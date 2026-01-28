Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

Nicolás Cabré, Pedro Alfonso, Julieta Poggio, Mariana Clemenceau y Nazarena Vélez, protagonistas del verano 2026

Los Premios Carlos, un símbolo de distinción en la escena teatral argentina, reconocen año tras año a quienes nutren la cartelera de Villa Carlos Paz con su talento y creatividad. Desde su instauración en la década del 80, se han consolidado como un termómetro de cada temporada, distinguiendo a figuras consagradas y nuevas revelaciones en una celebración donde convergen géneros, estilos y generaciones diversas.

La gala de la edición 2026 se realizará el lunes 2 de febrero en el hotel Eleton, y al igual que en la edición anterior, la conducción estará a cargo de Agustina Vivanco y Marcelo Arias. A partir de las 18, el evento desplegará la alfombra roja para recibir a artistas, productores y elencos, mientras que la entrega de premios está pautada para las 19, marcando el inicio de una noche de reconocimientos y emociones. La transmisión podrá seguirse en el canal de YouTube de la Municipalidad de Carlos Paz.

Este año, la ceremonia incluirá nominaciones especiales: Carlos 2026 especial del jurado, Carlos 2026 “Ramón Yarda”, Carlos 2026 a la trayectoria, Carlos de Plata, Carlos 2026 consagración, Carlos de la gente y Carlos de Oro. Además, contará con la distinción in memoriam en homenaje a los artistas que fallecieron.

Mariana Clemenceau y Ángel Carabajal, protagonista y productor de Mestiza (Instagram)

En cuanto a las obras, Soy mestiza encabeza por alto margen las preferencias previas con 15 nominaciones, seguida por Trum malambo con 10, marcando un predominio por los espectáculos de destreza y baile. Recién en el tercer y cuarto lugar están las comedias, representadas por Corto-circuito y Ni media palabra, con 8 y 7 nominaciones respectivamente. A continuación, el listado completo de candidatos en cada una de las categorías.

Todos los nominados a los premios Carlos 2026

Mejor sonido

Un cacho de mi vida

Épico legendario

Soy mestiza

Nancy Anka, íntimo

Mejor libro

Ni media palabra

Es complicado

Sueño de una noche rock

Filomena Marturano

El cuarto de Verónica

Agustina Vivanco será una de las conductoras de la entrega

Mejor espectáculo infantil

Super cachorros: el poder de la imaginación

Chau señor miedo

Viaje jurásico 2

Las K-pop vs Brainrots

Mejor espectáculo musical infantil

Ya suena Bandin

Monster Buu Band

Cuentos y canciones de María Elena Walsh

El show de Sofy

Verano con Solcito

Guardianes de sueños

Espectáculo a la gorra

Manos que hablan

El circo de luz

El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo

Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show

Andrés Teruel - Trum Malambo

Alejandro Diagostino - Soy mestiza

Zaul Showman - Choriando al futuro

Mejor espectáculo humorístico

Florigonal

Pirulo en el aire

Circo Marisko, Monoargentum

Caos de risa

Choriando al futuro

Oficial Gordillo, candidato por su trabajo en el espectáculo Choriando al futuro

Mejor show musical

Noche del cuarteto

Soy mestiza

Nancy Anka, íntimo

Un cacho de mi vida

Mejor cantante femenina

Elena Guarner - Un cacho de mi vida

Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo

Mariana Clemenceau - Soy mestiza

Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show

Elianna - Kantarsis

Mejor cantante masculino

Jonatan Bisotto - Trum Malambo

Daniel Caminos - Peñalma

Marcelo Tejeda - Kantarsis

Gabriel Polidoro - Cantame una historia

Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida

Marcelo Santos - Solo Tango

Pablo Alarcón y Claribel Medina protagonizan Es complicado

Mejor show humorístico-musical

Cantame una historia

Soy mestiza

Que cacho de show

Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico

Corto-circuito

Suspendan la boda, la magia continúa

Ni media palabra

Mejor escenografía virtual

Magnyfico show, la leyenda continúa

Soy mestiza

Épico legendario

Mejor actor de reparto

Mariano Martínez - Ni media palabra

Adrián Lazare - El cuarto de Verónica

Sebastián Almada - Corto-circuito

Bicho Gómez - Ni media palabra

Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa

Héctor Pazos - Felices los 4

Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré en uno de los éxitos de la temporada: Ni media palabra (Gentileza Prensa)

