Nancy Anka emociona en Carlos Paz con Íntimo, un show que invita a viajar por su vida y su música

Una vez más, Nancy Anka apostó por la popular ciudad de Carlos Paz y llevó su show Íntimo al escenario (Agencia Alcaza)

El aire veraniego y festivo de la escena teatral no solo recorre la calle Corrientes ni la costa de Mar del Plata; también se instala, vibrante, entre las sierras cordobesas. La ciudad de Carlos Paz, epicentro de risas y melodías en la temporada alta, recibe a un público diverso y entusiasta que colma las salas para disfrutar de las propuestas más variadas de la cartelera. Entre ellas se destaca la presencia de Nancy Anka, recordada por millones de argentinos como una de las estrellas de Grande, Pa, quien en pleno verano presentó Íntimo, su último proyecto, del cual habló en exclusiva con Teleshow.

Su propuesta actual, titulada Íntimo, es mucho más que un espectáculo musical: es un recorrido cronológico y personal por su vida y su carrera, una comunión honesta con el público que trasciende lo meramente artístico. Sobre el escenario, Nancy no solo interpreta canciones emblemáticas del folclore y el rock nacional, ambos géneros que marcaron su identidad musical desde la infancia, sino que también narra su historia, invitando a los espectadores a verse reflejados en sus propias vivencias y deseos.

Con fechas confirmadas en el Multiespacio Timbao de Carlos Paz tanto los viernes como los sábados, y los domingos en Perón Perón, en Córdoba capital, la artista busca reconectar con su audiencia desde un lugar de absoluta autenticidad. La respuesta del público, que se emociona y se identifica con cada función, confirma que Íntimo es mucho más que un show: es una invitación a mirar hacia atrás, a recordar los sueños de la niñez y a celebrar el camino recorrido, sin dejar de lado la reflexión y la emoción.

La actriz y cantante, recordada por su papel en Grande, Pa, presentó un show donde repasa su historia personal y profesional a través de canciones y anécdotas

—¿Qué te atrajo de Carlos Paz para tocar allá en plena temporada teatral?

—Siempre me fascinó Córdoba, es una provincia que me gusta en su totalidad. Y, además, el verano pasado estuve acá haciendo temporada. En esa ocasión, la verdad es que nosotras con Martha González la habíamos pasado muy bien. Y cuando empecé a hacer este show durante en el 2025, e iba llegando el verano, la primera plaza que pensé para traer este espectáculo fue Carlos Paz. Pero porque tuve ganas, porque me nació este amor.

—En esta oportunidad volvés con Íntimo. ¿Con qué se va a encontrar el público cordobés?

—Es un espectáculo propio, que se venía gestando desde hacía bastante tiempo. Al igual que esta necesidad y deseo de volver a cantar. Así que cuando terminé la temporada del año pasado, tomé la decisión y dije: “Bueno, ya está, es ahora”. Y así arranqué en marzo de 2025 a presentarlo allá en en Buenos Aires, y ahora en el verano acá. Íntimo es un poco mi historia personal. La historia de una nena con un deseo y una decisión de ser artista y cómo la vida fue cumpliéndoselo, más allá de todas las circunstancias que en 43 años de profesión fui atravesando. Está acompañada por canciones que marcaron mi generación y la de un montón de otra gente más. Porque también son dos géneros que incluyo en este repertorio, que es el folclore y el rock nacional. Folclore como mi inicio musical, porque cuando empiezo a estudiar guitarra a los ocho años, lo primero que empiezo a hacer es folclore. Y después, entrando ya a la preadolescencia, descubro el rock nacional y tomo ese género como una identidad musical en mi vida. Y entonces, a través de la historia de mi vida que voy contando con estas canciones que fueron marcando mi recorrido, mi tránsito y mi crecimiento.

"Siempre me fascinó Córdoba, es una provincia que me gusta en su totalidad", asegura Anka ante este medio

—¿Cuánto tiempo te llevó armar todo este proyecto?

—Junto a mi compañero, Robert Rodríguez, que es el guitarrista y director musical de esta obra, estuvimos juntándonos por dos años, buscando temas, los temas que a mí me resonaban y que nos resonaban a los dos. Después empezamos a planear desde qué lugar yo contaba también mi historia. Y a medida que lo íbamos haciendo y presentando y me iba escuchando la historia que iba contando, también se fue profundizando y al día de hoy cuento más cosas que tienen que ver con Íntimo. Con este proyecto fui comprendiendo que me fue atravesando la vida y que hice una catarsis de un montón de temas que tenía muy guardados, que hacía muchos años que no removía y, de alguna forma, tenía ganas de que se supieran. Y siento que Íntimo a mí también me libera de un montón de cosas que tenía adentro. Es conmovedor para mí y para el público. Y me doy cuenta de que cuanto más al hueso voy, más conmovedor es.

