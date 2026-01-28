Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

Los Premios Carlos, un símbolo de distinción en la escena teatral argentina, reconocen año tras año a quienes nutren la cartelera de Villa Carlos Paz con su talento y creatividad. Desde su instauración en la década del 80, se han consolidado como un termómetro de cada temporada, distinguiendo a figuras consagradas y nuevas revelaciones en una celebración donde convergen géneros, estilos y generaciones diversas.
La gala de la edición 2026 se realizará el lunes 2 de febrero en el hotel Eleton, y al igual que en la edición anterior, la conducción estará a cargo de Agustina Vivanco y Marcelo Arias. A partir de las 18, el evento desplegará la alfombra roja para recibir a artistas, productores y elencos, mientras que la entrega de premios está pautada para las 19, marcando el inicio de una noche de reconocimientos y emociones. La transmisión podrá seguirse en el canal de YouTube de la Municipalidad de Carlos Paz.
Este año, la ceremonia incluirá nominaciones especiales: Carlos 2026 especial del jurado, Carlos 2026 “Ramón Yarda”, Carlos 2026 a la trayectoria, Carlos de Plata, Carlos 2026 consagración, Carlos de la gente y Carlos de Oro. Además, contará con la distinción in memoriam en homenaje a los artistas que fallecieron.
En cuanto a las obras, Soy mestiza encabeza por alto margen las preferencias previas con 15 nominaciones, seguida por Trum malambo con 10, marcando un predominio por los espectáculos de destreza y baile. Recién en el tercer y cuarto lugar están las comedias, representadas por Corto-circuito y Ni media palabra, con 8 y 7 nominaciones respectivamente. A continuación, el listado completo de candidatos en cada una de las categorías.
Todos los nominados a los premios Carlos 2026
Mejor sonido
- Un cacho de mi vida
- Épico legendario
- Soy mestiza
- Nancy Anka, íntimo
Mejor libro
- Ni media palabra
- Es complicado
- Sueño de una noche rock
- Filomena Marturano
- El cuarto de Verónica
Mejor espectáculo infantil
- Super cachorros: el poder de la imaginación
- Chau señor miedo
- Viaje jurásico 2
- Las K-pop vs Brainrots
Mejor espectáculo musical infantil
- Ya suena Bandin
- Monster Buu Band
- Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- El show de Sofy
- Verano con Solcito
- Guardianes de sueños
Espectáculo a la gorra
- Manos que hablan
- El circo de luz
- El experimento de la semana blanca
Mejor labor humorística en espectáculo
- Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show
- Andrés Teruel - Trum Malambo
- Alejandro Diagostino - Soy mestiza
- Zaul Showman - Choriando al futuro
Mejor espectáculo humorístico
- Florigonal
- Pirulo en el aire
- Circo Marisko, Monoargentum
- Caos de risa
- Choriando al futuro
Mejor show musical
- Noche del cuarteto
- Soy mestiza
- Nancy Anka, íntimo
- Un cacho de mi vida
Mejor cantante femenina
- Elena Guarner - Un cacho de mi vida
- Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo
- Mariana Clemenceau - Soy mestiza
- Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show
- Elianna - Kantarsis
Mejor cantante masculino
- Jonatan Bisotto - Trum Malambo
- Daniel Caminos - Peñalma
- Marcelo Tejeda - Kantarsis
- Gabriel Polidoro - Cantame una historia
- Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida
- Marcelo Santos - Solo Tango
Mejor show humorístico-musical
- Cantame una historia
- Soy mestiza
- Que cacho de show
- Trum Malambo
Mejor diseño escenográfico
- Corto-circuito
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Ni media palabra
Mejor escenografía virtual
- Magnyfico show, la leyenda continúa
- Soy mestiza
- Épico legendario
Mejor actor de reparto