Mejor actriz de reparto

Viviana Saccone - Corto-circuito

Tania Marioni - El cuarto de Verónica

Elisa Anchino - Filomena Marturano

Mejor humorista

Fernando Pailos - Caos de risa

Carla Dogliani - Caos de risa

Gladys Florimonte - Florigonal

Sergio Gonal - Florigonal

Cacho Buenaventura - Qué cacho de show

Miguel Martín - Choriando al futuro

Camilo Nicolás - Es por ahí

Mejor diseño de iluminación

Suspendan la boda, la magia continúa

Épico legendario

Soy mestiza

Trum Malambo

Mejor vestuario

Soy mestiza

Trum Malambo

Argentinos hasta la muerte

Marcelo Arias acompañará a Agustina Vivanco en la conducción

Mejor espectáculo cordobés

Pirulo en el aire

Filomena Marturano

Cuervo, el límite es el agua

La noche del cuarteto

Mejor dirección de espectáculo

Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock

Ángel Carabajal - Soy mestiza

Facundo Lencina - Trum Malambo

Willy Magia y Mago Matus - Epico legendario

Mejor dirección teatral

Diego Ramos - Corto-circuito

Adrián Lazare - El cuarto de Verónica

Ernesto Medela - Es complicado

Nicolás Cabré / Rocío Pardo - Ni media palabra

Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor cuerpo de baile

Sueño de una noche de rock

Trum Malambo

Soy mestiza

Trum Malambo, segundo en la lista de nominaciones

Mejor ejecución musical en vivo

Solo Tango

Soy mestiza

Un cacho de mi vida

Sandro, el homenaje

Mejor actuación masculina en infantil

Diego Cabaña - Viaje jurásico 2

Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Máximo Girardi - Chau señor miedo

Mejor actuación femenina en infantil

Florencia Liserre - Monster Buu Band

Valentina Otero - Viaje jurásico 2

Catalina Blanco - Super cachorros: el poder de la imaginación

Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Flavia Pereda - Cuentos y canciones de María Elena Walsh

Agostina Becco - Monster Buu Band

Mejor actor transformista

Javier Hong - Con risas vivir

Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa

Miami Glam - Con risas vivir

Mejor espectáculo de varieté

Cocodrilo, el gran show

Magnyfico show, la leyenda continúa

Con risas vivir

Pedro Alfonso y Julieta Poggio, protagonistas de Corto-circuito

Mejor atracción en espectáculo

Matías Ramírez - Qué cacho de show

Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa

Julieta Poggio - Corto-circuito

Mago Raffer - Qué cacho de show

Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor bailarín

Facundo Lencina - Trum Malambo

Javier Leiva - Soy mestiza

Emiliano Luna - Soy mestiza

Mejor bailarina

Constanza Urquiza - Trum Malambo

Belén Medina - Trum Malambo

Cynthia Campano - Soy mestiza

Mejor comedia

Felices los 4

Suspendan la boda, la magia continúa

Corto-circuito

Ni media palabra

Mejor comedia dramática

Es complicado

Rotos de amor

Filomena Marturano

Suspendan la boda, la gran apuesta familiar de Nazarena Vélez

Revelación de la temporada

Ana Paula Buljubasich - Corto-circuito

Pablito Castillo - La risa que me parió

Thiago Abregu - La noche del cuarteto

Máximo Girardi - Chau señor miedo

Mejor actor

Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock

Fabio Aste - El cuarto de Verónica

Pablo Alarcón - Es complicado

Nicolás Cabré - Ni media palabra

Pedro Alfonso - Corto-circuito

Alejandro Müller - Felices los 4

Mejor actriz

Silvia Kutika - El cuarto de Verónica

Betina Capetillo - Felices los 4

Claribel Medina - Es complicado

Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa

Stefani Curró - Filomena Marturano

Mejor producción

Verónica Vaira / Pardo Producciones

Galaxias Creativas

Ángel Carabajal, Punt Vermell, Letona Producciones

Pardo Producciones