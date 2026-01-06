La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

El capitán de la selección nacional contó que junto a su esposa se divierten con el reality de cocina que conduce la empresaria (Video: Instagram)

Lionel Messi sorprendió a todos durante su paso por Luzu TV y le dio una entrevista a Nico Occhiato y Diego Leuco, al revelar un costado inesperado de su vida cotidiana: junto a Antonela Roccuzzo, disfrutan de ver MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe que conduce Wanda Nara. La confesión, espontánea y entre risas, dejó a la vista los vínculos y la complicidad que persisten entre varias de las figuras argentinas más queridas del mundo, incluso a la distancia.

En la charla, Nico Occhiato bromeó con la supuesta amistad entre Momi Giardina y Antonela. Messi no dudó en confirmar: “Se escriben, sí”. Occhiato, incrédulo, insistió: “Todo el tiempo me dice: ‘Creo que voy a entrevistar a Messi’. Me dice: ‘Mirá que somos amigas’. Le digo: ‘No, sos amigas. ¿De verdad se escriben?’”. El capitán de la selección reafirmó: “Sí, sí, se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se reía también con ella. Sí, sí, se mensajean de vez en cuando”. Cuando Occhiato reconoció la sorpresa (“Mirá vos, me cerró el orto”), Messi aclaró con humildad: “No, no sé, no sé. Pero me dijo que un par de mensajes, sí”.

La reacción de Wanda Nara no se hizo esperar. La conductora compartió el fragmento de la entrevista en sus historias de Instagram, destacando con orgullo la declaración de Messi y sumando el mensaje: “Messi y Anto nos miran”, acompañado de un emoji de corazón y arrobando la cuenta de MasterChef Argentina. Con este gesto, celebró públicamente la mención y agradeció la buena onda y el reconocimiento de la pareja al ciclo que lidera en Telefe.

Este guiño mediático y afectivo tiene un trasfondo especial: Messi, Antonela y Wanda coincidieron durante un tiempo en París, cuando el jugador formaba parte del Paris Saint Germain y Wanda era una de las argentinas más visibles de la ciudad, por su rol como representante y pareja de Mauro Icardi. Aquella etapa no solo los unió en encuentros y amistades compartidas, sino que consolidó la cercanía y la complicidad que hoy se traduce en estos gestos de apoyo y cariño, aun cuando la vida y la profesión los lleven a distintos rincones del mundo.

Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela

Se conocieron cuando tenían 6 años a través de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de Leo en las infantiles de Newell’s: “De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, ‘somos amigovios’. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo”, inició sobre su historia de amor con Anto Roccuzzo.

Más tarde, prosiguió con detalles inéditos de su noviazgo con la que hoy es madre de sus tres hijos: “En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo. Allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.

“Fue en el momento que tenía que ser y se dio. Pero ya veníamos de chiquitos con el juego ese. Sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro de chiquitos. Todo el mundo ahí se reía porque en las comidas familiares nos mirábamos con vergüenza. Esto, entre comillas, al final los siguientes pasos fueron los más fáciles cuando ya tenés la familia construida. Lo difícil fue al principio cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo, era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas y la familia también, los padres, su entorno. Por ahí era una locura que se venga a Barcelona conmigo. Creo que eso lo fue más difícil. Lo que viene después es con familia, con hijos, son decisiones familiares que son difíciles, pero va todo junto”, completó.