Nazarena Vélez, Barbie Vélez, Santiago Caamaño y Roly Serrano. En medio de aplausos, desafíos y la adrenalina del vivo, Nacho se enfrenta a la experiencia única de conquistar al público cordobés desde las tablas, dejando atrás el formato televisivo para sumergirse en el mundo del teatro. Sobre este presente agitado y lleno de aprendizajes, el exhermanito habló en exclusiva con Teleshow.

Pero el teatro es solo una de las piezas que conforman el rompecabezas de su rutina. A las funciones diarias se suman transmisiones de streaming, conducción de eventos, encuentros con fans y una agenda mediática que no parece dar respiro. Así, Nacho se consolida como uno de los rostros más versátiles y prometedores de la temporada serrana, apostando todo a la pasión, el trabajo y el carisma que lo llevaron desde la “casa más famosa del país” a los escenarios más emblemáticos del verano argentino.

¿Qué significa para vos debutar como actor en una temporada tan importante como la de Carlos Paz?

La verdad que estoy muy contento. Nada mejor que un escenario como Carlos Paz, una plaza tan importante y con tantos espectáculos. Hacer una comedia como “Suspendan la boda”, que se repite, mejorada acá en Carlos Paz y encima con presencia de artistas que son genios. Muy feliz porque es realmente increíble.

¿Cómo sentiste el desafío de sumarte a un elenco con figuras de tanta trayectoria?

—Es muy loco porque a todos, obviamente, los conocía de antes de laburar con ellos y compartir escenario era un desafío, porque ellos no solo venían de hacer la comedia el año pasado, sino que también son actores que tienen mucha trayectoria y era mi primera vez. Por suerte me ayudaron un montón, siempre predispuestos, me corregían para bien, me marcaban cosas, me tenían paciencia. Sin duda, si hoy mi personaje sale bien o la gente se va feliz con el desarrollo, es por la ayuda que me dieron ellos y la directora.

¿Qué fue lo que más te sorprendió del público cordobés y de la experiencia en Carlos Paz?

Me encanta Córdoba, todo lo que tiene. He venido varias veces a trabajar y siempre la pasé muy bien. Ahora, estando más tiempo, casi dos meses y medio, me permite conocer un montón de cosas, viajar, recorrer lugares hermosos. Y sobre todo la gente, que es un amor, nos saluda siempre en la calle, muy respetuosa y con una sonrisa. Eso es lo mejor que tiene.

¿Notas alguna diferencia entre el público cordobés y el de Buenos Aires, tanto arriba del escenario como en la calle?

Siempre la gente del interior es mucho más cálida, se siente más cercana. Acá te hablan como si fueras parte de su familia, ya encaran la conversación de otro lado. Y además de ser muy respetuosos, tenemos varios chistes en la obra sobre Córdoba y Carlos Paz, y creo que eso les encanta porque los hace sentir cómodos con sus costumbres.

¿Imaginabas verte en este rol de actor?

—Sí, sin duda que sí. Era algo que me imaginaba haciendo, aunque no tan rápido ni con un papel tan importante. Desde chico me gustó, pero le di más importancia al deporte y al fútbol. Ahora que hice mi primera temporada y estoy actuando, tengo ganas de seguir formándome y que esto sea el primer paso de una carrera larga.

¿Cómo fue el proceso de preparación para tu personaje?

—Había hecho algunas cosas cortitas de actuación antes, pero para esta obra arrancamos a ensayar los primeros días de octubre. Ya tenía el guion leído y aprendido, y de octubre a diciembre fuimos preparando el personaje, entendiendo los chistes y los tiempos. Fue un desafío muy lindo, y por suerte el elenco y la directora me tuvieron mucha paciencia.

—Con experiencia en televisión, streaming y ahora teatro, ¿en qué medio te sentís más cómodo o qué te gustaría seguir explorando?

Sinceramente, me gusta todo. Me encantaría que mi carrera incluya televisión, medios, conducción en streaming o tele, y actuación. Me veo chico, hay tiempo para todo, y todo lo que hice lo disfruté, así que quiero que siga siendo así.

¿Cómo fue la experiencia de que tu papá te viera por primera vez en el teatro?

—Sí, vino mi viejo el finde. En el momento no me sentía nervioso, pero cuando se iba acercando la obra, sí estaba un poco más tenso. Querer demostrarle lo bien que lo hacés a tu papá te pone más presión, pero salió bárbaro. Cuando vino a la segunda función, ya estaba más relajado. Se fue súper feliz, le encantó, me dijo que estaba fascinado con el laburo de todos y con mi crecimiento. Fue un mimo que él disfrute lo que preparé tanto tiempo.

¿Qué importancia tuvo el apoyo de tu familia, incluso desde tu paso por Gran Hermano?

Siempre me apoyó en todo. Toda mi vida fue una relación super cercana y siempre me dijo que haga lo que haga, lo disfrute y siempre busque mejorar y escuchar a quienes te marcan cosas. Siempre me acompañaron, desde que jugaba al fútbol hasta el stream y ahora la actuación. Estoy muy agradecido, fue muy importante para mí.

¿Cómo viviste la nominación de los Premios Carlos?

Es muy lindo y una recompensa al trabajo. Pero lo más importante es que la gente se va feliz, muchos vuelven a ver la obra y traen más gente. Eso no tiene precio y con eso estamos re felices.

¿Vas a tener alguna participación en Gran Hermano: Generación Dorada?

—Seguramente sí, estamos tratando de definir. Gran Hermano me encanta, mueve pasiones y siempre es lindo estar. Salí de ahí y siempre voy a estar agradecido. Ahora coincide con la temporada de Carlos Paz, pero ojalá se arregle todo para poder estar porque me encanta.

¿Te gustaría volver a entrar a la casa de Gran Hermano?

—Eso era algo que me pasaba la primera edición siguiente a la mía porque tenía muchas ganas de entrar o volver a jugar. Pero hoy siento que puedo aportar más de afuera y estoy contento con mi mundo afuera, así que me quedo de este lado.

¿Qué tenés pensado para este 2026? ¿Te gustaría seguir apostando por la actuación o encarar nuevos proyectos?

—Sí, sin duda. Me gustaría que este 2026 venga acompañado de algún proyecto de actuación. Ojalá seguir con Suspendan la boda por mucho tiempo más, pero también grabar alguna serie, miniserie o película. Algo de eso me encantaría y siento que lo disfrutaría mucho, así que ojalá que aparezca este año.

Fotos: Gentileza de Agencia Alcaza.