- Mariano Martínez - Ni media palabra
- Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
- Sebastián Almada - Corto-circuito
- Bicho Gómez - Ni media palabra
- Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa
- Héctor Pazos - Felices los 4
Mejor actriz de reparto
- Viviana Saccone - Corto-circuito
- Tania Marioni - El cuarto de Verónica
- Elisa Anchino - Filomena Marturano
Mejor humorista
- Fernando Pailos - Caos de risa
- Carla Dogliani - Caos de risa
- Gladys Florimonte - Florigonal
- Sergio Gonal - Florigonal
- Cacho Buenaventura - Qué cacho de show
- Miguel Martín - Choriando al futuro
- Camilo Nicolás - Es por ahí
Mejor diseño de iluminación
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Épico legendario
- Soy mestiza
- Trum Malambo
Mejor vestuario
- Soy mestiza
- Trum Malambo
- Argentinos hasta la muerte
Mejor espectáculo cordobés
- Pirulo en el aire
- Filomena Marturano
- Cuervo, el límite es el agua
- La noche del cuarteto
Mejor dirección de espectáculo
- Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock
- Ángel Carabajal - Soy mestiza
- Facundo Lencina - Trum Malambo
- Willy Magia y Mago Matus - Epico legendario
Mejor dirección teatral
- Diego Ramos - Corto-circuito
- Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
- Ernesto Medela - Es complicado
- Nicolás Cabré / Rocío Pardo - Ni media palabra
- Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor cuerpo de baile
- Sueño de una noche de rock
- Trum Malambo
- Soy mestiza
Mejor ejecución musical en vivo
- Solo Tango
- Soy mestiza
- Un cacho de mi vida
- Sandro, el homenaje
Mejor actuación masculina en infantil
- Diego Cabaña - Viaje jurásico 2
- Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Máximo Girardi - Chau señor miedo
Mejor actuación femenina en infantil
- Florencia Liserre - Monster Buu Band
- Valentina Otero - Viaje jurásico 2
- Catalina Blanco - Super cachorros: el poder de la imaginación
- Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Flavia Pereda - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
- Agostina Becco - Monster Buu Band
Mejor actor transformista
- Javier Hong - Con risas vivir
- Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
- Miami Glam - Con risas vivir
Mejor espectáculo de varieté
- Cocodrilo, el gran show
- Magnyfico show, la leyenda continúa
- Con risas vivir
Mejor atracción en espectáculo
- Matías Ramírez - Qué cacho de show
- Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
- Julieta Poggio - Corto-circuito
- Mago Raffer - Qué cacho de show
- Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa
Mejor bailarín
- Facundo Lencina - Trum Malambo
- Javier Leiva - Soy mestiza
- Emiliano Luna - Soy mestiza
Mejor bailarina
- Constanza Urquiza - Trum Malambo
- Belén Medina - Trum Malambo
- Cynthia Campano - Soy mestiza
Mejor comedia
- Felices los 4
- Suspendan la boda, la magia continúa
- Corto-circuito
- Ni media palabra
Mejor comedia dramática
- Es complicado
- Rotos de amor
- Filomena Marturano
Revelación de la temporada
- Ana Paula Buljubasich - Corto-circuito
- Pablito Castillo - La risa que me parió
- Thiago Abregu - La noche del cuarteto
- Máximo Girardi - Chau señor miedo
Mejor actor
- Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock
- Fabio Aste - El cuarto de Verónica
- Pablo Alarcón - Es complicado
- Nicolás Cabré - Ni media palabra
- Pedro Alfonso - Corto-circuito
- Alejandro Müller - Felices los 4
Mejor actriz
- Silvia Kutika - El cuarto de Verónica
- Betina Capetillo - Felices los 4
- Claribel Medina - Es complicado
- Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa
- Stefani Curró - Filomena Marturano
Mejor producción
- Verónica Vaira / Pardo Producciones
- Galaxias Creativas
- Ángel Carabajal, Punt Vermell, Letona Producciones
- Pardo Producciones