—Presentás el show al público cordobés. ¿Sentís que tiene algo diferente a comparación con el resto del país?

—No lo creo. El show está instalado en un lugar tan humano que lo que más tenemos en común todos es eso, somos seres humanos y ya no importa de dónde sea. No importa si es Buenos Aires, si es Córdoba, si es Santa Fe, todos los que vienen escuchando y viendo el show se conmueven desde el mismo lugar. Es una historia compartida, porque también lo que yo propongo justamente es que a través de mi recorrido cronológico, los invito a todos a que hagan su propio recorrido cronológico. Que piensen en ese niño o esa niña que cuando eran chiquitos pensaban en qué querían ser cuando fueran grandes y qué pasó en el transcurso de sus vidas hasta hoy. Quiénes sí pudieron concretar ese deseo y a quiénes la vida se les bifurcó. Ese no es un diálogo que se plantea en vivo, pero sí les dejo la inquietud a cada uno.

Junto a Robert Rodríguez y Marcelo Pisera, la artista da un show lleno de reflexiones

—¿Sentís algo distinto en esta temporada respecto a la anterior?

—Veo mucha menos gente que la temporada anterior. Uno también se enfrenta con esa realidad. Durante el año estuve haciendo gira por Santa Fe y también veía que había poco movimiento. Eso, en algún lugar, tiene que ver con toda una situación que estamos viviendo. Uno no le puede echar la culpa: “Ay, no hay gente”. No, la gente no puede. Los que pueden, no están acá, se van afuera. Entonces, está difícil la situación.

—Además de ser cantante, también sos actriz. ¿Cómo convivís con esa dualidad a la hora de trabajar?

—Esa es una dualidad que me acompañó toda la vida, y conviví con eso desde muy chiquita, porque cuando arranqué a trabajar, arranqué haciendo un musical. Cuando arranqué a los 11 años, haciendo un musical, y convergen todas las disciplinas artísticas en un solo espacio. Y después, cada programa que fui haciendo como actriz, siempre terminé cantando. De hecho, mi personaje en Grande Pa termina siendo cantante. Entonces, convivo con eso desde siempre. No me siento partida al medio, me siento como una unidad.

—¿Cómo te llevás con el recuerdo de Grande Pa? ¿Te pasa que la gente te lo menciona al salir del teatro?

—Claro, sí. Eso viene siendo inevitable desde hace 35 años. Y la verdad es que me encanta, en especial porque después de tanto tiempo la gente se sigue acordando de eso y de mi personaje... Es maravilloso, genial. A mí me genera mucha ternura.

—¿Hoy podés combinar trabajo con placer y recorrer Córdoba?

—Esta vez, no. No tengo días tan libres. Cuando venís con algo autogestivo, necesitás moverlo. Y además en otra disciplina, que requiere también otro descanso, porque no es lo mismo actuar que cantar. Y además yo ya soy una persona grande. Eso requiere otros cuidados, entonces esta vez no; estoy más instalada y al pendiente de lo que tengo que hacer para ese show que salir a recorrer.

"No me siento partida al medio, me siento como una unidad", confesó respecto a su dualidad como actriz y cantante (Gentileza Agencia Alcaza)

—¿Cuál es tu parte favorita de Córdoba?

—No podría decir una sola porque cada parte tiene su encanto. Traslasierra tiene su encanto, la capital también. Hay muchos lugares que me gustan y donde me siento súper cómoda. Hace varios años hice temporada en Embalse, en verano y en invierno, y me encanta. También hice en La Falda y me encanta. Cuando hacés temporada estás instalada y empezás a ser parte de la dinámica de esa ciudad. Ya sos como parte de esa ciudad. Es tu lugar donde estás viviendo en ese momento. Y yo me los adueño a los lugares, por lo general.

—¿Qué te gusta que se lleve el público luego de tus funciones?

—La idea de poder concretar esos deseos profundos, porque Íntimo nace de uno de volver a hacer música y que lo podría haber dejado en el camino y seguir actuando mientras tanto. Sin embargo, dije: “No, este es el momento”. Uno no tiene por qué quedarse con nada pendiente para hacer. No hay un después, esta es la vida que tenemos y hay que hacer todo lo que uno quiera. Ese también es un aliento que comparto con el público. Me gusta dejar algo. No me gusta solamente que vengan, paguen una entrada, vean el espectáculo, “ah, qué lindo” y se vayan. No. Me gusta dejar alguna marca, alguna huella, algún sentido de que hayan estado sentados ahí una hora y veinte escuchando y viendo, más allá del entretenimiento, desde un lugar más profundo.

—¿Tenés otros planes para el 2026?

—La idea es seguir de gira con Íntimo, seguir haciendo presentaciones, ir haciendo crecer este producto, llevarlo a todos lados, continuar con la música. Y sí tengo proyectos de teatro que necesito articular bien los tiempos con mi música, que a veces se cruzan, pero nada es imposible.

