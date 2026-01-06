Teleshow

La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

El capitán de la albiceleste confesó que junto a su esposa ven el reality de cocina y la conductora del ciclo, que compartió un tiempo con ellos en París, no tardó en hacer eco de la situación

Guardar
El capitán de la selección nacional contó que junto a su esposa se divierten con el reality de cocina que conduce la empresaria (Video: Instagram)

Lionel Messi sorprendió a todos durante su paso por Luzu TV y le dio una entrevista a Nico Occhiato y Diego Leuco, al revelar un costado inesperado de su vida cotidiana: junto a Antonela Roccuzzo, disfrutan de ver MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe que conduce Wanda Nara. La confesión, espontánea y entre risas, dejó a la vista los vínculos y la complicidad que persisten entre varias de las figuras argentinas más queridas del mundo, incluso a la distancia.

En la charla, Nico Occhiato bromeó con la supuesta amistad entre Momi Giardina y Antonela. Messi no dudó en confirmar: “Se escriben, sí”. Occhiato, incrédulo, insistió: “Todo el tiempo me dice: ‘Creo que voy a entrevistar a Messi’. Me dice: ‘Mirá que somos amigas’. Le digo: ‘No, sos amigas. ¿De verdad se escriben?’”. El capitán de la selección reafirmó: “Sí, sí, se caga de risa con ella. Ahora estábamos mirando MasterChef y se reía también con ella. Sí, sí, se mensajean de vez en cuando”. Cuando Occhiato reconoció la sorpresa (“Mirá vos, me cerró el orto”), Messi aclaró con humildad: “No, no sé, no sé. Pero me dijo que un par de mensajes, sí”.

La reacción de Wanda Nara no se hizo esperar. La conductora compartió el fragmento de la entrevista en sus historias de Instagram, destacando con orgullo la declaración de Messi y sumando el mensaje: “Messi y Anto nos miran”, acompañado de un emoji de corazón y arrobando la cuenta de MasterChef Argentina. Con este gesto, celebró públicamente la mención y agradeció la buena onda y el reconocimiento de la pareja al ciclo que lidera en Telefe.

La reacción de Wanda Nara
La reacción de Wanda Nara al enterarse que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo ven MasterChef

Este guiño mediático y afectivo tiene un trasfondo especial: Messi, Antonela y Wanda coincidieron durante un tiempo en París, cuando el jugador formaba parte del Paris Saint Germain y Wanda era una de las argentinas más visibles de la ciudad, por su rol como representante y pareja de Mauro Icardi. Aquella etapa no solo los unió en encuentros y amistades compartidas, sino que consolidó la cercanía y la complicidad que hoy se traduce en estos gestos de apoyo y cariño, aun cuando la vida y la profesión los lleven a distintos rincones del mundo.

Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela

Se conocieron cuando tenían 6 años a través de Lucas Scaglia, primo de Antonela y compañero de Leo en las infantiles de Newell’s: “De chiquitos siempre teníamos... Me gustaba. En una época habíamos sido amigovios. Pero nada, éramos muy chiquitos. Decíamos, ‘somos amigovios’. Imaginate que tenía 9 o 10 años. Después, cuando yo me fui, la comunicación era otra, era mucho más difícil. Recién arrancaba hacía poco Messenger, el MSN. En esa época arrancó. Si no era carta o mail, era mucho más difícil la comunicación. No llegué a mandarle carta, email sí. Ahí como que otra vez volvimos... Aunque yo en realidad nunca perdí el vínculo con mi amigo, pero a ella ya la veía menos, no hablaba. Pero sí que sabía todo porque es como una hermana para Lucas, mi amigo”, inició sobre su historia de amor con Anto Roccuzzo.

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo

Más tarde, prosiguió con detalles inéditos de su noviazgo con la que hoy es madre de sus tres hijos: “En esa época con 16 o 17, ya te empezás a mover de otra manera. Llamado era muy difícil, porque era carísimo. Era un ratito y rápido. Después a los 20 míos, creo que fue, pasó mucho tiempo. Allá en Rosario, que nos empezamos a ver, a cruzarnos más, yo empecé ahí, volvía a saludar mucho más al primo, ja. Yo el Sub 20 lo jugué con 18 años y después de eso en Argentina fue un salto. El primer beso creo que fue antes, ya había pasado algo. Lo que pasa es que yo sabía que en el momento que caía ahí, ya estaba, no me podía mandar más ninguna y tenía que hacer las cosas bien. ‘Esta es la mujer de mi vida’. Se dio cuando se tuvo que dar. Creo que no le hice la pregunta si quería ser mi novia, en esa época ya no. Salí en Rosario esa noche, y no me acuerdo. Capaz que sí”.

“Fue en el momento que tenía que ser y se dio. Pero ya veníamos de chiquitos con el juego ese. Sin saber, sin entender nada, ya gustábamos el uno del otro de chiquitos. Todo el mundo ahí se reía porque en las comidas familiares nos mirábamos con vergüenza. Esto, entre comillas, al final los siguientes pasos fueron los más fáciles cuando ya tenés la familia construida. Lo difícil fue al principio cuando ella tomó la decisión de ir a Barcelona conmigo, era chica, estaba estudiando, tenía sus cosas y la familia también, los padres, su entorno. Por ahí era una locura que se venga a Barcelona conmigo. Creo que eso lo fue más difícil. Lo que viene después es con familia, con hijos, son decisiones familiares que son difíciles, pero va todo junto”, completó.

Temas Relacionados

Wanda NaraLionel MessiAntonela Roccuzzo

Últimas Noticias

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

En las arenas doradas de Punta del Este, la exmodelo comparte días de sol y risas junto a su esposo e hijos

Un verano en familia: Dolores

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

Luego de su paso por la casa más famosa del país, la humorista asumió el desafío del certamen y adelantó que busca bajar 10 kilos

Virginia Demo, exparticipante de Gran

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

La conductora visitó en el ciclo de streaming de Ángel de Brito y habló sobre las versiones de infidelidad de su ex a Griselda Siciliani. También recordó los engaños de él cuando estaban juntos

La tremenda respuesta de Sabrina

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

El exfutbolista sorprendió a su hija con un video cargado de recuerdos y un mensaje lleno de orgullo en el día de su cumpleaños

El amoroso saludo de Fabián

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

La mendocina llegó a la fama luego de mantener una relación con el Ogro Fabbiani junto a Johana Villafañe, con quien simulaban ser hermanas. Su paso por la selección de voley, la lesión que la postergó y su actualidad como modelo de Only Fans

La historia de Pamela Pombo,
DEPORTES
El gol de Nico Domínguez

El gol de Nico Domínguez con el que amargó el estreno del Taty Castellanos en la Premier League y hundió al West Ham en el descenso

La lección de Pablo Aimar en una charla con entrenadores: “El fútbol es un juego de picardía”

Argentinos presentó a Enzo Pérez como refuerzo: la palabra especial que utilizó y todos los refuerzos que contrató para la Libertadores

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

TELESHOW
Un verano en familia: Dolores

Un verano en familia: Dolores Trull y la postal íntima de José Ignacio

Virginia Demo, exparticipante de Gran Hermano, se sumó a Cuestión de Peso: “No me gusta mirarme en el espejo desnuda”

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

INFOBAE AMÉRICA

De la exclusión en los

De la exclusión en los restaurantes al refugio de las heladerías: cómo las mujeres conquistaron su lugar en la mesa urbana en el siglo XIX

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos