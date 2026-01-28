Teleshow

Se viene la gran fiesta del teatro en Córdoba: quiénes son los nominados a los Premios Carlos 2026

Entre figuras consagradas y artistas emergentes, Carlos Paz tiene todo listo para la cita de gala de cada año

Nicolás Cabré, Pedro Alfonso, Julieta
Nicolás Cabré, Pedro Alfonso, Julieta Poggio, Mariana Clemenceau y Nazarena Vélez, protagonistas del verano 2026

Los Premios Carlos, un símbolo de distinción en la escena teatral argentina, reconocen año tras año a quienes nutren la cartelera de Villa Carlos Paz con su talento y creatividad. Desde su instauración en la década del 80, se han consolidado como un termómetro de cada temporada, distinguiendo a figuras consagradas y nuevas revelaciones en una celebración donde convergen géneros, estilos y generaciones diversas.

La gala de la edición 2026 se realizará el lunes 2 de febrero en el hotel Eleton, y al igual que en la edición anterior, la conducción estará a cargo de Agustina Vivanco y Marcelo Arias. A partir de las 18, el evento desplegará la alfombra roja para recibir a artistas, productores y elencos, mientras que la entrega de premios está pautada para las 19, marcando el inicio de una noche de reconocimientos y emociones. La transmisión podrá seguirse en el canal de YouTube de la Municipalidad de Carlos Paz.

Este año, la ceremonia incluirá nominaciones especiales: Carlos 2026 especial del jurado, Carlos 2026 “Ramón Yarda”, Carlos 2026 a la trayectoria, Carlos de Plata, Carlos 2026 consagración, Carlos de la gente y Carlos de Oro. Además, contará con la distinción in memoriam en homenaje a los artistas que fallecieron.

Mariana Clemenceau y Ángel Carabajal,
Mariana Clemenceau y Ángel Carabajal, protagonista y productor de Mestiza

En cuanto a las obras, Soy mestiza encabeza por alto margen las preferencias previas con 15 nominaciones, seguida por Trum malambo con 10, marcando un predominio por los espectáculos de destreza y baile. Recién en el tercer y cuarto lugar están las comedias, representadas por Corto-circuito y Ni media palabra, con 8 y 7 nominaciones respectivamente. A continuación, el listado completo de candidatos en cada una de las categorías.

Todos los nominados a los premios Carlos 2026

Mejor sonido

  • Un cacho de mi vida
  • Épico legendario
  • Soy mestiza
  • Nancy Anka, íntimo

Mejor libro

  • Ni media palabra
  • Es complicado
  • Sueño de una noche rock
  • Filomena Marturano
  • El cuarto de Verónica
Agustina Vivanco será una de
Agustina Vivanco será una de las conductoras de la entrega

Mejor espectáculo infantil

  • Super cachorros: el poder de la imaginación
  • Chau señor miedo
  • Viaje jurásico 2
  • Las K-pop vs Brainrots

Mejor espectáculo musical infantil

  • Ya suena Bandin
  • Monster Buu Band
  • Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • El show de Sofy
  • Verano con Solcito
  • Guardianes de sueños

Espectáculo a la gorra

  • Manos que hablan
  • El circo de luz
  • El experimento de la semana blanca

Mejor labor humorística en espectáculo

  • Agustín Souza - Cocodrilo, el gran show
  • Andrés Teruel - Trum Malambo
  • Alejandro Diagostino - Soy mestiza
  • Zaul Showman - Choriando al futuro

Mejor espectáculo humorístico

  • Florigonal
  • Pirulo en el aire
  • Circo Marisko, Monoargentum
  • Caos de risa
  • Choriando al futuro
Oficial Gordillo, candidato por su
Oficial Gordillo, candidato por su trabajo en el espectáculo Choriando al futuro

Mejor show musical

  • Noche del cuarteto
  • Soy mestiza
  • Nancy Anka, íntimo
  • Un cacho de mi vida

Mejor cantante femenina

  • Elena Guarner - Un cacho de mi vida
  • Nancy Anka - Nancy Anka, íntimo
  • Mariana Clemenceau - Soy mestiza
  • Natalia Roques - Cocodrilo, el gran show
  • Elianna - Kantarsis

Mejor cantante masculino

  • Jonatan Bisotto - Trum Malambo
  • Daniel Caminos - Peñalma
  • Marcelo Tejeda - Kantarsis
  • Gabriel Polidoro - Cantame una historia
  • Marcelo Iripino - Un cacho de mi vida
  • Marcelo Santos - Solo Tango
Pablo Alarcón y Claribel Medina
Pablo Alarcón y Claribel Medina protagonizan Es complicado

Mejor show humorístico-musical

  • Cantame una historia
  • Soy mestiza
  • Que cacho de show
  • Trum Malambo

Mejor diseño escenográfico

  • Corto-circuito
  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Ni media palabra

Mejor escenografía virtual

  • Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Soy mestiza
  • Épico legendario

Mejor actor de reparto

  • Mariano Martínez - Ni media palabra
  • Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
  • Sebastián Almada - Corto-circuito
  • Bicho Gómez - Ni media palabra
  • Roly Serrano - Suspendan la boda, la magia continúa
  • Héctor Pazos - Felices los 4
Mariano Martínez, Bicho Gómez y
Mariano Martínez, Bicho Gómez y Nicolás Cabré en uno de los éxitos de la temporada: Ni media palabra

Mejor actriz de reparto

  • Viviana Saccone - Corto-circuito
  • Tania Marioni - El cuarto de Verónica
  • Elisa Anchino - Filomena Marturano

Mejor humorista

  • Fernando Pailos - Caos de risa
  • Carla Dogliani - Caos de risa
  • Gladys Florimonte - Florigonal
  • Sergio Gonal - Florigonal
  • Cacho Buenaventura - Qué cacho de show
  • Miguel Martín - Choriando al futuro
  • Camilo Nicolás - Es por ahí

Mejor diseño de iluminación

  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Épico legendario
  • Soy mestiza
  • Trum Malambo

Mejor vestuario

  • Soy mestiza
  • Trum Malambo
  • Argentinos hasta la muerte
Marcelo Arias acompañará a Agustina
Marcelo Arias acompañará a Agustina Vivanco en la conducción

Mejor espectáculo cordobés

  • Pirulo en el aire
  • Filomena Marturano
  • Cuervo, el límite es el agua
  • La noche del cuarteto

Mejor dirección de espectáculo

  • Chacho Garabal - Sueño de una noche de rock
  • Ángel Carabajal - Soy mestiza
  • Facundo Lencina - Trum Malambo
  • Willy Magia y Mago Matus - Epico legendario

Mejor dirección teatral

  • Diego Ramos - Corto-circuito
  • Adrián Lazare - El cuarto de Verónica
  • Ernesto Medela - Es complicado
  • Nicolás Cabré / Rocío Pardo - Ni media palabra
  • Eva Halac - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor cuerpo de baile

  • Sueño de una noche de rock
  • Trum Malambo
  • Soy mestiza
Trum Malambo, segundo en la
Trum Malambo, segundo en la lista de nominaciones

Mejor ejecución musical en vivo

  • Solo Tango
  • Soy mestiza
  • Un cacho de mi vida
  • Sandro, el homenaje

Mejor actuación masculina en infantil

  • Diego Cabaña - Viaje jurásico 2
  • Julián Pucheta - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Facundo Massuco - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Máximo Girardi - Chau señor miedo

Mejor actuación femenina en infantil

  • Florencia Liserre - Monster Buu Band
  • Valentina Otero - Viaje jurásico 2
  • Catalina Blanco - Super cachorros: el poder de la imaginación
  • Maite Valdés - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Flavia Pereda - Cuentos y canciones de María Elena Walsh
  • Agostina Becco - Monster Buu Band

Mejor actor transformista

  • Javier Hong - Con risas vivir
  • Pablo Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Miami Glam - Con risas vivir

Mejor espectáculo de varieté

  • Cocodrilo, el gran show
  • Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Con risas vivir
Pedro Alfonso y Julieta Poggio,
Pedro Alfonso y Julieta Poggio, protagonistas de Corto-circuito

Mejor atracción en espectáculo

  • Matías Ramírez - Qué cacho de show
  • Thiago Rey - Magnyfico show, la leyenda continúa
  • Julieta Poggio - Corto-circuito
  • Mago Raffer - Qué cacho de show
  • Nacho Castañares - Suspendan la boda, la magia continúa

Mejor bailarín

  • Facundo Lencina - Trum Malambo
  • Javier Leiva - Soy mestiza
  • Emiliano Luna - Soy mestiza

Mejor bailarina

  • Constanza Urquiza - Trum Malambo
  • Belén Medina - Trum Malambo
  • Cynthia Campano - Soy mestiza

Mejor comedia

  • Felices los 4
  • Suspendan la boda, la magia continúa
  • Corto-circuito
  • Ni media palabra

Mejor comedia dramática

  • Es complicado
  • Rotos de amor
  • Filomena Marturano
Suspendan la boda, la gran
Suspendan la boda, la gran apuesta familiar de Nazarena Vélez

Revelación de la temporada

  • Ana Paula Buljubasich - Corto-circuito
  • Pablito Castillo - La risa que me parió
  • Thiago Abregu - La noche del cuarteto
  • Máximo Girardi - Chau señor miedo

Mejor actor

  • Julián Pucheta - Sueño de una noche de rock
  • Fabio Aste - El cuarto de Verónica
  • Pablo Alarcón - Es complicado
  • Nicolás Cabré - Ni media palabra
  • Pedro Alfonso - Corto-circuito
  • Alejandro Müller - Felices los 4

Mejor actriz

  • Silvia Kutika - El cuarto de Verónica
  • Betina Capetillo - Felices los 4
  • Claribel Medina - Es complicado
  • Nazarena Vélez - Suspendan la boda, la magia continúa
  • Stefani Curró - Filomena Marturano

Mejor producción

  • Verónica Vaira / Pardo Producciones
  • Galaxias Creativas
  • Ángel Carabajal, Punt Vermell, Letona Producciones
  • Pardo Producciones

