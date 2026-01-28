Wanda Nara y la China Suárez se preparan para la batalla menos pensada: todos los detalles

La nueva guerra que enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez (Instagram)

La rivalidad mediática entre Wanda Nara y La China Suárez volvió a ocupar el centro de la escena en las últimas semanas, alimentada por nuevos cruces en redes, declaraciones explosivas y movimientos que no pasan desapercibidos en el espectáculo argentino. Mientras Wanda se trenzó en un ida y vuelta y furioso con Mauro Icardi, su exmarido y actual novio de la actriz, la China eligió el silencio en Turquía. El enfrentamiento, lejos de apaciguarse, ahora encontró un nuevo escenario: la pantalla chica y el prime time televisivo, donde sus nombres vuelven a medirse cara a cara.

Cuando parecía que ya no quedaban escenarios para una nueva competencia entre las dos figuras, la televisión argentina se prepara para un duelo directo en horario central. El Trece anunció el estreno de La hija del fuego: La venganza de la bastarda, la serie protagonizada por La China Suárez, el próximo lunes 2 de febrero a las 21:15. Ante esta situación, MasterChef Celebrity, el exitoso certamen culinario de Telefe conducido por Wanda Nara, adelanta su habitual salida de las 22.30 para ir mano a mano con la serie de Disney, con el plus de ofrecer la siempre rendidora gala de eliminación.

Según pudo saber Teleshow, el horario oficial del reality es “al término de Telefe Noticias”. A juzgar por la grilla actual, debería comenzar a las 21.30, horario estipulado para el comienzo de Pasalapabra, el ciclo que está entre el noticiero y el certamen gastronómico. Pero a partir de ahora todo entra en el terreno de las especulaciones y el ajedrez de los canales. Lo concreto es que el ciclo de Iván de Pineda paga los platos, al menos por este lunes, aunque diferentes versiones apuntan a que podría mantenerse mientras esté la serie de la China en la pantalla de Constitución.

La noticia reavivó la rivalidad mediática entre ambas, ahora trasladada al terreno de la programación y las mediciones de audiencia. El cruce directo entre La hija del fuego y MasterChef Celebrity anticipa una fuerte competencia por el rating, con dos apuestas de alto perfil: por un lado, el debut de La China como protagonista en una esperada serie de Disney+ adaptada para la pantalla abierta, y por otro, uno de los formatos más vistos de la TV argentina.

La China Suárez en Hija del fuego: La venganza de la bastarda (Disney+)

La expectativa crece no solo por el atractivo de ambas propuestas, sino por el inevitable paralelismo entre sus carreras, sus estilos y la repercusión que cada una genera dentro y fuera de la pantalla. El enfrentamiento televisivo promete ser uno de los grandes temas de la semana, y el público ya se prepara para elegir entre el talento actoral de Suárez y el carisma de Wanda como anfitriona de la cocina más famosa del país. Queda esperar quién será la ganadora de esta nueva guerra mediática que las tiene de protagonistas.

En las últimas semanas, el enfrentamiento tomó un nuevo tono luego de que Icardi acusara al reality de cocina de usar el nombre de la actriz para levantar el rating. “Una mujer mitómana que está completamente obsesionada conmigo, con mi pareja y con mi familia. Una persona cuya vida gira alrededor de hablar de nosotros para seguir existiendo mediáticamente”, señaló Icardi en uno de sus posteos, que ironizó con una estampita de la China Suárez, en una clara alusión a que el programa gira en torno a ella.

La reacción de la presentadora ante las cámaras fue escueta, aunque no menos significativa. Abordada a la salida de las grabaciones, respondió algunas preguntas desde el asiento de un automóvil, aunque se rehusó a dar demasiados detalles. “Ya está todo en mi Instagram”, argumentó. Frente a la insistencia periodística sobre las declaraciones de su exmarido, se permitió una ironía. “Ni idea. Están baratos los vuelos a Estambul; pueden ir a entrevistarlo”, propuso.

Wanda Nara defendió su trabajo en MasterChef Celebrity y apuntó contra la China Suárez (Video: Instrusos. América)

En el intercambio, Wanda también enfrentó preguntas sobre comentarios relacionados con la China Suárez. La prensa intentó saber si había querido ocultar información o si la expresión “Master China” respondía a intenciones personales. Ella replicó: “No tengo ni idea. Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, y no tengo la culpa de que sean casi todos los que tuvieron relación; yo pregunto. Tengo que hacer lo que me dice mi guion”, se defendió, intentando despegarse de la polémica y presentar su rol como profesional, sujeta a las directrices del formato televisivo.